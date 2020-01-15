Самолет идет на унижение

Дальневосточники все чаще задаются вопросом: «Аэрофлот» - это национальный перевозчик, владельцем которого является государство, или частная контора кучки его топ-менеджеров?

Позволю себе высказать свое скромное мнение по поводу того, что у нас стали регулярно происходить суточные задержки рейсов в Москву по техническим причинам. За последний год таковых насчиталось четыре (хотя в комментариях на vl.ru насчитали 5, но пока я собралась написать текст, комментарий с перечнем дат удалили).

С одной стороны, огромная радость за квалификацию летного состава, который вовремя обнаруживает неисправности и принимает решение не поднимать самолеты в воздух любой ценой. Это правильно в данных ситуациях, и даже обсуждать тут нечего.

С другой стороны, очень печалит ситуация с логистикой национального перевозчика. Являющийся монополистом в беспосадочных перелетах в столь отдаленную часть страны, «Аэрофлот» имеет один-единственный базовый аэропорт - Шереметьево. Оттуда совершаются рейсы по всем направлениям, и только там, в случае необходимости, можно найти запчасти для ремонта или резервный борт. С учетом времени, необходимого на их доставку и обслуживание борта, каждый раз получаются без преувеличения чудовищные задержки. Для внутренних рейсов - просто непозволительные.

При этом из вида упускается принцип домино: задержка вылета ведет к задержке и обратного полета. То есть каждый раз страдают не 400 человек проблемного рейса, но и 400 пассажиров, которые полетят обратно, и так еще несколько раз, пока авиакомпания не догонит график. Выделить дополнительные рейсы - большая проблема, поскольку парк дальнемагистральных самолетов сравнительно невелик, и они все расписаны на разные направления. Принимать решение о снятии борта, например, с Денпасара, чтобы отправить его за застрявшими людьми на Дальний Восток, никто не будет. В итоге москвичи будут греться под южным солнцем, а у тысяч людей, застрявших во Владивостоке, сорвутся все планы, что повлечет временные и значительные финансовые потери, не говоря уже о настроении и состоянии; а ведь у нас в стране большинство перелетов с Дальнего Востока идут через Москву, и куда бы ты ни собрался (в командировку, на лечение, на похороны и т.д.), тебе одна дорога: на рейс, который может внезапно задержаться на неопределенное время. Никаких альтернатив. И никто не несет ответственности за ваши потери и моральные страдания (кто-то не попал на концерт, у кого-то сгорел билет на стыковочный рейс, у кого-то бронь отеля/тура, кто-то не попал на важные переговоры...). Более того, эта ситуация, заложниками которой регулярно становятся тысячи человек, является для «Аэрофлота» и государства в его лице столь незначительной мелочью, в отличие от несправедливо обиженного кота Виктора, что об этом ни разу не рассказали в новостях, а сам национальный перевозчик даже прокомментировать нужным не считает. И флешмобов не будет. И никакие звезды и политики за пассажиров не заступятся. Куда уж дальневосточникам до котов.

В авиационной отрасли, как и во всех других в стране, сегодня имеется централизация вокруг столицы и ориентированность исключительно на нее. Межрегиональных рейсов практически нет. Будь у нас столица где-нибудь в Красноярске (т.е. географически равноудаленной от границ), это еще можно было бы как-то понять. Но столица у нас находится, по меркам нашей территории, у западных границ. Вплоть до последнего времени, чтобы попасть из Владивостока, например, в Анадырь, надо было пролететь всю страну с востока на запад до Москвы, а потом опять через всю страну - уже в обратном направлении.

«Аэрофлот» - компания государственная, и в такой политике авиакомпании чувствуется глобальное пренебрежение к людям, живущим на Дальнем Востоке, причем на государственном уровне. Каждый раз, когда господин САВЕЛЬЕВ (генеральный директор ПАО «Аэрофлот». - Прим. ред.) произносит, что рейсы на Дальний Восток компании не выгодны, между строк читается, что жители Дальнего Востока невыгодны государству. Иначе, почему у нас никак не могут решить самый наболевший вопрос дальневосточников: транспортный? Почему не сделают второй базовый аэропорт во Владивостоке или в Хабаровске, который обслуживал бы азиатские направления? Вот чтобы вся страна в Азию летала через него, как сейчас летают через Москву. Ведь это удобнее, логичнее, и позволило бы освободить дальнемагистральные самолеты для внутренних перелетов по огромной стране за счет того, что из Владивостока в Азию летают среднемагистральные А320 и Б737. Рейсов внутри страны стало бы больше, задержки не были бы такими критическими, а людей, у которых сгорают стыковки, можно было бы по другим рейсам распределить. Но нет, в приоритете беспересадочные рейсы из столицы. В приоритете над возможностью миллионов людей (многие из которых долго на нее копят, учитывая уровень жизни и цены на Дальнем Востоке) выбраться хоть как-то и куда-то. Есть в этом некая ирония с привкусом горечи. И обида. Все лучшее - москвичам. Остальным - что останется, и не всегда в равных пропорциях.

Никакие национальные проекты, культурные центры, саммиты и прочие инициативы не остановят отток населения с Дальнего Востока до тех пор, пока мы тут чувствуем себя людьми второго сорта, видя по телевизору богато украшенную столицу, жители которой могут сорваться в любой момент на выходные или в отпуск в любом направлении, а в жизни - серую площадь с мышью за миллион, регулярные дикие задержки самолетов, на перелеты которыми копишь годами, драки за субсидии в многочасовых очередях за билетами, где инвалидам и старикам, занимающим очереди глубокой ночью и сидящим до закрытия, чтобы получить возможность слетать в другой регион к семьям, не положены ни стакан воды, ни туалет (да, в офисах национального перевозчика не пускают в туалеты и нет кулеров), и шантаж «плоскими» тарифами, когда продажи на единственные рейсы начинаются буквально за 1.5 месяца до начала года, что до последнего момента не дает строить планы на следующий год, в то время, как сроки составления графиков отпусков на предприятиях никто не отменял. А самая большая ирония - в том, что в субсидируемых регионах внезапно оказались Калининград и Крым, билеты в столицу из которых стоят копейки, а еще можно альтернативно за сутки добраться на поезде или на автомобиле. И по этим направлениям продажи билетов продолжились даже тогда, когда субсидии на Дальний Восток оказались исчерпаны, что случилось уже через неделю после их выделения. Конечно, все совпадения случайны, и ни о каком балансе спроса и предложения не говорят.

Пока люди на Дальнем Востоке чувствуют свою ненужность, невыгодность существования здесь, «остаточность», они будут уезжать. Куда-нибудь, где они будут чувствовать себя гражданами своей страны, а не ее балластом. И темпы сокращения населения стратегически важного для России региона в обозримом будущем будут только расти.

Te ONA,

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