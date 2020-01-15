"Заброшки" нашего города

Многие здания Владивостока годами и даже десятилетиями ждут необходимого им капитального ремонта. А некоторые уже вряд ли его дождутся… Нельзя сказать, что небольшой участок исторической части Владивостока вблизи нового жилого аппарт-комплекса «Магнум» не балует своим вниманием капитальный ремонт. Еще как балует!

Так, недавно в этом районе завершилась реставрация здания на ул. Пушкинской, 33/3, продолжается ремонт 33-го здания, отремонтирована «Арена спорта» - бывший спорткомплекс ДВФУ на ул. Володарского. Компания ООО «Криэйт» активно ремонтирует небольшое двухэтажное строение на ул. Пушкинской, 37а – объект культурного наследия. Еще один исторический комплекс – бывший Народный дом на ул. Володарского, хотя очень долго ждал своей очереди, но сегодня тоже находится в ремонте, и скоро, наверное, тоже откроет свои двери. Но здесь же – и несколько безнадзорных, заброшенных объектов, на которые горожанам просто жалко смотреть, и о которых у многих до сих пор живы очень интересные и светлые воспоминания.

Роддом не переродился в библиотеку

На карте ГИС-2 4-этажное здание на ул. Пушкинской, 47 обозначено как находящееся в ремонте. Но никакого ремонта, конечно же, здесь не велось и не ведется. Долгое время в здании, которое появилось в далеких 1920-х годах, находился акушерский пункт, а затем Роддом №1 г. Владивостока. В его стенах появились на свет тысячи горожан. Затем в связи с необходимостью ремонта медучреждение в 2005 году переселили в бывший детский садик на ул. Завойко, где оно с тех пор и продолжает свою деятельность. Ремонт же здания на ул. Пушкинской так и не коснулся. Эту участь разделяет с ним и находящийся рядом бывший двухэтажный хозблок.

Какое-то время этот комплекс охранялся, но затем охрана исчезла, и теперь он представляет собой очень печальное зрелище. Время от времени в нем проживали бездомные, его посещали и посещают многочисленные любопытные граждане. Вид помещений таков: закопченные полуободранные стены и потолки, вспучившаяся и облетающая краска и штукатурка, открытая шахта грузового лифта, который куда-то исчез, дырявая крыша, разбитые двери и окна, в некоторых местах взломанные и обгоревшие полы, настенные росписи граффити и пр.

И вместе с тем видно, что здание еще крепкое. Если его как следует отремонтировать, то оно верой-правдой прослужит еще сотню лет. Почему же оно оказалось безхозным – это какая-то загадка. Его можно было бы вернуть к жизни в качестве жилого дома, гостиницы или офиса крупной компании. При желании, наверное, к имеющимся 4 этажам можно было бы пристроить двухэтажную мансарду. А какие отсюда виды на бухту Золотой Рог и Золотой мост!

Одно время администрация города вынашивала идею сделать здесь библиотеку, но по каким-то причинам так и не сделала. Но это было вполне ожидаемо, поскольку недалеко отсюда, на остановке «Дальзаводской», до сих пор ждет своей участи другое гибнущее здание, в котором ранее располагалась библиотека им. Горького.

Возможно, что этот комплекс просто выдерживается для того, чтобы стать неремонтопригодным и пойти под снос для строительства в этом районе еще одной высотки подобной «Магнуму».

Под снос!

Кстати, на подобный вариант развития событий намекает и полуспаленный и полуразвалившийся соседний частный домик рядом с этим бывшим роддомом – по адресу ул. Пушкинская, 43а. Пожалуй, еще с год назад в нем жили люди, он был обнесен сплошным забором. Теперь бывшие его хозяева вряд ли будут его восстанавливать. Кстати, есть такая примета: если частные дома горят, то это к тому, что на их месте будут строиться новые.

Красивое 4-этажное здание на ул. Пушкинской,41 находится впритык к школе №9. Оно было построено еще в 1911 году, и первое время в нем размещалось Инженерное управление Владивостокской крепости. Долго оно использовалось в качестве учебного корпуса машиностроительного факультета ДВПИ и ДВФУ.

После решения о переезде Инженерной школы университета на остров Русский здание какое-то время было законсервировано, а затем выставлено на торги.

Выкупившая несколько лет назад это здание компания ООО «Нико Бункер» сначала развернула активную подготовку здания к капитальному ремонту, и одно время здесь постоянно можно было видеть рабочих, которые выгребали что-то ненужное, убирали появившийся строительный мусор, завозили строительные материалы. Но одномоментно все работы по ремонту встали, а рабочие исчезли. Оказалось, что компания обанкротилась. Здание было законсервировано, и его судьба снова стала непонятной.

Родители учащихся в «девятке» попытались поставить вопрос о том, чтобы государство выкупило здание назад и передало под расширение школы, поскольку помещений в ней для нормального учебного процесса в одну смену остро не хватает. Предполагали, что вернуть здание государству окажется чуть ли не вдвое дешевле тех денег, за которые оно было продано. Но идея сделать «девятку» больше была отвергнута.

В ожидании чуда

Сейчас это здание, являющееся объектом культурного наследия, продолжает ждать необходимого ему ремонта. Оно не столь заброшено, как бывший роддом, но и в него при оказии вполне может проникнуть посторонний человек и сделать, например, фотографии пустующих помещений, ожидающих восстановления.

Надо сказать, что окна здесь пока еще не побиты, следов от пожаров не видно. Но притом что двери оказываются брошены открытыми, разрушение здания может быть резко ускорено. И по нему сегодня требуется решение, которое этого не допустит.

В очень плохом состоянии находится и историческое здание на ул. Пушкинская, 35. Его красивый фасад разрушается, а об его реставрации речь пока не идет. Объем работ таков, что потребуется расселение жильцов и компаний, которые здесь имеют свои офисы. Безусловно, это здание тоже в перспективе можно было бы рассматривать для расширения школы №9. Конечно, если на то во Владивостоке найдется политическая воля.

Виктор КУДИНОВ, фото автора.