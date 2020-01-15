Цены на жилье пошли вразнос

Владивосток умудрился попасть в список лидеров сразу в двух взаимоисключающих рейтингах

После того как федеральный портал «Мир квартир» удивил приморцев тем, что отметил во Владивостоке заметное падение цен на жилье в строящихся жилых домах и комплексах, казалось бы, удивить горожан уже нечем. Однако оказалось, что «интрига» только закручивается.

Напомним, что по итогам 2019 года на рынке нового жилья городов страны с населением 300 тысяч жителей и более, эксперты «Мира квартир» пришли к выводу, что средняя цена «квадрата» новостроя в городе нашенском снизилась на 4,9% и составила 94 951 рубль, а цена средней квартиры в новом доме упала на 7,7%, до 4 977 400 рублей. Город оказался среди всего 8-ми других из 70-ти, где цены на новострой снизились. Но по итогам этого же прошедшего года Владивосток вышел и в лидеры роста цен вторичного рынка жилья (без учета элитного) по этим же 70-ти городам.

По итогам года на вторичном рынке жилья Владивосток по темпам роста цен вырвался вперед и даже сумел сократить разрыв с городом Сочи, которому досталось второе место. «Квадрат» в приморском городе за год подорожал на 18,2%, а в городе на Черном море – на 15,3%, соответственно, средняя квартира подорожала на – 16% и 15,9%. Но цена нашего среднего «квадрата» все еще уступает сочинскому «квадрату» около 5 тысяч рублей и составляет 121 426 рублей, а средняя квартира отстает более чем на полтора миллиона рублей и предлагается за 6 551 015 рублей.

Эти цены позволяют Владивостоку по обоим показателям занимать после Сочи четвертое место среди городов с самой дорогой в стране жилой недвижимостью. Ближайшие соперники по рейтингу по цене «квадрата» отстают на 32 000-37 000 рублей, и по цене средней квартиры – около 1,2-1,6 миллиона рублей.

Если средняя цена столичного «квадрата» видится недосягаемой для Владивостока – 225 370 рублей, то цена «питерского» «квадрата», как и сочинского, вполне достижима – 127 809 рублей. При этом темп роста цен среднего «квадрата» во Владивостоке за год превысил рост его в столице в 3 раза, а в Санкт-Петербурге – более чем в два.

Судя по проявившейся разнице средних цен вторичного рынка и рынка нового жилья Владивостока, «квадрат» в городском новострое оказывается примерно на 28% дешевле «квадрата» вторички.

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел ЛУЦЕНКО так прокомментировал этот парадокс: «Интересно, что Владивосток, Набережные Челны и Махачкала – одни из немногих городов, где в этом году отмечено снижение цен на новостройки. Дело в том, что активный рост (более 15%) там наблюдался в прошлом году, и владельцы квартир вторичного рынка сохранили оптимизм и в этом. Собственники жилья слишком быстро поднимают цены при росте рынка и не спешат их снижать при его охлаждении – такова особенность мышления частных продавцов, которым «не горит» продать свою квартиру».

Специалисты предполагают, что потребитель в этом году резко «качнулся» в сторону вторичного рынка, который ему показался более привлекательным, чем рынок нового жилья с его непонятной реформой долевого строительства, переходом на проектное финансирование и эскроу-счета. Для Владивостока «проседание» цен по новострою, возможно, связано и с тем, что новые дома зачастую строятся не там, где они нужны потребителю, а там, где имеется кусок земли у застройщика. Потребитель за свои деньги уже сегодня хочет жить в более-менее нормально сложившейся комфортной среде, а не в местах, где еще нет дорог и комплекса социальных объектов. Кроме того, большинство новостроя по-прежнему после ввода в эксплуатацию остается в стадии «под ремонт».

В среднем цена «квадрата» вторички по 70-ти городам за год выросла на 5,1% и составила 60 198 рублей, а цена средней квартиры повысилась на 5,2% и достигла 3 447 405 рублей. Наиболее дешевым жилье остается в Магнитогорске и Нижнем Тагиле - около 31 000-36 000 за «квадрат» и около 1,6-1,8 миллиона рублей за среднюю квартиру. Цена «квадрата» за год выросла в 64-х городах, в 4-х – упала, и в одном – сохранилась прежней. А средняя цена предложения квартир выросла в 57-ми городах и снизилась в 13-ти.

Генеральный директор владивостокской компании ООО «Городской риэлторский центр» Сергей КОСИКОВ, правда, выразил сомнение, что оценка рынка нового жилья во Владивостоке экспертами «Мира квартир» объективна. По его мнению, никакого падения цен «квадрата» в этом году по объектам застройщиков, ведущих жилищное строительство в городе, не наблюдалось. Более того, даже в преддверии Нового года заметных скидок на этот раз по строящимся жилым домам практически не предлагалось.

Виктор КУДИНОВ.

КСТАТИ

Дальний Восток в плюсе

Что же касается других дальневосточных крупных городов, то в двух из трех позиции цен на вторичном рынке жилья в основном остаются довольно приличными.

Хабаровск оказался на 7-м месте рейтинга: цена «квадрата» - 84 817 рублей (+7,2%), а средней квартиры – 4 793 971 (+5,6%). Якутск на 8-м месте: цена «квадрата» - 84 238 рублей (+7,6%), и средней квартиры – 4 923 621 (+11,2%). Ниже средних для всех исследованных городов РФ значений оказался Улан-Удэ – он находится на 36-м месте рейтинга: цена «квадрата» - 51 726 рублей (+5,9%), а средней квартиры – 2 747 308 (+9,5%).