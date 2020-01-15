Владивостокская кольцевая подорожала уже вдвое

Строительство второго моста на остров Русский внесено в проект программы мостостроения в ДФО, рассчитанной до 2035 года

Минвостокразвития на прошедшей неделе сообщило, что строительство высоководного моста во Владивостоке над проливом Босфор Восточный со стороны Эгершельда на остров Елены и далее на Русский, возможно, начнется уже в этом году в рамках программы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту мостовых переходов на Дальнем Востоке. В проект этой большой программы, которую еще предстоит защитить и принять в правительстве, предварительно внесено свыше тысячи мостов и 40 автодорожных путепроводов через железнодорожные магистрали.

С 2019 по 2035 годы на мостостроение на Дальнем Востоке предполагается затратить около 1,1 триллиона рублей, из которых около трети пойдет на ремонт и реконструкцию аварийных и предаварийных сооружений. Из новых крупных объектов уже в этом году помимо моста на о. Русский предполагается начать строить мосты через реку Лена вблизи Якутска и через реку Зея в районе Благовещенска.

Начало строительства моста на остров Русский в этом году было еще около года назад одобрено президентом Владимиром ПУТИНЫМ и анонсировано 10 декабря прошлого года на заседании правительственной комиссии по транспорту под председательством вице-премьера РФ Максима АКИМОВА. Проектом программы мостостроения для ДФО проект почти двухкилометрового моста с автомобильными подходами и участками ВКАД планируется осуществить в период с 2020-го по 2025-й год. В настоящее время за рабочую основу принята версия предпроектной концепции моста, представленная на пятом ВЭФ компанией «Гипростроймост».

Ранее губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО осенью 2019 года на очередном Восточном экономическом форуме говорил о том, что строительство моста может начаться в 2021 году. Еще 7 июня им на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение с руководителями госкомпании «Автодор» и АО «ИнфраВЭБ», касающееся подготовки и реализации инвестпроекта «Владивостокская кольцевая автомобильная дорога» (ВКАД). Они очень высоко оценили инвестиционный потенциал проекта и обещали ему всестороннюю поддержку и осуществление с помощью новейших мостостроительных и дорожных технологий. Тогда же губернатор заявил, что к началу 2020 года должны быть подготовлены предложения и расчеты по части проекта первого этапа ВКАД, включающего строительство моста. Должна была определиться и стоимость строительства.

Надо отметить, что, если первоначально стоимость всего строительства ВКАД экспертами оценивалась примерно в 45-50 миллиардов рублей, то в настоящее время чаще звучат цифры в 80-100 миллиардов. При этом особенно затратным представляется отрезок ВКАД от Казанского моста на Эгершельде через мост на о. Русский и по острову до въезда на Русский мост. Значительные средства должны пойти именно на строительство моста. Причем он был выбран не из дешевых вариантов. Предполагается, что его пролет будет возвышаться над проливом на 60 метров, и это позволит проходить под ним большим океанским судам. Конкретная стоимость строительства моста должна быть озвучена уже в ближайшее время.

Министр развития Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ считает, что строительство первого этапа ВКАД с новым мостом на остров Русский особенно важно городу тем, что позволит перенаправить поток автомобильных фур, числом около 120 тысяч в год, из Владивостокского морского торгового порта в обход центра Владивостока. Кроме того, с осуществлением проекта ВКАД в полном объеме эта четырехполосная дорога ежесуточно сможет обслуживать до 70-85 тысяч автомобилей, движущихся со скоростью около 80 км в час.

О финансировании и сроках строительства остальных 4-х участков ВКАД, довольно сложных и проходящих по плотной городской застройке, пока четких заявлений не прозвучало. А это означает, что при поэтапном строительстве этой дороги сроки полной реализации проекта могут оказаться в пределах 10-15 лет. Хотя при надежном финансировании этапы возможно вести параллельно.

Напомним, что впервые идея ВКАД была озвучена еще опальным мэром Владивостока Игорем ПУШКАРЕВЫМ в 2013 году. Тогда же предпринимались первые изыскания по трассировке будущей дороги в районе мыса Кунгасного и нефтебазы на Первой речке. Однако в дальнейшем идея этого проекта на ряд лет была забыта.

Еще раньше, до расширения Некрасовского путепровода в начале этого века, вопрос о строительстве участка дороги-дублера вдоль Амурского залива, совпадающего с трассировкой ВКАД, был надолго похоронен, поскольку тогда представлялось, что модернизация путепровода более приоритетна, поскольку она может обойтись в три раза дешевле и может быть сделана в более короткие сроки. Кстати, очередная модернизация Некрасовского путепровода, проспекта 100-летия Владивостока и части улицы Маковского, которой обещана помощь федерального центра, может и на этот раз поставить власти перед выбором - какой из этих проектов форсировать на этот раз.

Виктор КУДИНОВ.