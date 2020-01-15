Реанимация приморских бройлеров

Крупнейший дальневосточный мясопереработчик «Ратимир» диверсифицирует бизнес в расчете на поддержку на региональном уровне

Власти Приморья нашли инвестора для возрождения законсервированного производства группы «Михайловский бройлер», входившей в бизнес-империю опального ныне бизнесмена Игоря БОРБОТА. С легкой руки губернатора Олега КОЖЕМЯКО проблемным активом займется ООО «Ратимир», специализирующееся на выращивании и переработке свинины. Первая продукция должна появиться на прилавках магазинов края уже в январе.

Ранее сообщалось, что проектом займется созданное в сентябре прошлого года ООО «АгроПтица», единственным учредителем которого является Владислав ХЕ, совладелец почти двух десятков приморских компаний разного профиля деятельности.

Бройлеры не переболели гриппом

Птицеводческая отрасль Приморья сегодня находится в «коматозном состоянии». Проблемы начались с момента запуска банкротства компании «Михайловский бройлер», еще пять лет назад самого мощного на Дальнем Востоке предприятия по производству и переработке курицы.

На смену «Михайловскому бройлеру» пришел другой бренд - «Дальневосточная птица». До недавнего времени птицефабрики группы «Дальневосточная птица» насчитывали в среднем около 1,7 млн бройлеров. Производственную мощность компании обеспечивали две площадки - в Надеждинском районе (производство яиц) и в поселке Заводской, где выращивались непосредственно бройлеры. Также «Дальневосточная птица» располагает собственным комбикормовым заводом. Продукция этих птицефабрик производится под одной торговой маркой - «Дальневосточная птица». Вся продукция реализовывалась через собственную дистрибьюторскую компанию.

Серьезные проблемы у приморских птицеводов начались в 2018 году на фоне роста стоимости зерна, поставляемого преимущественно с Алтая. Затраты на корма составляют до 60% себестоимости курятины. Если в 2017 году зерно стоило 5-7 рублей за килограмм, то спустя год уже - 8-10 рублей.

Кроме того, в декабре 2018 года Россельхознадзор выявил вирус гриппа птиц в ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица». Вирус был выявлен при проверке сообщений жителей приморского поселка Заводского о массовом падеже и незаконном захоронении птицы на территории предприятия. По требованию государственной ветеринарной инспекции Приморского края были введены ограничения на реализацию инкубационных яиц и живой птицы с птицефабрики.

Первым под банкротство пошло ООО «Дальневосточная птица», накопившее задолженность перед бюджетом по обязательным платежам в размере 18,563 млн рублей, в том числе 13,281 млн рублей - основной долг (налоги и страховые взносы). Инициатором банкротства выступила Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) №1. 6 марта 2019 года Арбитражный суд Приморского края зарегистрировал заявление ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» о собственном банкротстве.

«Тяжелая финансовая ситуация в птицеводстве, сложившаяся в последние годы в Приморском крае, привела к закрытию самого мощного на Дальнем Востоке предприятия по производству мяса птицы - ЗАО «Михайловский бройлер». Основными причинами этого явились: слабая государственная поддержка из регионального бюджета, общая тенденция на российском рынке мяса птицы по снижению стоимости продукции. Последним фактором явился вирус птичьего гриппа, занесенный в апреле прошлого года», - пояснял ранее г-н Кожемяко. Из этого можно сделать вывод, что куриный проект «Ратимира» сможет рассчитывать на поддержку властей.

Что такое «Ратимир»

Одними из создателей «Ратимира» в свое время выступили приморские предприниматели Вадим ДЫМОВ и Александр ТРУШ (разбился 27 декабря 2008 года на вертолете «Еврокоптер АS-350В3» в окрестностях села Лаухе Пожарского района по пути из Хабаровска).

В начале 1997 года они открыли в бывшей столовой профтехучилища №10 на улице Давыдова во Владивостоке небольшой колбасный цех. Первое время предприятие выпускало только вареные колбасы. В кризис 1998 года компания пережила серьезные потрясения, однако к 1 января 1999 года объемы производства выросли на 170%. А уже 18 января 2000 года компания открыла линию по производству полуфабрикатов. В том же году на месте недостроенного здания Владивостокского мясокомбината в пригородной зоне Владивостока «Ратимир» начал строительство нового производственного комплекса. Строительство и ремонт длились четыре года. В 2004 году «Ратимир» объединил все производство на одной площадке, что позволило серьезно увеличить мощности. В настоящее время производственный комплекс во Владивостоке представляет собой трехэтажное здание с цехами колбас, копченостей и полуфабрикатов, а также складом готовой продукции.

До катастрофы Александр Труш и Вадим Дымов обменялись активами: Труш уступил партнеру свои доли в ООО «Дымовское колбасное производство» и ООО «Дымов-Сибирь» в обмен на дальневосточные активы группы «Дымов», в том числе сеть магазинов «Ратимир». В рамках сделки г-н Труш также увеличил долю в собственно ООО «Ратимир», после того как 25%-ный пакет Вадима Дымова был пропорционально распределен среди других владельцев компании. После смерти Александра Труша принадлежащий ему пакет долей «Ратимира» был разбит между членами семьи предпринимателя.

Успешное развитие бизнеса «Ратимира» связывают в том числе с покровительством экс-губернатора Сергея ДАРЬКИНА. Достаточно отметить, что в настоящее время в совет директоров банка «Приморье», принадлежащего супруге г-на Дарькина Ларисе БЕЛОБРОВОЙ, входит заместитель гендиректора ООО «Ратимир» по правовым вопросам Светлана ОВЧАРУК.

В 2015 году «Ратимир» заключил соглашение о стратегическом партнерстве со Спасским свинокомплексом. «Был заложен фундамент для обеспечения стабильной сырьевой базы, финансовой устойчивости и независимости от колебания курса валют. Построение вертикально интегрированного холдинга, с полным циклом производства и доставки, позволяет нам гарантировать потребителю свежесть, качество и натуральность мясных продуктов. Работая по принципу «от поля до прилавка», мы обеспечиваем самый тщательный контроль качества продукции на всех этапах производства», - говорится на сайте «Ратимира».

Летом 2016 года «Ратимир» был внесен в список предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям Китая для экспорта. «Ратимир» одним из первых в России получил право на экспорт своей продукции в Страну Восходящего солнца, а также в Сингапур, Малайзию и Иран. Первые партии продукции «made in Primorye» (вареные и полукопченые колбасы, деликатесы из свинины и говядины) были поставлены в гостиничные сети и рестораны Японии еще в 2017 году, но чем завершился эксперимент, на данный момент информации нет. Похоже, дело в специфичных вкусовых предпочтениях японцев, которые, в отличие от тех же китайцев, не любят экспериментировать за столом. Продукция «Ратимира» уже поставляется во Вьетнам и Гонконг.

Перезагрузка

ООО «АгроПтица» приступило к работе в ноябре 2019 года: компания начала отапливать часть производственных объектов, заложила на инкубацию яйцо, проводила необходимые мероприятия для запуска цехов содержания птицы, набирала специалистов, рассказывал информагентству PrimaMedia депутат Заксобрания Приморского края Евгений ЗОТОВ.

«Сегодня на предприятие трудоустроено 150 человек. В январе первая продукция появится на прилавках и в социальных учреждениях края. Мы предусмотрели меры поддержки на возмещение затрат по приобретению сельскохозяйственной техники», – заявил губернатор Олег Кожемяко, подводя итоги работы администрации региона в 2019 году.

На первом этапе на птицефабрике в поселке Заводском будут работать 250 человек, планируется выпускать 400-500 тонн продукции в месяц. Акцент будет сделан на глубокую переработку, производство охлажденных полуфабрикатов. В настоящее время на рынке Приморья присутствует замороженная курятина из центральной России и охлажденная из Амурской области.

Китайские аппетиты

Осенью 2016 года «Ратимир» на Восточном экономическом форуме заключил соглашение с Российско-китайским фондом агропромышленного развития (РКФАР) по реализации совместных проектов. Согласно соглашению, «Ратимир» обязался построить свиноводческий комплекс в ТОР «Михайловский» Приморского края, мощностью 46 тыс. тонн в убойном весе в год. Общая стоимость проекта оценивалась на тот момент в 15 млрд рублей.

«Проект предполагает создание в Приморском крае полноценного животноводческого кластера с полной вертикальной интеграцией. В рамках проекта предусмотрено обеспечение свинокомплексов комбикормами собственного производства на основе сои и кукурузы. Основные компоненты комбикорма мы выращиваем самостоятельно», - поясняется на сайте «Ратимира».

Российско-китайский фонд агропромышленного развития был создан в конце 2015 года при участии АО «Фонд развития Дальнего Востока» (ФРДВ) и УК Азиатско-Тихоокеанского продовольственного Фонда (КНР) в рамках договоренностей о совместном развитии сельскохозяйственного производства на Дальнем Востоке, достигнутых между Минвостокразвития и Госкомитетом по развитию и реформам КНР. ФРДВ принадлежит 51% в управляющей компании РКФАР. Предполагалось, что финансирование проекта в Приморье будет осуществлено по типовой схеме РКФАР: 10% предоставляет агрофонд, 10% - инициатор, оставшиеся 80% агрофонд привлекает в российских или китайских банках-партнерах. Предполагается, что часть продукции, производимой в рамках проектов, будет экспортироваться в Китай.