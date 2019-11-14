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Бизнесу подобрали коды
Предприниматели теперь могут принимать оплату через QR-коды
Банк России разработал концепцию развития платежной системы России до 2023 года. Сейчас эта система быстрых платежей позволяет переводить деньги между счетами в разных банках по номеру телефона, а также платить в торговых точках по QR-коду. Однако в ближайшее время в ней должны появиться новые возможности, которые существенно упростят жизнь многим предпринимателям.
В Систему быстрых платежей (СБП) планируется внедрить сервисы переводов денежных средств для физических и юридических лиц, а также взаимодействия с бюджетом и государственными информационными системами. Сейчас регулятор должен обсудить эти предложения с участниками рынка.
СБП была запущена в феврале 2019 года, системно значимые банки должны были подключиться к ней до начала октября текущего года. Кредитные организации с универсальной лицензией должны присоединиться к системе с 1 октября 2020 года. С момента старта в системе уже совершено около 3 миллионов операций на общую сумму 25,8 миллиарда рублей.
Первый заместитель председателя Банка России Ольга СКОРОБОГАТОВА ранее отмечала, что реализация возможности оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей предоставит россиянам еще один удобный и доступный инструмент оплаты покупок и сервисов и будет способствовать росту безналичных платежей.
- Данный инструмент также позволит торговым предприятиям сократить издержки и предложить новые программы лояльности для клиентов. Мы видим заинтересованность в этом механизме как со стороны банков, так и со стороны торговых сетей, - подчеркнула Скоробогатова.
Принимать платежи через QR-коды через Систему быстрых платежей теперь могут и предприниматели. Соответствующий мобильный сервис на инновационном финансовом форуме Finopolis 2019 в Сочи презентовал банк ВТБ. Обсуждение нового продукта также прошло в рамках дискуссии о трендах и возможностях цифровых технологий, в которой приняли участие крупные представители финансового рынка и компании IT-сферы.
- В основе нового сервиса лежат сразу две современные платежные технологии, благодаря которым упрощается прием платежей, ускоряется оборот денежных средств и повышается устойчивость малого бизнеса, - пояснил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Спартак СОЛОНИН. - Сервис в пилотном режиме уже доступен предпринимателям-клиентам ВТБ. Его, в первую очередь, оценят те предприниматели, которые зарегистрированы как самозанятые - информация о продаже моментально отправляется в ФНС и не надо подавать декларацию в конце отчетного периода.
Участники форума Finopolis, включая главу Банка России Эльвиру НАБИУЛЛИНУ, познакомились с приложением «ВТБ Бизнес QR» на стенде банка - Спартак Солонин показал его возможности в действии. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно зарегистрироваться в приложении и в СБП, причем один раз. Затем можно либо самостоятельно сформировать специальный графический ключ (QR-код) с суммой оплаты и назначением платежа, либо воспользоваться готовым шаблоном. После этого на экране смартфона автоматически генерируется QR-код с реквизитами предприятия и суммой платежа, а покупатель сканирует QR-код приложением и оплачивает выбранный товар или услугу. Продавец мгновенно получает средства на свой счет, а покупатель - чек об оплате.
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