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В Приморье будет построен зерновой терминал

14 Ноября 2019, 10:40 | Приморье

Он разместится в бухте Суходол, где уже строится угольный порт

Владелец ООО «Порт Ливадия» Василий ВАСИЛЬЕВ инвестирует 900 млн рублей в строительство в бухте Суходол Приморского края специализированного терминала для экспорта зерновых культур в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Проект в рамках режима Свободный порт Владивосток будет реализовывать ООО «Приморский зерновой терминал», учрежденное г-ном Васильевым в октябре прошлого года в г. Большой Камень. Директором компании является Юрий ЗЛЫГОСТЕВ.

Мощность терминала составит 3 млн тонн в год.

Планируемые сроки реализации проекта - 2019-2024 годы.

Проектом предусмотрено строительство причала, станции разгрузки вагонов и автомобилей с подземной конвейерной галереей, зернохранилища, ремонтно-механической мастерской, обеспечивающей инфраструктуры, а также приобретение техники и оборудования.

Напомним, что в настоящее время в бухте Суходол реализуется проект угольного порта на 20 млн тонн (12 млн тонн к 2021 году, еще 8 млн тонн - в 2022 году.). ООО «Морской порт Суходол» (реализует проект строительства порта) принадлежит акционерам холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) Михаилу ФЕДЯЕВУ (президент холдинга) и Владимиру ГРИДИНУ (25,1%), АО «РЖД-Инвестиционные проекты» (25%), еще 24,79% владеет АО «Центр развития портовой инфраструктуры».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: инвестиции  порт  суходол  уголь  АТР  сдс  терминал  ржд  зерно 



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