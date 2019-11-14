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В Приморском крае тысячи бухгалтеров ищут работу
14 Ноября 2019, 10:39 | Приморье
Аналитики сервиса по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировали запросы соискателей Приморского края на hh.ru, чтобы составить топ-10 самых популярных запросов жителей.
Оказалось, что чаще всего в Приморском крае ищут вакансии для бухгалтера, только за один месяц на сайте таких запросов было более 3000, на второй строчке по популярности - водители (более 2000 запросов), на третьей - главные бухгалтеры (почти 1750 запросов). Кроме этого, жители Приморского края активно ищут предложения для администратора, программиста 1с, экономиста, юриста, торгового представителя, инженера и директора.
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Теги: вакансии профессия кадры headhunter
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