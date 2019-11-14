"Государство и умереть не дает, и жить не разрешает..."

Как так получается: глава правительства заявляет о росте экономики, а Минэкономразвития - о банкротстве из-за ухудшения экономических условия почти миллиона предприятий малого и среднего бизнеса за год?

Вначале две цитаты, которые, вот ведь совпадение, появились в СМИ чуть ли не в один день. Так, на экономическом совещании в правительстве премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ во вступительном слове заявил следующее: «Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас все в порядке: увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне…». Практически одновременно с этими позитивными словами главы правительства его подчиненные из Минэкономразвития выдали сообщение «о закрытии 668 тыс. юридических лиц за последний год из-за ухудшения экономических условий в России. Все предприятия относились к категории малого и среднего предпринимательства».

Газета «Золотой Рог» попросила помочь разобраться в вышеуказанном противоречие компетентных в экономической проблематике экспертов и представителей делового сообщества.

Сразу скажем, мнения экспертов разделились. Одни уверены, что статистика Министерства экономического развития касается «естественного отбора предприятий», в большей степени существующих на бумаге и по факту не дающих налоговой отдачи. Другие настаивают на реальном коллапсе малого и среднего бизнеса, входящего в стадию тотального банкротства.

Денис ВЛАСОВ, председатель коллегии адвокатов «Власов и партнеры»:





- Министерство экономического развития призвано улучшать экономическую ситуацию в стране. Между тем, цифры, предоставленные ведомством - это оправдание собственных недоработок, попытка переключить внимание общества на другие проблемы. Безусловно, затянувшийся спад в экономике очевиден, но далеко не факт, что это закрылись реальные бизнесы. Из сообщения МЭР следует, что «Наибольшее число фирм были закрыты в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае. За 4 года, по данным ФНС, число юрлиц в стране уменьшилось на 5,2% и к началу сентября составляло 2,4 млн».

Теперь разберемся, почему именно четыре года. Дело в том, что в конце 2015 года налоговая начала реально бороться с фирмами - однодневками, запрещать массовые переезды «обнальных» контор в Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодар... Совпадение? Не думаю! Таким образом, до 2016 года ООО или ИП - это далеко не всегда реальный бизнес, а лишь звено в цепочке денежных переводов на бумаге с целью ухода от налогов. Уже года три банки активно блокируют счета таким конторам, в 2019-м - это настоящий тренд года. Последние три года налоговая активно пользуется правом самостоятельно исключать общества из реестра на основании своих решений, без судов в случаях, когда компания не сдает отчетность, не находится по юридическому адресу, имеет записи о недостоверном директоре и т. д. Также, кроме фирм-однодневок, в этих цифрах есть определенный процент реальных индивидуальных предпринимателей, ушедших в тень из-за неоправданно высоких ежегодных обязательных платежей в размере около 35 тысяч, не считая расходов на бухгалтера и банковский счет.

Владимир ЗАКУРКО, генеральный директор агентства недвижимости «Метры»:





- Одно другому, думаю, не противоречит, экономические показатели действительно растут. Но это рост после значительного падения пятилетней давности. Нет повального приостановление производства, стабилизировались ситуация с безработицей и доходом населения. Определённая категория населения с денежными сбережениями, испугавшись инфляции и экономической неопределённости, решилась на давно откладываемые покупки. Например, на давно желаемую машину более высокого класса, на покупку квартиры или другой недвижимости, если позволяют средства. Это на общем фоне стагнации позитивно сказалось на некоторых секторах рынка.

Но за прошедшие пять-шесть лет на ногах остались только самые крепкие и энергичные, наиболее гибкие и приспосабливаемые. Произошел своеобразный естественный отбор участников бизнеса. Естественно, что наибольшие потери понесли наиболее многочисленные представители малого и среднего бизнеса. Правительство обратило внимание на то, что на рынке остались наиболее надежные участники. Стимулируется открытие программ поддержки малого и социально-ориентированного бизнеса, которые, конечно, недостаточные, слабо влияющие на ситуацию, но они есть. В число закрывшихся 700 тыс. предприятий, наверняка, попали и «бумажные» предприятия, то есть не работающие уже несколько лет предприятия, значившиеся только на бумаге. Не стоит забывать, что правительство должно «держать лицо» и всеми силами убеждать население в сохранении стабильности, предотвращать спекулятивную активность в экономике. Что, собственно, оно и делает. Поэтому чаще транслируют позитивные моменты, виртуальную статистическую картину верхнего предела общей температуры по больнице.

То, что ответственные лица, отвечающие за финансы и экономический рост, бьют тревогу, это хорошо, значит, есть понимание ситуации, нет «розовых очков» и радужных заблуждений. Угрозу нисходящего экономического тренда каждый чувствует на себе ежедневно.

Рынок активно перестраивается под новые социально-экономические, демографические, технические и технологические реалии. Активно развивается рынок IT-услуг и сопутствующая индустрия, стремительно меняется алгоритм работы, кажется, во всех сферах деятельности. Нужно совершенствоваться, чтобы держаться на плаву. До катастрофы нам ещё далеко, но и до тучного благополучия не ближе».

Юрий КОЛОМЕЙЦЕВ, политолог, руководитель Центра социальных инноваций «Черный куб»:





- Проблема российской власти в том, что экономические показатели перешли в область статистики, которая, согласно цифрам, показывает, что в России все хорошо.

Что получается на практике? Сидит человек перед телевизором, смотрит, как его убеждают со всех каналов в его собственном благополучии и удивляется: мол, почему у него в одной руке стакан воды, в другой - краюха хлеба и на зиму надеть нечего? Конечно, я это образно говорю. Но большинство россиян так и живут. Так и хочется вспомнить избитую фразу: писали на бумаге да забыли про овраги. А «оврагов» - пруд пруди: падение доходов населения при беспрецедентных зарплатах чиновников, повальная «народная» закредитованность, рост цен, несмотря на парадоксально низкую инфляцию, фантастические налоги и так далее. А российский малый и средний бизнес практически вообще уничтожен. «Белые» налоговые отчисления составляют сегодня более 63%. Скажем, заработал предприниматель миллион рублей, отдал государству 630 тысяч, а дальше из оставшихся копеек - закрывай текущие расходы, плати кредиты, одним словом, выкручивайся как хочешь. Это и бизнесом назвать сложно.

Возникает логический вопрос: кто, и как именно, поддерживает МСБ, к которому крупные корпорации, как мы все понимаем, отношения не имеют? Пример из жизни. Хотел я взять кредит под развитие бизнеса. Два года банк кормил обещаниями, тянул резину. То сумму, говорит, берите в три раза меньше той, которая мне требовалась, то проценты у них «плавающие». В итоге, так ни к чему не пришли. Сейчас мы не вступаем в фазу нового кризиса, а уверенными шагами маршируем из старого «болота» в новую, еще более глубокую трясину.

Правительство не понимает, что дом, а Россия - это наш дом, нужно охранять, а не уничтожать живущих в нем.

Что касается разногласий между Минфином и Правительством.

Минэкономразвития давно известно резкими заявлениями. Я бы сказал, это внутренняя война между господином Медведевым и сотрудниками Минэкономразвития. Она длится не первый год и развивать эту тему нет смысла, любому грамотному человеку сложившаяся ситуация понятна.

А в целом, перспективы у нас таковы, что если статистические показатели экономики и далее будут превалировать над реальными, ни о каком экономическом и стратегическом развитии речи быть не может. Хотя, как говорится, русских ничего не берет, пока жизнь в тупик не зайдет. Ну а там и до новых потрясений рукой подать.

Василий НЕСТЕРЕНКО, владелец магазина:





- Не обязательно быть экономистом, чтобы видеть и прогнозировать очевидное - наступающий 2020 год ознаменуется еще большим массовым уходом с рынка предприятий малого и среднего бизнеса. Обнищание народа при существующей денежно-кредитной политике не заметит только слепой. При существующих «мерах поддержки» правительства полноценное существование россиян невозможно.

Такого кризиса, как сегодня я не помню даже в тяжелые 90-е годы.

Что касается бизнеса, - это свободолюбивое сообщество людей, которые привыкли принимать решения и нести риски самостоятельно. Но когда нас загоняют в жесткие рамки, малое и среднее предпринимательство выжить в принципе не может.

При отсутствии кардинальных изменений в области послабления контрольно-надзорной деятельности государства по отношению к МСБ, снижения налоговой базы, и других волевых решений предприниматели развиваться не смогут, как бы вы их ни поддерживали. Сегодня я наблюдаю ситуацию, при которой малый и средний бизнес находится на некоем аппарате искусственного дыхания - государство и умереть не дает, и жить не разрешает.

Надежда ТКАЧЕНКО, генеральный директор ООО «Минерал-1 (ювелирные магазины «Золотой Ажур») и глава дальневосточного представительства клуба «Российская ювелирная торговля»:





- Скажу откровенно: лично у меня уже давно сложилось ощущение, что наше правительство во главе с господином МЕДВЕДЕВЫМ живет в какой-то другой России, в некоем параллельном мире, не связанном с реальностью.

Согласно цифрам Росстата, только в 2018 году Приморский край потерял четыре тысячи обществ с ограниченной ответственностью. Речь идет ведь не только о предпринимателях, вынужденных уйти с рынка, но и о закрытии сотен рабочих мест, о людях, которые остались без работы. А по стране эта цифра просто ужасающая - 700 тысяч предприятий было закрыто по стране за 2018 год. Так о каких темпах роста экономики сегодня говорит правительство? Если курс доллара и евро продолжает расти, золото поднялось в цене до 1519 долларов за тройскую унцию, предприятия закрываются, народ уже не на грани, а за гранью выживания! Увеличение поставок нефти и газа за границу никак не сказывается на повышении уровня жизни россиян.

Благосостояние людей демонстрирует покупательская способность, которая упала в 10 раз, людям просто не на что жить. Пенсии, пособия, дотации - копеечные. А что касается заработной платы, думаю, проживи высокопоставленный чиновник хотя бы неделю на те деньги, что получает среднестатистический россиянин, расхотелось бы вводить новые регулирующие инструменты для малого и среднего бизнеса. Ведь одним из ключевых «поставщиков» рабочих мест в России являются предприниматели, вынужденные более 60% отдавать в налоговые органы и с оставшихся средств распределять финансирование, в том числе и зарплат.

В 2020 году налоги станут больше, а значит ситуация ухудшится. Малый и средний бизнес чиновники, не побоюсь этого слова, убивают.

Все законы и решения, направленные на поддержку МСБ в России, переворачиваются с ног на голову и идут в разрез со словами президента РФ Владимира Владимировича ПУТИНА, который каждый раз подчеркивает важность предпринимательства, развития бизнеса и создания для него благоприятных условий.

Разбалансированность работы вертикали власти и есть первопричина проблем внутренней экономики страны. В этой связи, на каком основании строятся заявления Медведева в части «экономического роста» - мне совершенно непонятно».

Юлия КОВАЛЕВСКАЯ, старший научный сотрудник Института истории ДВО РАН:





- Я не являюсь экономистом или политологом, поэтому мое мнение не является в полной мере экспертным, а основано на здравом смысле и том, что я многократно слышала от представителей мелкого и среднего бизнеса во время полевых исследований в 2012-2019 гг.

Наличие или отсутствие 2,5% роста для российской экономики неважно, утверждение о поддержке малого бизнеса - просто неприлично. Мелкий бизнес носит рыночный характер и ориентирован на потребительский спрос. 70% рабочих мест в РФ находится в государственном секторе, и если бы Медведев хотел поддержать малый бизнес, ему следовало бы помогать этому сегменту. Вместо этого поддержку получают крупные и сверхкрупные компании.

Если использовать известную притчу о лягушке, которая барахталась в молоке и сбила из него масло, можно сказать, что в РФ существует две разных экономики: одна для привилегированных, которые барахтаются в жирных сливках, а другая – для простых, которым досталось совершенно обезжиренное молоко. И нужно сказать, что за 30 постсоветских лет масло давно сбито, и его только делят, а из обезжиренной водички ничего не произведешь, сколько ни барахтайся.

Для Дальнего Востока самым ярким примером «поддержки» малого бизнеса является практический запрет «правого руля» и гибель целой сферы местной экономики, которая была с ним связана. Логика бюрократического контроля способствует укрупнению всех доходных отраслей – лесной, рыбной, угольной, торговли и т.п. Именно «властная вертикаль» перераспределяет ресурсы от мелких игроков к крупным и от периферии к центрам. В Приморье крупные игроки, зашедшие в ТОРы, получают льготы и дотации, которые могли бы быть направлены на развитие местного мелкого бизнеса. Не говоря уже о том, что они вытесняют местных игроков с рынка, разрушают экологию и смотрят на местное население как на фауну.

Мелкий бизнес в регионах ищет и находит механизмы взаимной солидарности для решения общих проблем. Поскольку самозанятые и мелкий бизнес ориентированы на местный спрос, они взаимодействуют друг с другом и с локальным сообществом, и создают некое общее пространство, то есть, общество как таковое. Развитие местного бизнеса естественным образом требует развития местного самоуправления - это прямо противоречит тренду властей РФ по выстраиванию бюрократической вертикали.

Крупные предприятия, имеющие административный ресурс, сформировали вполне зрелые формы не только экономического поведения, но и определенные этические и даже эстетические нормы. У них есть единый общий стиль. Эти нормы не имеют ничего общего с теми политкорректыми текстами (или «миссией компании»), которые смешат людей на их официальных сайтах. В реальности их убеждения лучше всего сформулировал писатель ФИГЛЬ-МИГЛЬ (в жизни это женщина): «Страшно далеки мы от народа, и хотели бы быть еще дальше».

В полном соответствии с этим дискурсом, предприятие обычно зарегистрировано на Кипре, то есть реальный собственник неизвестен. Оно получает дотации и налоговые вычеты от государства, скрывает отчетность, занижает реальную цену отпускаемой продукции, чтобы не платить налоги. Оно не использует местную рабочую силу. По словам менеджера по персоналу крупной угольной фирмы, с которой мы летели в самолете, они предпочитают нанимать вьетнамцев, узбеков, беженцев с Донбасса, так как «местные слишком избалованы». Речь шла о шахтерах, которым с 1998 года не платили зарплату, и «избалованными» их может назвать только человек с совершенно определенной идеологией. Разумеется, ни высший менеджмент компаний, ни их семьи в регионах не живут. Любить сливки - еще не значит жить с коровой.

Любимый способ работы крупных собственников - (псевдо)вахтовый метод. Главное его преимущество: все доходы идут собственникам, а расходы «оптимизируются», то есть перекладываются на государство, локальные сообщества и т.д. Если рабочий получает травму, погибает, семья не может получить компенсацию – так как семья где-то за Уралом, иногда и за пределами России. Защита трудовых прав работников «на вахте» затруднена, так как у них нет местной поддержки, суд возможен только по месту жительства, а собственник глубоко законспирирован.

Крупный бизнес ориентирован за пределы региона, местное население не является его контрагентом. Механизмы взаимности по вертикали не работают. Менеджеры крупных компаний считают себя благодетелями, так как они «создают рабочие места», и искренне недоумевают, почему местное население так неблагодарно, что не хочет работать за предложенную зарплату и даже устраивает забастовки. Вопрос о том, хотели ли бы они сами работать на такой работе за такую зарплату, просто не может прийти им в голову, просто они считают себя людьми другой касты. Также и местное население, получив от «новых русских» какую-нибудь услугу, не торопится чувствовать себя благодарными. Оно считает, что богатство компании нажито за счет экспроприации общего пирога, и что компания отдает ничтожную часть того, что должна. Обе стороны недовольны друг другом, имеют друг к другу тотальное недоверие и следуют принципу: «С паршивой овцы хоть шерсти клок».

На прямой вопрос: «Чем вам может помочь государство?» все предприниматели в один голос отвечают: «Нам ничего не нужно, только не мешайте нам работать». Все, чего они ждут от государства, - не шарахаться из стороны в сторону, не менять правила игры каждый месяц. Кроме того, жители отдаленных и суровых районов желали бы, чтобы вместо гигантских пафосных проектов федеральные средства распределялись бы по городам и поселкам пропорционально их населению. Многие жители районов считают, что вместо Океанариума и Фетисов-арены во Владивостоке следовало бы поддерживать детские спортивные секции в каждом поселении края. Но, конечно, тогда перерезание ленточек чиновниками выглядело бы не так эффектно.

Между нижними этажами социальной жизни и верхними повисает пустота, возникает два разных народа. Это проявляется не только в сравнительно небогатом крае, как Приморский, но и в сверхбогатой Сахалинской области. По официальной статистике, в Сахалинской области объем душевого ВРП в 1999-2019 г. «возрос почти в 56 раз и составил 1,2 млн рублей, что в три раза превышает средние показатели по ДФО, а в целом по России область занимает четвертое место». Однако никакого расцвета мелкого и среднего бизнеса нет и там. Точно так же, как и в Приморье.

На одном полюсе группируются сверхдоходы и ледовые дворцы, на другом – непомерные трудовые затраты, которые не дают должной отдачи из-за деградации социальной и экологической среды, и социальное исключение. И это сжатие экономики, обитаемого пространства и, особенно, российской глубинки само по себе не рассосется и продолжится до полного коллапса. И люди прекрасно это осознают, именно поэтому Россия, и особенно Дальний Восток, продолжает терять население.

Сергей МАТЛИН, член политсовета владивостокского отделения «Партии роста»:





- Моя личная точка зрения такова: бессмысленно обсуждать проблему расхождения показателей между председателем правительства и Минэкономразвития, поскольку сама по себе система показателей себя дискредитировала. И этот процесс, начатый в тот самый момент, когда властные институты стали бояться демонстрировать проблемные зоны и, соответственно, склоняться сначала только к положительной части спектра показателей, а потом - и всё дальше и дальше - в область имитационно-мифическую, к сожалению, лишь углубляется.

Потому и прогноз развития страны и бизнеса - это нынче больше из сферы гадания. Причем, скорее (и всё увереннее), гадания не столько по части экономики, сколько по части государственного управления. А поскольку состояние системы госуправления у нас сегодня вообще таково, что является едва ли не ключевой угрозой для страны, то и любые прогнозы - это не просто гадание, а ровно на кофейной гуще. То есть без аналитики, логики, методологии, объективности и т.д., и т.п. Увы, всем сегодня управляет его величество «политическая целесообразность».

Продолжение опроса - в следующем номере.

На фото: Для российской экономической действительности - это обычная картина. И, увы, далеко не веселая…

Фото из архива

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

КСТАТИ

Количество субъектов МСП в крае хотят увеличить в разы

Напомним, что улучшение условий ведения предпринимательской деятельности - ключевая задача национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Так, планируется, что к 2024 году число занятых в малом и среднем бизнесе в Приморье, согласно проекту, должно увеличиться почти в 4 раза и составит 340 тысяч человек. Отметим, что уже сегодня треть всех субъектов МСП Дальнего Востока приходится на Приморский край.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.