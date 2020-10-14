Идея на два миллиона

Конкурс «Приморский старт» помогает разработчикам превратить инновационный проект в реальный коммерческий продукт

С 8 по 9 октября в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) на острове Русском во Владивостоке проходил грантовый конкурс «Приморский старт». Несколько десятков высокотехнологичных проектов боролись за грант от правительства Приморского края.

Организаторами и инициаторами мероприятия, призванного поддержать инновационное предпринимательство, выступили технопарк «Русский» и центр «Мой бизнес» при поддержке правительства Приморья.

Науке открывают путь на рынок

Участвовать в состязании могли предприятия-разработчики, стартап-проекты, а также все компании, занимающиеся научными исследованиями и внедряющие в производственный процесс новые технологии. Идея была всемерно поддержана руководством края, которое в финале наградило лучшие десять проектов – каждый проект получил по 2 миллиона рублей из бюджета региона для дальнейшей работы над своими разработками.

Цель программы «Приморский старт», которая отвечает задачам Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализуется в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы, – оказать поддержку компаниям, имеющим цель разработать и освоить производство нового товара, изделий, технологий или услуг с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, находящимся в процессе становления, на начальной стадии развития, в процессе модернизации, и имеющим значительный потенциал превращения инновационного продукта в рыночный товар с целью коммерциализации.

Отметим, что правительство Приморского края ведёт регулярную работу по совершенствованию услуг для бизнеса. Сокращаются сроки подключения к инженерным сетям, упрощаются процедуры подачи заявлений. Многие услуги уже доступны он-лайн на региональном портале. Кроме того, эта работа – важная часть мероприятий по улучшению инвестиционного климата в крае.

Как рассказал заместитель председателя правительства Приморья Константин ШЕСТАКОВ, первый опыт проведения подобного конкурса в крае оказался удачным.

«По итогам Startup Village мы поняли, что в регионе недостаточно мер поддержки для инновационных проектов молодых предпринимателей. Именно поэтому организовали «Приморский старт». Нам очень важно, чтобы такие проекты реализовывались на территории края, чтобы их разработчики продолжали здесь работать, демонстрируя, что Приморье – передовой регион, где есть все условия для развития инновационного бизнеса», – обозначил Константин Шестаков.

В свою очередь, ранее, председатель правительства Приморского края Вера ЩЕРБИНА не раз подчёркивала, что краю нужны новые прорывные технологии, инновационные подходы.

«Мы готовы способствовать этому в Приморье. Правительство региона уже сейчас имеет много продуктов по льготным режимам, мы открыты для новых проектов и готовы оказывать им помощь в реализации», – отмечает Вера Щербина.

Талант – в ассортименте

На конкурс принимались заявки по нескольким направлениям: цифровые и телекоммуникационные технологии, медицинские технологии, новые материалы и химические технологии, новые промышленные и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и сельское хозяйство, энергоэффективные технологии, новые морские технологии, ядерные технологии, утилизация бытовых и промышленных отходов.

«Мы видим, насколько талантливые предприниматели живут в Приморском крае. Они создают новые продукты и материалы, которые будут востребованы далеко за пределами региона. Нас радует, что приморские разработчики создают проекты и научно-технические решения в разных сферах, которые могут быть востребованы не только в Приморье, но и в других регионах России и на международных рынках. Важно, что потребитель многих разработок понятен, а использованные технологии актуальны. Например, автоматизированный комплекс очистки и увлажнения воздуха, который выглядит как стена из растений, может применяться в любых офисных помещениях. А электронные замки удалённого управления смогут стать частью современных «умных домов», – отмечал ещё на этапе принятия заявок директор Регионального центра инжиниринга (подразделение центра «Мой бизнес») Александр ВАРЧЕНКО.

На первом этапе поступило 115 заявок, на втором этапе, после оценки поданных заявок тридцатью пятью экспертами, осталось 89 проектов. До третьего этапа – очной защиты – добралось 39 проектов по различным направлениям. Десять из них относятся к области цифровых и телекоммуникационных технологий, ещё девять – к новым морским технологиям, семь – к промышленным и интеллектуальным производственным технологиям, шесть – к медицинским, четыре – к биотехнологиям и сельскому хозяйству, два посвящены энергоэффективным материалам, и один – способу утилизации бытовых и промышленных отходов.

В числе участников семь проектов были заявлены от резидентов регионального оператора Фонда «Сколково» – технопарка «Русский», сотрудников и студентов ДВФУ. Это, к примеру, платформа, облегчающая врачу работу с пациентами с болезнью Паркинсона, Parkinson Experts, от нейрохирурга Медицинского центра ДВФУ Артура БИКТИМИРОВА. Из резидентов технопарка в финал вышли проект мобильного томографа «Томотронъ» доцента кафедры медицинской биофизики, кибернетических и биотехнических систем Школы биомедицины ДВФУ Бориса ЮНГА, проект создателя робота Адама Александра ГАНЮШКИНА, «Томору» – бот на основе искусственного интеллекта, разработанный Денисом БАЛЮРОЙ, а также косметика на основе трепанга «Пентакан» от Ольги ТРОФИМОВОЙ.

Оценкой претендентов занимались эксперты из ДВФУ, Дальневосточного отделения Российской Академии наук (ДВО РАН), представители бизнеса, банков, Дальневосточного фонда высоких технологий, фонда «Сколково», инвестиционной компании VEB Ventures. В проектах особо учитывались уникальность технологий и коммерческая привлекательность представленной бизнес-модели. Эксперты оценивали представленные проекты в несколько этапов – учитывали уровень разработки, лежащей в основе проекта, перспективность его внедрения, необходимые для этого ресурсы, возможные риски и другие критерии.

Десятка лучших

На третьем, заключительном этапе участники презентовали свои проекты высокой комиссии под председательством губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО. В состав комиссии также вошли: первый проректор ДВФУ Андрей ШУШИН, вице-губернатор Приморья Константин Шестаков, проректор по перспективным проектам и новой инфраструктуре ДВФУ Елена ХАРИСОВА, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном округе Ольга КУРИЛОВА, министр экономического развития Приморского края Наталья НАБОЙЧЕНКО, управляющий банком «Открытие» в Приморье Кирилл ГРИБОВ, заместитель управляющего Приморским отделением Сбербанка России Андрей БЕДНАРСКИЙ и директор регионального центра инжиниринга «Мой бизнес» Приморского края Сергей КАПАЦЫН.

Приветствуя финалистов, глава Приморья отметил, что прекрасно понимает нынешних участников, их волнение, стремление работать, развиваться, отвечать на вызовы времени: «Когда в 1987-м году вышел закон о кооперации, мы с товарищами, будучи студентами третьего курса ДВИСТа, нашли проект, который вовлекал большое количество студентов. Мы открыли один из первых во Владивостоке кооперативов. Он назывался «Галатея». Начали успешно зарабатывать, расширять бизнес. Прекрасно помню тот молодёжный задор, поиск решений, новаторских путей. Сегодня у вас есть «Приморский старт» – первая грантовая поддержка, которая даст вам возможность чувствовать себя увереннее, понимать, что вы способны видеть те проблемные точки, которые нужно исправить, при этом ещё и на которых можно заработать. Хочу пожелать всем удачи! И победят сильнейшие!».

Конкурсанты выступали перед комиссией по очереди, жюри по окончании презентации задавало интересующие вопросы, а после, тайно, выставляло оценки. Модератор мероприятия директор Технопарка «Русский» Дмитрий БОРОВИКОВ тщательно сохранял интригу, кто же войдёт в состав десятки победителей, до конца конкурса.

В итоге победителями конкурса «Приморский старт» стали компании «Команда Айгер», «РОБОТ», «ТОМОРУ», «УРОВЕСТ», «Технокомплекс-ДВ», «Центр робототехники», «Атлантис», «Титаниум», «Инноватика» и ИП Биктимиров Артур Рамилевич.

«Команда Айгер» представила конструктор сайтов с искусственным интеллектом «Айгер», который помогает приводить клиентов из интернета предпринимателям, не имеющим навыков интернет-маркетинга и не умеющим проектировать продающие сайты.

Проект «Атлантис» – это технология подъёма затонувших судов за счёт использования гибких оболочек и подводной робототехники – в разы эффективнее мировых аналогов.

Платформа «ТОМОРУ» позволяет создавать цифровых двойников менеджеров по продажам и операторов контакт-центров. Боты с искусственным интеллектом понимают естественную речь человека и строят сложные диалоги.

Проект «Титаниум» предлагает принципиально новую технологию производства диоксида титана. Предложенная наработка позволит дать импульс развитию горно-обогатительных комбинатов и комплексному освоению месторождений ильменита.

Одним из самых интересных проектов, на наш взгляд, стал проект компании «Технокомплекс-ДВ». Она представила проект «Русский карбон – доступные композиты». Это сверхлёгкие коляски из карбона для маломобильных людей. По словам разработчиков, стоимость одной такой высокотехнологичной коляски при организации серийного производства составит от 75 тысяч рублей. Потребность же в активных колясках только в Приморском крае составляет порядка 2000 штук в год, в стране в целом – 197000 колясок. Конечно, такой проект не смог остаться незамеченным экспертами.

Глава региона Олег Кожемяко поздравил победителей, отметив, что такие кадры, которые имеют опыт разработки и реализации инновационных проектов, нужны для развития Приморья.

«С гордостью и интересом я следил за выступлениями конкурсантов. Сколько полезных, уникальных и действительно необходимых идей, сколько талантливых инициативных людей у нас в Приморье. Проекты победителей касаются медицины, морских технологий, промышленного рыболовства, выпуска специальной техники для людей с ограниченными возможностями, робототехники. Рассчитываю, что все эти разработки будут воплощены в жизнь. И мы, конечно, будем в этом помогать», – заявил губернатор.

Досье "Золотого Рога": Технопарк «Русский» является центром координации и поддержки технологических проектов на Дальнем Востоке и помогает российским компаниям выйти на перспективные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2017 году в рамках III Восточного экономического форума технопарк «Русский» был открыт на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина о создании международного технологического кластера на острове Русском. В 2020 году технопарку присвоен статус регионального оператора Фонда «Сколково». На сегодняшний день в технопарке «Русский» состоит более 80 резидентов, из них 15 являются резидентами «Сколково». Резиденты технопарка представлены в таких кластерах, как информационные и телекоммуникационные технологии, химия и разработка новых материалов, морские технологии, энергоэффективность и энергоснабжение, а также промышленные технологии. Оператором технопарка «Русский» является специально созданный Фонд поддержки технологического предпринимательства ДВФУ. Технопарк активно расширяет международное сотрудничество с партнёрами из Китая, Южной Кореи, Японии, Индии, Вьетнама и других стран. Технопарк «Русский» состоит в трёх международных организациях - Азиатской ассоциации технопарков (ASPA), Ассоциации технопарков Шёлкового пути (SRHPA) и международном сообществе университетских бизнес-инкубаторов UBI Global.

Фото автора

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

