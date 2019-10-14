Квадрокоптеры помогут выявлять лесные пожары в Приморье

Новыми квадрокоптерами оснастили Приморскую авиабазу. Устройства будут использоваться в противопожарном обустройстве лесов и борьбе с «черными лесорубами».



Как сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства, сейчас в распоряжении Приморской авиабазы – 24 квадрокоптера.



«Современная техника поможет оперативно выявлять, фиксировать очаги пожаров и незаконную вырубку леса», – отметили специалисты.



Добавим, что за минувшие выходные было потушено пять гектаров леса в Шкотовском районе. На пожаре работали пять человек и одна единица техники.



Напомним, всего в этом году было направлено 100 миллионов рублей на техническое перевооружение Приморской авиабазы – закупку новых автомобилей, беспилотных летательных аппаратов, квадрокоптеры, парашюты.

Фото предоставлено Приморской авиабазой