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Квадрокоптеры помогут выявлять лесные пожары в Приморье
Новыми квадрокоптерами оснастили Приморскую авиабазу. Устройства будут использоваться в противопожарном обустройстве лесов и борьбе с «черными лесорубами».
Как сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства, сейчас в распоряжении Приморской авиабазы – 24 квадрокоптера.
«Современная техника поможет оперативно выявлять, фиксировать очаги пожаров и незаконную вырубку леса», – отметили специалисты.
Добавим, что за минувшие выходные было потушено пять гектаров леса в Шкотовском районе. На пожаре работали пять человек и одна единица техники.
Напомним, всего в этом году было направлено 100 миллионов рублей на техническое перевооружение Приморской авиабазы – закупку новых автомобилей, беспилотных летательных аппаратов, квадрокоптеры, парашюты.
Фото предоставлено Приморской авиабазой
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