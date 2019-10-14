Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Ростелеком" провел оптику в более 800 домохозяйств Приморского края
«Ростелеком» завершил строительство сетей связи по технологии GPON в поселке Моряк-Рыболов и селе Чугуевка. Теперь жителям более 800 домохозяйств доступны высокоскоростной интернет и цифровые сервисы компании. В рамках реализации проекта специалисты «Ростелекома» проложили 17 километров оптоволокна и смонтировали оборудование емкостью в 828 абонентских портов.
GPON («оптика в дом») — технология пассивных оптических сетей, предполагающая прокладку кабеля непосредственно до квартиры или частного дома абонента. Кабель защищен от негативного воздействия внешней среды. Это обеспечивает высокую надежность и безупречное качество соединения. С подключением по технологии GPON можно одновременно и без потери качества играть в онлайн-игры, смотреть интерактивное телевидение Wink и пользоваться интернетом на скорости до 30 Мбит/с. Также клиентам доступны сервисы «Видеонаблюдение» и «Умный дом».
«Для районных центров и поселков с преобладанием частной застройки подключение по GPON является самым оптимальным решением. На сегодняшний день оптическими линиями «Ростелекома» охвачены более 78 % всех домохозяйств Приморского края. До конца 2019 года мы планируем обеспечить технической возможностью подключения к телеком-услугам по оптике жителей города Лесозаводск, поселка Кавалерово, сел Красный Яр и Спасское», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
Узнать о наличии технической возможности для подключения услуг компании, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте www.rt.ru или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.
Новости тематики
- "Ростелеком" провел оптику в более 800 домохозяйств Приморского края
- "Ростелеком" поддержит IT-форум "Русский MeetUр" во Владивостоке
- В Приморье интернет-трафик абонентов Tele2 в международном роуминге вырос в четыре раза
- China Telecom уже во Владивостоке
- Tele2 первой на телеком-рынке проконсультирует абонентов в WhatsApp
- Билайн показал высокие скорости 4G во время ВЭФ-2019
- "Ростелеком" и "Газпром газэнергосеть гелий" намерены сотрудничать
- В Приморском крае Билайн отметил рост потребления мобильного интернета по итогам расширения сети 4G
- Tele2 предлагает бесплатный интернет держателям премиальных карт Mastercard©
- "Ростелеком" обеспечит услугами связи Восточный экономический форум
Новости раздела
- "Ростелеком" провел оптику в более 800 домохозяйств Приморского края
- Во Владивостоке заработал новый светофор
- В Октябрьском районе Приморья продолжаются аварийно-восстановительные работы
- В Приморье профинансируют утилизацию автопокрышек и праздник в честь НЛО
- Владивосток приказано вычищать
- Банкирам посоветовали войти в положение погорельцев
- "Форум я бы сравнил с банкетом…"
- Глубоководные крабы не доползли до аукционов
- Целебную продукцию с высоким спросом начали производить в Приморье
- Владелец "Самбери" рассказал всю правду о своем бизнесе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Владивосток останется без ВГУЭСа
- "Пятнашка" за подготовку к саммиту
- Некогда популярная торговая сеть лишается последних атрибутов во Владивостоке
- Подгорелая репутация
- Некогда одно из крупнейших предприятий Приморья обанкротили
- В международном аэропорту Хабаровск протестировали новый терминал
- Во Владивостоке выбрали улицу, требующую ремонта в первую очередь
- Определены сроки работы главной ярмарки Владивостока
- В Приморье идут на рыбу с пистолетом
- Популяция летних лососей в бассейне Амура подорвана окончательно