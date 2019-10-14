Во Владивостоке заработал новый светофор

Водителям нужно быть внимательными. Теперь движение на этом сложном участке регулируется с помощью светофора

На перекрестке улиц Вилкова и 50 лет ВЛКСМ заработал новый светофор. Его установили в рамках реализации во Владивостоке национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В управлении дорог и благоустройства городской администрации сообщают, что водителям нужно быть внимательными. Теперь движение на этом сложном участке регулируется с помощью светофора.

«Данный перекрёсток очень часто становился очагом аварийности, поэтому было принято решение об установке здесь светофора», - отметили специалисты.

Напомним, что помимо этого в текущем году новые светофоры также заработают на улице Всеволода Сибирцева и Университетском проспекте.

Фото из архива