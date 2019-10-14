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Во Владивостоке заработал новый светофор
14 Октября 2019, 10:47 | Приморье
Водителям нужно быть внимательными. Теперь движение на этом сложном участке регулируется с помощью светофора
На перекрестке улиц Вилкова и 50 лет ВЛКСМ заработал новый светофор. Его установили в рамках реализации во Владивостоке национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В управлении дорог и благоустройства городской администрации сообщают, что водителям нужно быть внимательными. Теперь движение на этом сложном участке регулируется с помощью светофора.
«Данный перекрёсток очень часто становился очагом аварийности, поэтому было принято решение об установке здесь светофора», - отметили специалисты.
Напомним, что помимо этого в текущем году новые светофоры также заработают на улице Всеволода Сибирцева и Университетском проспекте.
Фото из архива
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Теги: дороги транспорт безопасность
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