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В Октябрьском районе Приморья продолжаются аварийно-восстановительные работы
14 Октября 2019, 09:44 | Приморье
Глава региона проконтролировал, чтобы люди получили выплаты за ущерб от стихии, и сообщил им о дополнительной поддержке
Губернатор Приморья Олег Кожемяко проверил ход аварийно-восстановительных работ в Октябрьском районе в субботу, 12 октября.
В Октябрьском районе, сильно пострадавшем в результате летних тайфунов, глава региона побывал месяц назад и тогда пообещал местным жителям вернуться, чтобы проверить, как исполняются его поручения.
Одно из них – провести мероприятия по укреплению берегов и расчистке русел рек, чтобы в следующем году минимизировать последствия от паводков. Так, в селе Синельниково-1 вдоль улицы Набережная, растянувшейся вдоль реки Раздольная, сегодня укрепляют дамбу. По словам Александра Камлёнка, закончат до конца года. За работой наблюдают местные жители во главе со старостой села. Они отмечают, что отсыпка позволит защитить дома от большой воды.
Значительный объем работ по берегоукреплению предстоит выполнить и в селе Синельниково-2, жителей которого также топит несколько лет подряд.
«Нужно прорыть здесь каналы, район должен подготовить контракт на проектно-сметную документацию. Далее будем находить финансовые ресурсы, чтобы работы начать уже в этом году и в течение года их завершить, защитив село от наводнений специальными гидротехническими сооружениями», – подчеркнул Олег Кожемяко.
Губернатор также уточнил, доведена ли пострадавшим денежная помощь за утрату урожая и имущества. Местные жители подтвердили, что выплаты получили – по 10 тысяч рублей за утрату урожая, по 50 и 100 тысяч в зависимости от нанесенного стихией ущерба имуществу.
Глава Приморья проинформировал жителей района о том, что аналогичные суммы дополнительно будут направлены из резервного фонда Правительства РФ.
«Краевые средства почти в полном объеме доведены. В ближайшее время должны поступить деньги от Правительства – 42 миллиона рублей. Их проведем по тем актам, которые были составлены комиссиями на местах. Дополнительные средства будут хорошим подспорьем людям для восстановления после наводнения», – заявил Олег Кожемяко.
Федеральные средства будут распределяться следующим образом: по 10 тысяч на дом и по 50 и 100 тысяч рублей за частичную или полную утрату имущества.
Напомним, что в результате летних паводков в Приморье было подтоплено 47 населенных пунктов, 1,3 тысячи домов, более 7 тысяч придомовых территорий, 22 моста, 54 участка автомобильных дорог, более 100 сельхозтоваропроизводителей.
На восстановление транспортной инфраструктуры из резервного фонда Администрации Приморского края направлено уже 173 миллиона рублей, на расчистку русел рек – 222,5 миллиона. 34,5 миллиона рублей выплачено более 2 тысячам граждан за утрату урожая, имущества. Еще 38 миллионов рублей получили приморцы из резервных фондов муниципальных образований.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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Теги: наводнение ущерб стихия
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