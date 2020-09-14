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Основной урожай огурцов и помидоров в Приморье успели собрать до тайфунов
Сложные погодные условия не помешали уборке овощей в Приморье. Сельхозпроизводители края выполнили план почти на 30%.
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Приморского края, на сегодняшний день аграрии собрали почти 9,5 тысяч тонн овощей, что на 115% больше уровня прошлого года.
«Убрано 595 гектаров – почти 30% от плана. Лука собрано более 2,5 тысячи тонн, капусты – 1,6 тысячи тонн, моркови – 640 тонн, по 970 тонн – свеклы и других овощей», – подчеркнули в ведомстве.
Стоит отметить, что крестьяне успели убрать основной урожай огурцов и помидоров до тайфунов. Они собрали 2,5 тысячи тонн этих овощных культур, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
По словам специалистов, сейчас сельхозпроизводители убирают урожай в непростых погодных условиях. Всего в результате тайфунов по краю погибло 5 тысяч гектаров овощей.
Напомним, по поручению Правительства России самообеспеченность овощной продукцией в регионах ДФО должна достичь среднероссийского уровня – 70% от потребности населения к 2024 году.
По состоянию на конец 2019 года в Приморье этот показатель составлял 40%.
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