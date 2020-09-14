Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Раздельный сбор мусора на первом этапе внедряется только в трех пилотных муниципалитетах Приморья
Жителей Владивостока, Артема и Надеждинского района приглашают подать заявления на установку контейнеров для дуального сбора мусора. Документы принимает КГУП «Приморский экологический оператор»
Дуальная система сбора мусора подразумевает, что возле домов устанавливаются сразу два контейнера для отходов. В первый жители выкидывают бутылки, банки, канистры – все то, что подлежит переработке. Во второй – идет мусор, который невозможно использовать еще раз, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
«Чтобы дома были первыми в очереди на установку контейнеров для дуального сбора мусора, заинтересованным ТСЖ и управляющим компаниям уже сейчас следует направлять заявления с указанием контактов для обратной связи и фотографиями контейнерных площадок на почту [email protected]», – уточнил первый заместитель директора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев.
Как отметила заместитель председателя Приморья Елена Пархоменко, раздельный сбор мусора на первом этапе внедряется только в трех пилотных муниципалитетах.
«Проделана большая работа, в том числе в просветительском плане, потому что можно изготовить контейнеры, площадки для их размещения, но, если сами люди не будут готовы к переходу на новую систему, осуществлять реформу станет крайне сложно», – заявила Елена Пархоменко.
Зампред Правительства региона также напомнила, что переход на раздельный сбор отходов, увеличение доли перерабатываемого мусора – задачи национального проекта «Экология». Инициатива предусматривает, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку – до 60%.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
Новости партнеров
Новости тематики
- Раздельный сбор мусора на первом этапе внедряется только в трех пилотных муниципалитетах Приморья
- Супертайфун "Хайшен" принесет во Владивосток интенсивные дожди и сильный ветер
- Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий непогоды
- Во Владивостоке открылся "умный" сквер
- Реконструкция сетей теплоснабжения начнется 1 сентября во Владивостоке на улице Шепеткова
- В Приморье в местах отдыха туристов в разы увеличивается количество бытового мусора
- Во Владивостоке остановки и общественные пространства обрабатывают спецсредствами
- Водопроводные сети ремонтируют в Приморье
- Мощеные дорожки, скамейки, Wi-Fi…
- В Приморье продолжается "уборочная страда"
Новости раздела
- Раздельный сбор мусора на первом этапе внедряется только в трех пилотных муниципалитетах Приморья
- Два электробуса вышли на линию во Владивостоке
- Специалисты проверили площадку НЗМУ в Находке и не нашли редких деревьев
- Тайфуны в Приморье выявили серьезные проблемы в электросетевом хозяйстве
- Колония африканского типа
- Дикоросы разнообразят питание
- Социальные векторы "ВУТ"
- Дрифт по-приморски
- Качество за счет инвестора
- Азарт мирового уровня
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Пенсионный возраст для слабого пола подняли на несколько лет
- Задержан бывший заместитель экс-губернатора Владимира Миклушевского
- Отложенный старт
- Названа лучшая валюта для сбережений
- Стало известно, как россияне будут отдыхать на Новый год
- Инноваторов поддержат грантами
- Колония африканского типа
- Нацпроекты выливаются во что-то большее
- Топ-менеджер "Тереховского завода ЖБИ" задержан в Приморье
- Матвей Северянин оставил свои отзывы о перспективах приморских школьников