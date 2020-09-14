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Раздельный сбор мусора на первом этапе внедряется только в трех пилотных муниципалитетах Приморья

14 Сентября 2020, 14:25 | Приморье

Жителей Владивостока, Артема и Надеждинского района приглашают подать заявления на установку контейнеров для дуального сбора мусора. Документы принимает КГУП «Приморский экологический оператор»

Дуальная система сбора мусора подразумевает, что возле домов устанавливаются сразу два контейнера для отходов. В первый жители выкидывают бутылки, банки, канистры – все то, что подлежит переработке. Во второй – идет мусор, который невозможно использовать еще раз, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

«Чтобы дома были первыми в очереди на установку контейнеров для дуального сбора мусора, заинтересованным ТСЖ и управляющим компаниям уже сейчас следует направлять заявления с указанием контактов для обратной связи и фотографиями контейнерных площадок на почту [email protected]», – уточнил первый заместитель директора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев.

Как отметила заместитель председателя Приморья Елена Пархоменко, раздельный сбор мусора на первом этапе внедряется только в трех пилотных муниципалитетах.

«Проделана большая работа, в том числе в просветительском плане, потому что можно изготовить контейнеры, площадки для их размещения, но, если сами люди не будут готовы к переходу на новую систему, осуществлять реформу станет крайне сложно», – заявила Елена Пархоменко.

Зампред Правительства региона также напомнила, что переход на раздельный сбор отходов, увеличение доли перерабатываемого мусора – задачи национального проекта «Экология». Инициатива предусматривает, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку – до 60%.

 

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: экология  мусор  Приморский экологический оператор  жкх 



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