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Два электробуса вышли на линию во Владивостоке

14 Сентября 2020, 08:50 | Приморье

Это первые автобусы с электрическим двигателем на Дальнем Востоке России. В приморской столице они будут курсировать по маршруту центр – Спортивная. Сегодня проезд для всех пассажиров в электробусах будет бесплатным.

Торжественная церемония выпуска электробусов ЛиАЗ-6274 на линию прошла 11 сентября при участии главы краевого центра Олега Гуменюка.
 
«Поздравляю всех владивостокцев со столь важным событием в жизни города, – отметил он. – Владивосток вошел в число городов, где работает экологически чистый транспорт, и мы, безусловно, будем развивать это направление».
 
Как сообщили в управлении транспорта, низкопольные электробусы будут работать на маршруте № 90 «Площадь Борцов Революции – Луговая – Спортивная – Площадь Борцов Революции». Его протяженность составляет почти 13 километров. Интервал движения на маршруте – 50 минут. 
 
«После прохождения каждого круга электробус будет заходить на подзарядку, – рассказал начальник управления транспорта Александр Иванов. – Для этих целей на площади Луговой смонтирована зарядная станция. На подзарядку электробусу нужно 10-15 минут, за это время батарея электробуса будет заряжаться до 100 %».
 
В ночное время электробусы будут заряжаться от стационарного зарядного устройства в троллейбусном депо на улице Иртышской, там время полной зарядки составит 4-6 часов.
 
Напомним, два электробуса ЛиАЗ-6274 производства Ликинского автобусного завода были закуплены администрацией города на выделенные из краевого бюджета средства в 2019 году. Они переданы на баланс ОАО «Электрический транспорт». Стоимость проезда в электробусах составляет 28 рублей.
 
Пассажировместимость электробуса ЛиАЗ-6274 составляет 85 человек,  число мест для сидения – 30. Количество USB разъёмов для зарядки гаджетов - 4 шт. Соответствует всем требованиям программы «Доступная среда».
 
Анастасия Котлярова (фото)
 

 

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Теги: транспорт  электрический транспорт 



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