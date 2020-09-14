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Два электробуса вышли на линию во Владивостоке
Это первые автобусы с электрическим двигателем на Дальнем Востоке России. В приморской столице они будут курсировать по маршруту центр – Спортивная. Сегодня проезд для всех пассажиров в электробусах будет бесплатным.
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