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"Ростелеком" презентовал приморцам сервис Wink
Специалисты компании рассказали о преимуществах продукта и организовали «тест-драйв» сервиса для журналистов и блогеров Приморского края.
Мультимедийная платформа Wink — это более 200 телеканалов, фильмы и сериалы от ведущих мировых студий, таких как HBO, Fox, ABC, Sony. Сервисом можно пользоваться на различных устройствах: ноутбуках, планшетах, смартфонах, Smart TV от LG и Samsung и телевизорах на ОС Android. К одному аккаунту можно подключить до пяти устройств. Помимо кино и мультфильмов в арсенале Wink есть образовательные лекции о науке, бизнесе, культуре и творчестве. Для доступа к коллекции нужно установить приложение на свое устройство и пройти несложную регистрацию.
«“Ростелеком” непрерывно меняется, чтобы соответствовать запросам современного зрителя. Человечность, простота, технологичность и непрерывное развитие для нас больше, чем просто слова. Это ценности, которыми мы руководствуемся в работе. Мобильным и человечным получился и наш новый сервис Wink. Он позволяет брать с собой кино и телевидение в поездку, начинать просмотр на одном устройстве, а продолжать на другом. Для абонентов мобильной связи от “Ростелекома” предложение выгодно вдвойне: для них интернет-трафик при использовании Wink не тарифицируется», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.
В числе преимуществ Wink — высокое качество изображения и звука, интеллектуальная система рекомендаций, учитывающая предпочтения пользователя, возможность скачивания видеоконтента на устройство для просмотра офлайн. Также в приложении есть бесплатная опция «Управление просмотром»: можно поставить на паузу фильм или программу, например, на Smart TV, а досмотреть уже на смартфоне в другое время благодаря синхронизации устройств.
Подробная информация о сервисе Wink доступна на сайте «Ростелекома» https://primorye.rt.ru/wink, по телефону 8 800 100 08 00 или в центрах продаж и обслуживания компании.
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