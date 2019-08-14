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Верфи держат краба
Судостроители Приморья готовы модернизировать верфи под гарантированные заказы
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) просит выделить верфям Приморского и Хабаровского краев 20 млрд рублей на модернизацию мощностей для строительства судов-краболовов, говорится в письме главы ассоциации Германа ЗВЕРЕВА вице-премьеру РФ, полпреду президента в ДФО Юрию ТРУТНЕВУ. Финансирование предлагается провести из Фонда развития промышленности (ФРП).
В письме говорится, что аудит производственных мощностей судостроительных заводов Дальнего Востока позволят оценить их потенциал в 20 рыбопромысловых судов до 2025 года, тогда как по результатам «крабовых» аукционов за этот период должно быть построено 31 судно.
Ассоциация также предлагает привлечь для модернизации верфей «в целях использования передового мирового опыта и современных судостроительных технологий» иностранные инвестиции.
На данный момент краболовы строятся только на западных верфях России. К примеру, завершение строительства и передача головного судна для добычи краба проекта 03070 «Русь» заказчику в лице ООО «Антей» (Владивосток) планируется в III квартале текущего года. Судно строится ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Ленинградская область) и будет эксплуатироваться в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. В перспективе будет построено еще два краболова.
АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (ПСЗ, входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация») в мае подписало с ОАО «Феникс» (Петропавловск-Камчатский, «дочка» ООО «Поллукс») соглашение о намерениях по строительству краболовных судов. Согласно документу, стороны займутся подбором проекта краболова, чтобы в дальнейшем на верфи в Калининграде было построено до пяти единиц подобных судов. Окончательное решение по строительству судов стороны собираются принять не позднее 31 декабря 2020 года. К этому сроку «Феникс» планирует получить квоты на добычу краба.
АО «Объединенная судостроительная корпорация» также участвует в тендере ООО «ПримКраб», созданного в 2017 году как операционная компания для освоения квоты на вылов краба, приобретенной акционерами «Русской рыбоперерабатывающей компании» (РРПК) в ходе аукционов по распределению квот в Приморской подзоне. «ПримКраб» ранее подписало соглашение с «Наутик Рус» о разработке эскизного проекта краболовного судна.
Минсельхоз выступает за то, чтобы суда строились в том же регионе, на вылов в котором выдаются квоты. Реализацию принципа «где ловим, там и строим» поддерживают дальневосточные губернаторы, в том числе Олег КОЖЕМЯКО, и вице-премьер Юрий Трутнев.
Строительство краболовов на дальневосточных верфях детально обсуждалось на весеннем заседании подкомиссии по рыбному хозяйству. «Мы рассмотрели, какие меры надо принять для того, чтобы суда строились на Дальнем Востоке. Верфи у нас есть. Но, к сожалению, для строительства рыболовецких судов они по ряду причин не используются. Это не соответствует приоритетам развития Дальнего Востока. 94 млрд рублей инвестиций - деньги немалые - вкладываются дальневосточными компаниями в развитие других регионов. Нужно, чтобы эти средства помогали развивать Дальний Восток. Для того, чтобы инвесторы заказывали суда, наши верфи должны быть конкурентными. Мы договорились с Минпромторгом России, что дополнительно будут подготовлены предложения в этой части. Некоторые средства выделены на модернизацию Амурского и Хабаровского судостроительных заводов. На мой взгляд, этого недостаточно. Мы еще раз соберемся в Москве и продумаем программу: как сделать так, чтобы у рыбаков была возможность заказывать суда на Дальнем Востоке», - сказал вице-премьер Юрий Трутнев.
Правительство уже подготовило проект постановления «О требованиях к проектам по строительству объектов, реализуемым в рамках договоров о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) краба». В документе прописаны не только сроки строительства судов, но и методика контроля, условия приемки судов и, самое главное, Дальневосточный федеральный округ определен как регион, который получит от реализации крабового судостроительного проекта около 5 тыс. новых рабочих мест.
Ранее сообщалось, что пул приморских судостроительных предприятий готов в кратчайшие сроки нарастить мощности под будущие заказы. Так, «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» совместно с верфью «Пелла» планируют возвести новую верфь на уже подготовленной площадке. Инициаторы проекта рассчитывают на строительство, как минимум, 15 краболовов. ПАО «Находкинский СРЗ» подтверждает возможность строительства до десяти краболовов, ПАО «Славянский СРЗ» - от трех до пяти. Не останется в стороне и «Дальзавод». Уникальное предприятие, которое еще сохранило компетенции, готово приступить к строительству 4-5 судов.
Готовы строить краболовы и входящие в АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) Амурский (АСЗ) и Хабаровский судостроительные заводы (ХСЗ), а также «Судостроительный завод им.Октябрьской революции» (все – Хабаровский край).
Все вышеперечисленные компании уже направили в Минпромторг официальное подтверждение готовности к выполнению озвученных объемов заказов. При этом ряд компаний указал, что при необходимости они привлекут компетенции иностранных партнеров. То есть предприятия гарантируют правительству, что риск срыва программы будет сведен практически к нулю.
Досье газеты «Золотой Рог»
Закон о введении в РФ крабовых аукционов был подписан президентом Владимиром ПУТИНЫМ 2 мая. Он предусматривает распределение 50% объема квот на добычу крабов путем проведения аукциона в электронной форме. Квоты будут закрепляться на 15 лет. В случае проведения аукциона до 1 ноября срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 ноября - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона. В бюджет РФ уже заложен доход от проведения крабовых аукционов в размере 110 млрд рублей на 2019-2020 годы. По расчетам Росрыболовства, начальная цена лота по крабовым аукционам будет составлять 300-400 млн рублей, при этом будет сформировано порядка 36 лотов.
Росрыболовство планирует начать проведение аукционов в сентябре и до 1 ноября заключить соглашения с их победителями.
Глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ отметил, что ранее рассматривалось несколько вариантов: построить все суда на дальневосточных верфях или, в качестве компромиссного варианта, - построить на них только половину судов. «Пока концепция основная, и она многими ведомствами поддерживается, - ограничивать регион строительства», - сказал он.
Глава ведомства отметил, что многие компании готовы начать размещение заказов на строительство таких судов. «С другой стороны - от некоторых судостроительных верфей мы слышали о том, что они готовы эти заказы принимать. Проблема заключается в том, что нет уверенности в том, что это будет построено, поскольку у них нет достаточно компетенций, нет готовой базы, проектов, с этим есть проблемы», - пояснил он.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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