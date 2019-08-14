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Работодателей в Приморье ждет "кадровая" доплата

14 Августа 2019, 15:49 | Приморье

Работодатели Приморья могут принять участие в программе повышения мобильности трудовых ресурсов на 2020-2021 годы. Компенсация привлечения одного сотрудника составит до 1 миллиона рублей.

Как рассказали в департаменте труда и социального развития, государственная программа, предусматривающая привлечение специалистов из субъектов России, не относящихся к трудонедостаточным, работает в Приморском крае с 2015 года.

Специалисты отмечают: ежегодно численность работников, привлеченных из других регионов, растет.

«С начала реализации программы работодатели-участники трудоустроили почти 220 человек, привлеченных из других регионов. Если в 2016 году было привлечено 11 сотрудников, то к 2018 году это количество уже составило более 120 человек», – рассказывают в ведомстве.

В этом году в программе принимают участие четыре работодателя Приморья – Судостроительный комплекс «Звезда», компании «РУСАГРО – ПРИМОРЬЕ» и «ПримАгро», завод по производству винто-рулевых колонок «Сапфир». Планируется привлечь в край для работы на этих предприятиях более 300 специалистов со всей России.

В ведомстве информируют: размер субсидии, выделяемой на привлечение одного сотрудника в этом году – 1 миллион рублей при трудоустройстве работника с двумя и более детьми по бессрочному трудовому договору, 225 тысяч рублей – при трудоустройстве остальных категорий работников. Среди основных требований к работодателям, планирующим принять участие в программе, – отсутствие просроченной задолженности по налогам и другим обязательным платежам, по выплате зарплаты, отсутствие возбужденного в отношении работодателя производства по делу о банкротстве.

Вниманию работодателей! Заявки на участие в программе принимаются по адресу: Владивосток, ул. Пушкинская, 13, кабинет 208, в установленные законодательством Приморского края сроки. Подробную информацию об условиях участия в программе мобильности можно уточнить по телефону: 8 (423) 202-26-55 или посмотреть на интерактивном портале департамента труда и социального развития Приморского края.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Соб. инф.
Теги: субсидия  сск "звезда"  работа  приморье  русагро  компенсация  работодатель  деньги 



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