"Семейный автобус" вышел на улицы Владивостока

В Приморье уделяется большое внимание пропаганде семейных ценностей

В День семьи, любви и верности Приморский край присоединился к всероссийскому телемосту и акции «Семейный автобус». Со среды, 8 июля, транспортное средство, украшенное семейными фотографиями и добрыми историями, курсирует по одному из самых востребованных городских маршрутов - №31. Первыми пассажирами «семейного автобуса» стали несколько приморских семей, чьи чувства проверены временем.

В рамках акции #благодарямоейсемье любой житель страны мог поделиться фотографиями своей семьи и рассказать о своем семейном счастье. Финальным этапом акции стал флешмоб, в ходе которого в нескольких городах России на маршрут одновременно вышли «семейные автобусы». Именно этому событию и был посвящен телемост, организованный в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

- В прошлом году около 100 семейных пар в Приморье отметили «золотые» юбилеи. У каждой – своя история, свои традиции. Но есть одно великое объединяющее начало у таких союзов – это забота, нежность и любовь, пронесенные через годы, – подчеркнула в ходе прямого включения заместитель председателя правительства Приморья Елена БРОННИКОВА.

















В свою очередь, участники флешмоба, которыми стали несколько семей из Приморья, поделились секретами долгой семейной жизни и поздравили пары из других городов с Днем семьи, любви и верности. Они же первыми прокатились и на «семейном автобусе».

Среди пассажиров транспортного средства – супруги Виктор и Любовь ЯНИШЕВСКИЕ из Надеждинского района, а также их дети и внуки. Эта «золотая» семья потомственных военных – лауреат конкурса «Семья года Приморского края» 2019 года.

- Семья – это осознанный, продуманный шаг, это обоюдное согласие. У каждого на Земле всегда есть вторая половинка, нужно только ее найти, - уверен Виктор Янишевский.

В связи с ограничениями, обусловленными пандемией COVID-19, массовые мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности на этот раз не проводились. Однако 33 семьям в 18 муниципальных образованиях Приморья 8 июля были вручены медали «За любовь и верность». Кроме того, в этот день на 11 территориях края состоялись 22 бракосочетания.

Добавим, что в Приморье уделяется большое внимание поддержке семей, а также пропаганде семейных ценностей. В 2019 году в регионе учрежден знак «Семейная доблесть» - его получают пары, прожившие в браке более 50 лет, а годом ранее – почетный знак «Родительская доблесть», которым награждаются родители, состоящие в зарегистрированном браке, которые достойно воспитали пятерых и более детей. Кроме того, для молодых семей и семей с детьми предусмотрен ряд социальных гарантий в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Александр САЛКОВ, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.