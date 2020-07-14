Жилье нового уровня за те же деньги

Экологичный, энергосберегающий и умный дом в любом случае будет востребован в Приморье

В решении жилищной проблемы власти Приморья основные акценты делают на рост ввода жилья и на его доступность для потребителя разного уровня доходов. В начале прошлого года губернатор Олег КОЖЕМЯКО заявил, что региону надо строить жилья в 3-4 раза больше, и чтобы оно в новых многоквартирных домах предлагалось не дороже 70 тыс. рублей за квадратный метр. Однако, представляется, что за эти же деньги, а то и меньшие, приморская семья может обеспечить себя индивидуальным комфортным, экологичным, энергосберегающим и умным домом. Конечно, опираясь на поддержку со стороны властей всех уровней и с опорой на государственную программу «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы».

Желание есть, заказов - нет

В какой степени приморские строители сегодня нацелены на возведение экологичного, энергосберегающего и «умного» жилья?

Председатель совета СРО «Альянс строителей Приморья» Сергей ФЕДОРЕНКО считает, что строители региона с удовольствием бы строили именно такие жилые здания, но подавляющее количество заказчиков нацелены на самые дешевые конструкции: «Выбирают деревянные дома с тонкой стеной, которые могут сгнить за одну только зиму!»

Оказывается, их пугает, что при строительстве качественного жилья они вынуждены будут потратить на 30-50% своих средств больше, чем на дом по какой-либо старой технологии, без датчиков и контроллеров, солнечных батарей, теплового насоса и иного оборудования, которое делает дом высокоэффективным, автономным и очень экономным в эксплуатации. До такой степени экономным, что лет за десять строительство может окупиться, а в дальнейшем собственник сможет получать свою выгоду в чистом виде. Если такой дом простоит сотню лет, то можно легко прикинуть - какой эта выгода может стать в итоге. Но обычный потребитель, во-первых, стеснен в средствах, а, во-вторых, далеко вперед не заглядывает, и заказывает самую простую архитектуру, материалы и строительство дома.

Генеральный директор компании «Городской риэлторский центр» Сергей КОСИКОВ считает, что для современных проектов многоквартирных домов, строящихся в нашем крае, теплосбережение, например, закладывается на основе новых норм и обеспечивает значительно лучшую защиту от холода, чем конструкции зданий эпохи массовой индустриальной застройки. И, перебираясь из прежней квартиры в новую, семья получает новое качество жизни. Кроме того, строящие компании зачастую сами заинтересованы в том, чтобы при эксплуатации новый дом был максимально экономичным, потому что в дальнейшем они создают свои управляющие компании, для которых важно снижение эксплуатационных затрат. Что же касается индивидуального жилья, то здесь каждый выбирает или строит такой дом, который ему нравится - и по его качествам, и по деньгам, которые за него надо платить.

Эксперт считает, что проблема в строительстве современного индивидуального жилья у нас в крае, которое было бы и экономичным, и комфортным и безвредным для окружающей среды, - это общее недоверие друг к другу: проектировщиков к строителям, а строителей - к проектировщикам и поставщикам, и заказчиков - ко всем им вместе, потому что они считают, что предлагаемыми новшествами их просто стараются развести на большие деньги. В итоге строится то, что заказывается. И уже потом, в ходе эксплуатации, если бывший заказчик убеждается, что жилью надо добавить какие-то полезные функции, он заказывает допработы - утепление, установку солнечных батарей, системы управления бытовой техникой и прочее.

Кстати, «умный дом» в услугах строителей Приморья практически отсутствует. Это уже после них под заказ приходят и работают спецмонтажники, насыщая «глупую» квартиру или дом системами «мозгов», отвечающих за порядок и комфорт.

Все окупаемо

- Не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сразу, считает профессор кафедры архитектуры и градостроительства ДВФУ Павел КАЗАНЦЕВ. - По сути, проектирование автономного энергоэффективного малоэтажного дома - это грамотное архитектурное проектирование, с внимательным отношением к климатическим и ландшафтным особенностям участка. Чем оно и отличается от обычного поточного архитектурного проекта под заказчика. Планируя сбережение ресурсов при эксплуатации автономного энергоэффективного малоэтажного дома и формируя его тепловой комфорт, архитектор должен использовать свойства архитектуры - изменять ветровой и инсоляционный режим в целях достижения экономичности и теплового комфорта. Окупаемость применения архитектурных солнечных технологий в Приморье - 4-8 лет, в зависимости от удаленности территорий от инженерно-транспортной инфраструктуры.

Эксперт привел несколько фактов. Сегодня реализованные в Приморье экодома без применения стандартных инженерных систем уже достигли автономности по отоплению и охлаждению в 50%. Снижение затрат на отопление в реализованных проектах - в 3-5 раз. Система сбора атмосферной влаги и конденсата, прототип тестировавшейся на сопке Буссе, в рабочем режиме собирала до 5 литров воды с 1,5 квадратных метров поверхности за сутки. Имеется производительная интегрированная в дом установка для зелени и овощей на основе технологий фотобиореакторов и гидропоники, которая тестировалась в кампусе ДВФУ в ходе работы над проектом «Точка роста». При этом энергоэффективная архитектура технических ограничений на используемые строительные системы и материалы не накладывает.

Если говорить о цене экологичного и экономного жилья, то архитектор советует прикинуть: насколько это доступно. Проект автономного жилого экомодуля–миниливинга Solar-5s общей площадью 42 кв. метра (сравнимо с хорошей 2-комнатной хрущевкой) предлагается строить за 2,5 миллиона рублей. В этом жилье - 2 жилых комнаты по 10,5 кв. метров, кухня-столовая 10,5 «квадрата», прихожая и сантехблок (вместе тоже – 10,5 кв.метров). Плюс - системы горячего водоснабжения и солнечной энергетики. Другой проект автономного жилого экомодуля–миниливинга A-DROP общей площадью 24 кв. метра с жилой зоной 18 кв. метров и антресолью 6 «квадратов» с этими же системами - 1,5 миллиона. Это, безусловно, дешевле жилья на вторичном рынке Владивостока. Кстати, в портфолио архитектора и его коллег есть ряд проектов, в том числе и реализованных, большей площади, и эти проекты высоко отмечались не только на региональных строительных выставках, но и на международных.

Такие жилые дома могут использоваться как загородные, дачные и как постоянное жилье на своем «дальневосточном гектаре».

Хороший пример

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) ранее сообщило об успешном опыте приморского предпринимателя Максима ГУБИНА, который получил свой «дальневосточный гектар» в районе села Тимофеевка Надеждинского района и построил на нем два демонстрационных дома по каркасной технологии. Прежде всего, для своей семьи - автономный дом с электричеством от солнечных панелей и печным отоплением, с водой из скважины. После получения гектара семья смогла переехать жить на новое место из Владивостока всего через несколько месяцев.

Имея опыт работы с быстровозводимыми конструкциями, Максим отработал технологию, чтобы под заказ строить подобные бысровозводимые дома круглогодичного проживания с рациональной планировкой жилой площади 48 кв. метров на семью из 5 человек примерно за пять недель. По его словам, строительство такого дома под окончательную отделку и коммуникации обойдется от 950 тыс. до 1 млн рублей. Что же касается окончательной отделки и «мозгов», чтобы автономный дом стал умным, то это все же дело наживное и со временем решаемое.

Конечно, за год цены должны были уйти несколько вперед, но ведь, даже с учетом набрасываемого коэффициента, это очень привлекательная для потребителя цена. Особенно, если этот дом садится на бесплатно полученную землю, как это происходит с дальневосточным гектаром или же с участками, полученными под ИЖС гражданами льготных категорий.

Можно сомневаться, что строительство современного частного дома может быть столь доступным по средствам. Однако на рынке края сегодня присутствуют предложения строителей, которые предлагают строить индивидуальные дома из экологичных материалов вблизи Владивостока в 5-7 раз дешевле за 1 кв. метр, чем сегодня предлагают застройщики в многоэтажных новостроях.

Своими руками

Недавно разговорился с одним предпринимателем-строителем, который построил в прошлом году небольшой индивидуальный дом во Владивостоке «под себя». По его словам, дом по одной из экологичных деревянных технологий общей площадью около 100 квадратных метров обошелся ему всего в 500 тыс. рублей при имеющемся своем участке. Правда, практически все, за небольшим исключением, он делал своими руками.

Если прикинуть, сколько такого недорогого и экологичного жилья можно строить на те деньги, за которые горожане сегодня приобретают жилье в многоэтажных домах во Владивостоке и других приморских городах, то выяснится, что задача, озвученная губернатором - увеличить ввод жилья в крае в 3-4 раза - вполне реальная, но сегодня она в основном решается не так, и не там.

ВАЖНО

Удорожание стоимости строительства энергоэффективного солнечного дома возможно за счет применения энергосберегающих/селективных витражей. Они больше по площади, чем на обычном доме и дороже обычных витражей в 2-3 раза. Но в дачном варианте возможна их замена сотовым поликарбонатом. Уход за этим конструктивом прост - протирание, и все.

На фото: Если хочется жить в здоровом и умном доме, выбор для этого уже есть.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.







