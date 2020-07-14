От "латания дыр" - к комплексному развитию

По данным из отчета губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО перед Законодательным Собранием, для обеспечения качественной услугой теплоснабжения потребителей края и снижения затрат на производство тепловой энергии в 2019 году в регионе установлена 21 автоматизированная модульная котельная, отремонтировано 19 объектов теплоснабжения в 12 муниципалитетах, реконструировано 2 км тепловых сетей и модернизировано три котельных. В результате аварийность по теплу и водоснабжению снизилась на 36 случаев в год.

В 2020 году работа по обновлению объектов теплоснабжения в Приморье продолжается. Модернизация котельных или замена их на более эффективные модульные котельные ведется в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы и инвестпрограмм теплоснабжающих предприятий.

В частности, КГУП «Примтеплоэнерго» с начала 2020 года завершило установку еще нескольких автоматизированных модульных котельных (АМК). Современные источники тепла появились в селе Новосысоевка Яковлевского района, в селе Покровка Октябрьского муниципального округа, а также во Владивостоке. В поселке Лазо Дальнереченского городского округа и в селе Крыловка Кировского района новые АМК заменили построенные еще в советское время угольные котельные. Все пять новых АМК будут отапливать социальные объекты. До конца текущего года планируется установка модульных котельных, оснащенных современным энергоэффективным оборудованием, во Владивостоке, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, а также в селах Красный Яр Пожарского района и Меркушевка Черниговского района.

Досье "Золотого Рога": Подпрограмма «Автоматизированные модульные котельные» реализуется в «Примтеплоэнерго» с 2015 года. В числе первых были заменены котельные, находящиеся в аварийном состоянии, а также котельные, работающие на жидком топливе. На данный момент в различных филиалах КГУП «Примтеплоэнерго» установлены 156 автоматизированных модульных котельных. Они надежны и практичны в эксплуатации и позволяют более эффективно расходовать топливо. С переходом на использование АМК повысились качество и надежность теплоснабжения абонентов. Кроме того, «модули» обладают низкой шумностью и хорошей очисткой от дымовых газов, что позволяет размещать их на близких расстояниях от жилых массивов.

Из более масштабных проектов следует отметить продолжающуюся модернизацию угольной котельной №2/10 в Партизанске. На втором этапе ведутся работы по строительству резервной галереи углеподачи, затем начнется строительство угольного склада, склада хранения золошлаков, замена дымовой трубы, водяных и паровых подогревателей, строительство ливневых очистных сооружений, благоустройство и ограждение территории котельной. Ранее здесь были проведены работы по замене котельного оборудования, установке трех новых паровых котлов с низкотемпературным кипящим слоем, замене тепловых сетей протяженностью 3,8 км в двухтрубном исчислении.

После увеличения мощности на обновленную котельную были переключены абоненты с малоэффективных котельных №5,7,8,20,23 и 35, которые в результате были выведены из эксплуатации. Сейчас она обеспечивает теплоснабжением свыше 3 тысяч абонентов, в том числе 60 многоквартирных домов, три детских сада, две школы, здание администрации Партизанского городского округа, городскую больницу и дом культуры. В 2020 году на модернизированную котельную планируется переключить абонентов еще одной изношенной угольной котельной – №1/19. Для этого построят 652 м и реконструируют 409 м тепловых сетей.

А в Спасске-Дальнем КГУП «Примтеплоэнерго» ведет работы по строительству 2 км тепловых сетей для переключения нагрузки с мазутной котельной №1 на угольную №3, обеспечивающую теплом и горячим водоснабжением центр Спасска-Дальнего. Мероприятия продолжатся и в 2021 году, а после завершения реконструкции данная котельная будет обеспечивать услугами свыше 15 тысяч абонентов. Для строительства тепловых сетей используются современные предизолированные трубы, которые обеспечивают долговременный безаварийный период эксплуатации сети.

Важным событием для пригорода Владивостока, поселка Трудовое, стала установка нового котла на котельной №61 городского филиала КГУП «Примтеплоэнерго». Модернизация оборудования позволит обеспечить 8 тысяч жителей микрорайона горячей водой в течение всего года, а не только в период отопительного сезона. Теперь горячую воду в поселке будут отключать только для проведения профилактических работ.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены ПАРХОМЕНКО, коммунальщики края переходят к комплексной модернизации комплекса ЖКХ.

- Долгие годы ремонт инженерных сетей, оборудования сводился, во многом, лишь к «латанию дыр». Сейчас для бесперебойной и экономичной работы жилищно-коммунального комплекса необходим капитальный ремонт, использование современных технологий, – подчеркнула Елена Пархоменко.

Добавим, что с 1 июня КГУП «Примтеплоэнерго» также переданы функции теплоснабжения и горячего водоснабжения почти 40 тыс. жителей города Большой Камень. Такое решение принято для обеспечения бесперебойного теплоснабжения жителей городского округа, а также для проведения модернизации системы теплоснабжения данной территории, требующей значительных финансовых ресурсов.

На фото: Подобные «объекты» во Владивостоке уже практически исчезли.

Фото автора

Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.







