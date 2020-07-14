Приморье делает ставку на экотуризм

Это направление имеет большие перспективы для развития

Приморский край – уникальное место, которое не имеет равных среди регионов России по многообразию природных систем, видовому разнообразию представителей флоры и фауны. Сохранение уникального биоразнообразия обеспечивается, прежде всего, сетью особо охраняемых природных территорий.

На территории Приморского края расположено 206 памятников природы почти во всех муниципальных районах. Памятниками объявлены участки суши и водного пространства, а также одиночные природные объекты, на которых установлены индивидуальные режимы природопользования.

Экотуризм имеет большие перспективы для развития, поэтому это направление активно прорабатывается в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы.





















В настоящее время на территории Приморья разработано более 50 природно-экологических туристских маршрутов, включая пешие, автомобильные, водные и комбинированные. Развитию экотуризма в регионе способствуют более 500 уникальных природных объектов; среди них озера, водопады, древние потухшие вулканы, пещеры, особо-охраняемые природные территории и заповедные места: Дальневосточный морской заповедник, Кедровая Падь, Лазовский заповедник и др. Один из популярных маршрутов предусматривает посещение экофермы, водопадов и бассейна с морской водой в гостиничном комплексе «Теплое море». Эколого-туристские маршруты, как правило, осуществляются в летние и осенние периоды.

Увы, но несмотря на обширные территории заповедников региона, экологический туризм здесь находится в зачаточном состоянии, что связано со слабой туристской инфраструктурой – отсутствуют места для кемпинга, туристические маркированные тропы, музеи, магазины, нет определенного дохода в бюджет заповедников.

В то же время заповедные природные территории могут привлечь большое количество российских и зарубежных туристов и существенно повысить бюджет не только данных территорий, но и Приморского края. Развитие экотуризма в заповедниках будет способствовать увеличению экологической грамотности населения, позволит создать новые рабочие места, поможет сохранить природные ресурсы и повысить уровень экономики региона.

Диана БЕЛАЯ, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.