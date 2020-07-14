Новоселья в Приморье стали случаться чаще

С апреля 2019 года в регионе удалось достроить и сдать в эксплуатацию уже семь долгостроев

10 июля губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО встретился с дольщиками микрорайона «Д» Снеговой Пади во Владивостоке. Повод для встречи оказался приятным – торжественная церемония ввода в эксплуатацию первого из «проблемных» домов микрорайона, строительство которого растянулось на несколько лет.

25-этажный монолитный жилой дом по ул. Адм. Горшкова, 53 стал первым сданным домом в жилом комплексе «Снеговая Падь. Комплекс Д» и седьмым по счету долгостроем Приморья, введенным в эксплуатацию за последние полтора года. В нем будут проживать 230 семей, 120 из которых приобрели квартиры по условиям государственной программы «Жилье для российской семьи».

















Как сообщили в Корпорации развития Приморского края, дом полностью достроен согласно проекту и договору долевого участия, который ранее приморские семьи заключили с застройщиком жилого комплекса КППК «Приморкрайстрой». Для завершения строительства долгостроев в ЖК «Снеговая Падь» был выбран механизм работы Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края. Возведение жилых домов возобновилось в 2019 году, подрядчиком стало ООО «Профитекс», выигравшее конкурс. На момент передачи компании объекта готовность дома составляла 68%. На завершение строительства потребовалось почти 150 млн рублей, выделенных по субсидии из краевого бюджета.

Работы по достройке дома заняли чуть больше восьми месяцев. Также проведено благоустройство придомовой территории, посажены более 150 деревьев и кустов, установлены малые архитектурные формы, детская площадка, организована парковочная зона.

- Поздравляю вас всех с этим хорошим событием! Для того, чтобы достроить дом, пришлось очень сильно потрудиться. Это было бы сложно сделать без руководства края и лично Олега Николаевича Кожемяко, одним из первых поручений которого было – найти решение вашей проблемы, - напомнила в ходе церемонии ввода дома в эксплуатацию генеральный директор Корпорации развития Приморского края Ольга СУН-ЖАЮ.

- Завершение строительства – это обязательство государства, которое мы должны были выполнить. Ваши проблемы и те финансовые обязательства, которые вам пришлось нести, не могли оставить нас равнодушными. Поэтому мы создали Фонд поддержки обманутых дольщиков, согласовали с прокуратурой Приморского края механизм достройки микрорайона, обратились к президенту России Владимиру ПУТИНУ за дополнительным финансированием. В этом году мы планируем сдать 10 таких домов, - сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, поздравляя новоселов.

Глава региона также поблагодарил дольщиков за терпение и пожелал им благополучия в новом доме. После вручения инициативной группе жильцов свидетельства о вводе дома в эксплуатацию и символического перерезания ленточки на входе в дом Олег Кожемяко и счастливые новоселы осмотрели квартиры и места общего пользования. Ожидается, что после постановки дома на кадастровый учет состоится подписание акта приема-передачи каждой из квартир и передача ключей жильцам.

Напомним, что системная работа по решению проблемы «обманутых дольщиков» в Приморье началась после прихода Олега Кожемяко на пост главы региона. Уже в первые недели своей работы в крае губернатор побывал на многих «долгостроях» в разных городах Приморья и дал указание разработать комплекс мер по их достройке и вводу в эксплуатацию. Разработку соответствующего механизма поручили региональному институту развития – АО «Корпорация развития Приморского края», кроме того, были внесены необходимые изменения в краевое законодательство. С апреля 2019 года удалось достроить и сдать в эксплуатацию уже семь долгостроев. С начала 2020 года в работе – более 20 проблемных объектов.

Артем СТРОГИН, фото автора.



Газета "Золотой Рог", Владивосток.