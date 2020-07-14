Наши бурёнки получат QR-код

В Приморье началось чипирование сельскохозяйственных животных

Приморский край пополнил список регионов России, где в пилотном режиме внедряется система идентификации животных и автоматизации животноводческой отрасли «Регагро». Его цель – обеспечить противоэпизоотическую и продовольственную безопасность агропромышленного комплекса, а также создать единую базу данных по сельскохозяйственным животным.

Как сообщили в государственной ветеринарной инспекции Приморского края, проект реализуется в Уссурийске и Михайловском районе. Процесс идентификации состоит из маркирования, регистрации и учета животного. Каждому животному присваивается индивидуальный номер, который вносится в базу единого государственного реестра. Закрепляется вся информация о животном – родословная, история болезни, диагностические исследования, перемещения. Идентификация делает прозрачными сделки купли-продажи животных, исключает подлоги и хищения скота. Кроме того, автоматизация работы значительно облегчает труд ветеринарного врача, уменьшается объем работы с бумажными документами.

- Мобильное приложение ветеринара позволяет регистрировать и идентифицировать животных в полевых условиях даже при отсутствии интернета, оформлять отправку проб в лабораторию, фиксировать вакцинации и другие санитарно-профилактические мероприятия. Специальный карманный компьютер со встроенными сканерами мгновенно идентифицирует животное, а вся процедура регистрации занимает не более 30 секунд. Система автоматически формирует электронные сопроводительные документы, ветеринарные паспорта, акты о проведенных профилактических противоэпизоо-

тических мероприятиях, – отметили в краевой ветинспекции.





- Цифровизация ветеринарной отрасли и агропромышленного комплекса обеспечит получение качественной и безопасной сельхозпродукции, - подчеркнул заместитель председателя правительства Приморского края Александр КОСТЕНКО. Добавим, что государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы ставит перед собой задачу по наращиванию объема производства продукции агропромышленного комплекса.





- Маркировка скота может быть визуальной – в виде специальной бирки, либо проводиться через вживление микрочипа под кожу животного. Например, лошадей только чипируют, а владельцы коров предпочитают бирки. Но в обоих случаях животному присваивается уникальный номер, который вносится в единую базу данных. Можно провести аналогию с автомобильными номерами, - рассказал газете «Золотой Рог» руководитель обособленного подразделения ООО «Агросервис» (оператор системы «Регагро» - прим. автора) по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам Владимир ВЕДЯПИН. – Таким образом, у каждого животного будет своя карточка в базе данных, содержащая информацию о родословной, вакцинации и так далее. Эта информация будет доступна как владельцам скота, так и органам власти.

Досье "Золотого Рога": «Регагро» - национальная автоматизированная система регистрации, учета и идентификации животных. Представляет собой программный продукт отечественной разработки. Пользователями системы являются владельцы животных (физические и юридические лица, учреждения и организации), ветеринарные клиники и кабинеты, ветеринарные врачи и лаборатории, ветаптеки, центральные и региональные управления ветеринарии, эпизоотологи, убойные цеха и пункты утилизации, а также общественные организации: администрации поселений, племенные хозяйства, питомники, приюты. С помощью «Регагро» на государственный учет уже принято около 3 млн голов скота в 20 субъектах России.





- С точки зрения законодательства, маркировка сельскохозяйственных животных пока не является обязательной. Однако наличие единой базы с информацией о животных – это благо как для фермеров, так и для государства. Например, при возникновении вспышек опасных заболеваний скота у ветслужбы сразу будет понимание, сколько голов прошло вакцинацию, а сколько – нет. Кроме того, рано или поздно мы вернемся к заготовительным конторам, где частники смогут сдавать государству излишки мяса или молока. В этом случае наличие информации по каждому животному также будет несомненным плюсом, - прокомментировал заместитель председателя комитета ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию Николай СЕЛЮК.

Добавим, что в начале 2020 года правительственная комиссия одобрила законопроект Минсельхоза РФ, предусматривающий обязательный учет и чипирование домашних животных, в том числе - сельскохозяйственных. После доработки законопроект предполагается внести в Государственную Думу. Документ предполагает, что все рожденные в России или ввезенные в страну животные должны быть маркированы и поставлены на учет до конца 2023 года. Перечень животных, которые будут подлежать маркировке после принятия федерального закона, утвержден еще в 2016 году: это крупный и мелкий рогатый скот, домашняя птица, свиньи, верблюды, олени и лошади, ослы и мулы, пушные звери, кошки и собаки, пчелы и гидробионты.

Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.