Мощеные дорожки, скамейки, Wi-Fi…

Во Владивостоке продолжаются работы по благоустройству общественных территорий. Полным ходом идут ремонтные работы в скверах и парке Минного городка, а городские озеленители заняты созданием новых цветочных композиций на кольце улицы Багратиона.

Ремонт ведется сразу в пяти скверах: в Игнатьевском, Надибаидзе, Жариковском, а также на общественных территориях на ул. Светланской, 147 и в пос. Трудовом на ул. Лермонтова, 91. Демонтируется старая тротуарная плитка, ведутся земляные работы и разметка территорий.

К примеру, в сквере на Светланской, 147 будут обновлены дорожки, установлены скамейки, фонари, высажены деревья, смонтирована система видеонаблюдения. Появятся здесь и беспроводной Интернет, и туалет, и новый остановочный павильон. Скамейки, освещение, видеонаблюдение и Wi-Fi также будут установлены и в Жариковском сквере на ул. Светланской, 123. Одна из главных задач при проведении работ по его благоустройству - сохранить максимальное число зеленых насаждений.

- В наших скверах начался большой ремонт, которого давно ждали жители города, - прокомментировал глава города Олег ГУМЕНЮК. – Владивостоку пока не хватает современных общественных пространств, и даже если они есть – не хватает качественного ремонта. Теперь такая работа началась. Когда люди придут сюда уже после завершения благоустройства, они увидят, что все сделано с душой и именно для них. Поэтому мы будем контролировать, чтобы подрядные организации выполнили свои обязательства качественно и в срок.

Напомним, что в 2019 году были благоустроены Детский парк на ул. Черемуховой, 3, сквер Невельского и территория на ул. Енисейской, 23. В 2018 году преобразился сквер Пушкина, а ранее - создан сквер Ощепкова на Корабельной Набережной, 21.

В парке Минного городка завершается ремонт системы ливневой канализации и начинаются работы по благоустройству пешеходных зон.

- Пешеходные дорожки будут соединять все стороны парка, будет сделан удобный пешеходный проход. Ведь, прежде всего, жители этого района используют парк как транзитную пешеходную зону, чтобы попасть с Баляева на Луговую, например. И мы должны сделать этот проход комфортным, – заявил мэр в ходе инспекционной поездки. – Самая главная задача сейчас – тщательно контролировать работу подрядчиков, чтобы ремонт был сделан качественно, чтобы не пришлось возвращаться к этому вопросу. В следующем году мы должны начать вносить изменения уже в облик самого парка. И то, что люди сейчас обсуждают, должно быть здесь воплощено.

Над созданием новых цветочных композиций на кольце улицы Багратиона трудятся специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Городские озеленители высаживают здесь колеусы, агератумы, бегонии, тагетесы и канны. Всего клумбы украсят 20 тысяч цветов.

Ранее новые цветники были обустроены на кольце Инструментального завода, в районе остановки общественного транспорта «Гайдамак», на пересечении улиц Луговой и Светланской, Луцкого и Суханова, а также на улице Светланской. Кроме того, этим летом во Владивостоке было установлено 30 топиарных фигур.

На фото: Работы по благоустройству парка Минного городка идут полным ходом.

Фото Vlc.ru

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.







