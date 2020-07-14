Русский минтай подоспел к профессиональному празднику

В Приморье построили один из самых современных рыбных заводов в мире

Торжественное открытие завода «Русский Минтай» в профессиональный праздник - День рыбака, усилило позиции региона в рыбной отрасли. Край становится мощным рыбным кластером, в котором активно развивается не только рыбная добыча, но и рыбная переработка. Официально завод сдадут в эксплуатацию в сентябре, когда комиссия Минпромторга осмотрит предприятие и напишет свое заключение.

В Приморье началась пусконаладка оборудования на заводе, который может на равных конкурировать с ведущими мировыми производителями.



В воскресенье был дан старт пусконаладке оборудования. Очертания огромного завода видны издалека. Полтора года назад в ТОР «Надеждинская» с чистого листа началось строительство самого современного завода по переработке белой рыбы. Так акционеры Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК) отреагировали на инициативу правительства стимулировать развитие береговой рыбной переработки через механизм инвестиционных квот.

Сегодня, когда строительство предприятия завершено, становится понятно, что завод в пригороде Владивостока - это будущее рыбной отрасли России, которая уже в ближайшие годы уйдет от модели поставок сырья на перерабатывающие заводы Китая.

«Масштабное строительство стало возможным исключительно благодаря принятию программы инвестиционных квот, - отметил в своем вступительном слове председатель совета директоров РРПК Глеб ФРАНК. - Я уверен в том, что инвестиционное строительство - сегодня самый эффективный и единственно возможный путь к тому, чтобы наша рыбопромышленная отрасль стала драйвером развития прибрежных регионов и отдельных отраслей промышленности. Завод «Русский Минтай» - это небольшая часть масштабной программы капиталовложений Русской Рыбопромышленной Компании, общий размер которой составляет более 100 млрд рублей, а это около половины стоимости всех инвестиций в рыбную отрасль Российской Федерации. Основные инвестиции компании направлены на строительство современного и эффективного промыслового флота».

Почетными гостями запуска завода стали глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО и заместитель главы Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Петр САВЧУК. Губернатор подчеркнул, что регион получает завод, который будет выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Он отметил, что правительство края сделало все для того, чтобы в ТОР «Надеждинская» на территории которой располагается завод, в кратчайшие сроки была создана инфраструктура. Построены автомобильные дороги и подведены все необходимые коммуникации, включая строительство подстанции.

«Важно, что стала возрождаться традиция, когда День рыбака мы отмечаем не только ухой и гуляниями, но открытием таких производств. Благодаря политике государства таких предприятий становится все больше, а это значит, что увеличиваются налоговые отчисления, создаются новые рабочие места, становится больше качественной рыбопродукции. Этот завод даст региону 350 новых рабочих мест», – сказал Олег Кожемяко.

В отраслевой праздник не обошлось и без поздравлений. Глава региона поздравил руководство и коллектив компании с запуском завода и вручил награды. За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса Почетной грамоты губернатора Приморского края удостоен первый заместитель генерального директора ООО «Русский минтай» Максим ПРОНИН. Также глава региона объявил благодарность сотрудникам общества ООО «Русский минтай» Павлу КОПЫТОВУ, Алексею КАРЧЕВСКОМУ, Анне ЛАНКИНОЙ и Ксении ЧИСТЯКОВОЙ.

Самым современным в России назвал завод представитель Росрыболовства Петр Савчук. По его словам, именно так должен выглядеть завод, который может конкурировать с ведущими предприятиями. Он подчеркнул, что завод может выпускать продукцию, которую ранее не выпускали береговые предприятия. Это фарш сурими. Кроме того, завод способен начать выпуск диетического питания для нужд школьных учреждений страны.

Экскурсию по заводу для высоких гостей провел генеральный директор компании «Русский Минтай» Михаил ДЕГТЯРЕНКО. Он рассказал гостям, что оборудование от ведущих мировых производителей, установленное на заводе, позволит выпускать до 155 тонн готовой продукции в сутки, в основном - филе минтая блочной и штучной заморозки, а также фарш брикетами, стейки и другое. Из отходов основного производства будет выпускаться не менее 20 тонн рыбного жира и муки в сутки.

Укомплектован завод самым современным оборудованием. Дефростация рыбы будет проходить всего за полтора часа. Всего несколько заводов в мире имеют такие установки по дефростации. Резать филе можно будет двумя способами: вручную и при помощи машин. Производственные линии укомплектованы современными машинами компании БААДЕР. Специалисты поставщика будут обслуживать поставленное оборудование и обучать персонал завода на первоначальном этапе работы.

Кроме переработки минтая планируется выпускать продукцию из других видов рыб. В планах - производство консервов. При проектировании завода руководство компании изначально планировало возводить рабочие площади с таким расчетом, чтобы в течение нескольких лет иметь возможность ставить на заводе дополнительное оборудование и выпускать новые виды продукции.

Дальновидность компании позволит предприятию мгновенно подстроиться к меняющимся рыночным условиям. Ожидается, что в ближайшее время рынок белой рыбы будет постепенно переходить на производство рыбной продукции, которая будет производиться для конечного потребителя. Поэтому, вполне возможно, кроме филе здесь готовятся делать рыбные палочки в различных панировках и иные виды продукции.

На территории комплекса есть и холодильные мощности. Холодильник работает не на фреоне, а на аммиаке. Это повышает экологическую чистоту производства и также является самым современным высокотехнологичным решением.

Сырьем новый завод будет обеспечивать флагман российской рыбной отрасли Русская Рыбопромышленная Компания. Компания в прошлом году показала 100% освоение квот по белой рыбе, а в этом году также идет на рекорд по вылову. Траулеры компании «Березина» и «Капитан Олейничук» стали лучшими в стране по показателю эффективности вылова. Эти суда, как и десятки других траулеров, станут ловить рыбу, которая потом будет перерабатываться на береговом заводе.

«Для «Русской Рыбопромышленной Компании» важно внести свой вклад в развитие родного края. Поставка продукции на отечественную переработку снизит влияние китайских переработчиков на добывающий отраслевой сектор», - подчеркнул генеральный директор РРПК Виктор ЛИТВИНЕНКО.

«Глобальная задача, которую ставит государство перед отраслью - 50% добываемой рыбы перерабатывать в России, - поделился планами Петр Савчук. - Холдинг РРПК нацелен стать лидером береговой переработки. Заводы компании на Дальнем Востоке и на севере страны после выхода на производственную мощность могут закрыть все потребности России в филе белой рыбы».

Ожидается, что за первые 10 лет работы от предприятия в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды поступит свыше 7 млрд рублей.





Досье "Золотого Рога": Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь.

Фото РРПК

Виталий МОРОЗОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.