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В Приморье продолжается "уборочная страда"
Десятки тысяч квадратных метров общественных пространств ежедневно дезинфицируют в регионе
Несмотря на смягчение режима на территории Приморья продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителей просят не собираться большими группами, быть в масках, в перчатках, если есть такая необходимость, и соблюдать «социальную дистанцию» при посещении парков, торговых центров и проч. - 1,5 метра. Власти со своей стороны предпринимают все возможные меры по предотвращению распространения новой инфекции.
Так, губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО поставил задачу усилить меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции и по дезинфекции многоквартирных домов, общественных пространств для всех специализированных служб.
Во исполнение распоряжения главы правительства и в целях безопасности граждан специалисты краевого министерства ГО и ЧС постоянно заняты санитарной обработкой общественных территорий в населенных пунктах края. Дезинфекция подъездов, мест массового скопления людей и социальных объектов проводится ежедневно. Всего в работах по дезинфекции территорий Приморья приняли участие более 2 тысяч человек и около 700 единиц техники. Работа ведется во всех уголках Приморья.
Более 4 тысяч объектов по всей территории Приморского края прошли санитарную обработку в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Общая площадь продезинфицированных пространств составляет около 1 миллиона квадратных метров. «Только за одни сутки (6 июня) было пройдено более 12,5 тысячи квадратных метров общественных пространств в Хорольском, Октябрьском и Тернейском округах, Дальнереченском районе и Дальнегорском городском округе. Специалисты министерства ГО и ЧС обрабатывают специальными дезинфицирующими средствами парки, автобусные остановки, общественный транспорт, территории детских образовательных учреждений, придомовые территории и детские площадки», – уточнили в ведомстве.
Кроме того, проводится дезинфекция и на пограничных пунктах пропуска. В период борьбы с распространением коронавируса санитарной обработке подвергли около 2 тысяч автомобилей, пересекавших границу Приморского края.
Как отмечают специалисты, дезинфекция - одно из самых эффективных средств профилактики. Обработка осуществляется специальным дезинфицирующим препаратом, который рекомендован Роспотребнадзором. Он совершенно безопасен для людей и животных.
С введением режима самоизоляции подход к дезинфекции в многоквартирных домах также изменился. Теперь места общего пользования чаще обрабатывают дезинфицирующими средствами. В ежедневном режиме их работу контролируют и проверяют специалисты управления содержания жилого фонда администрации Владивостока. Если выявлены факты недобросовестной работы, специалисты составляют материалы и направляют их в соответствующие структуры для привлечения к ответственности. Должностным лицам за некачественную дезинфекцию грозят штрафы на сумму от 10 до 15 тысяч, юридическим - от 30 до 50 тысяч рублей.
По словам руководителя Государственной жилищной инспекции Приморья Евгения Баршая, в крае более 62 тысяч подъездов, и во всех них должна регулярно проводиться санитарная обработка. На особом контроле властей в нынешней ситуации находятся объекты, где были обнаружены зараженные коронавирусной инфекцией, причем делается она двумя стадиями: текущая и заключительная. Важно убить заразу полностью. «Всего проверено 9 764 подъезда, зафиксировано 2 410 нарушений, в суд направлен 221 протокол об административном нарушении. На особом контроле – 502 подъезда, в которых проживают заболевшие», – доложил руководитель краевой государственной жилищной инспекции Евгений Баршай.
«Оперативным штабом по предупреждению коронавируса утвержден график санобработки подъездов, она доведена до всех управляющих компаний, и они обязаны его соблюдать», - подчеркнул глава ведомства.
Как рассказал руководитель управляющей компании «Эгершельд–ДВ» Вадим ГЛАЗУНОВ, сотрудники компании уже обработали десятки домов, в ближайшее время эти мероприятия затронут более 100 домов во Владивостоке и Артеме, обслуживаемых компанией. «Делаем полную дезинфекцию, обрабатываем полы, стены, потолок, обрабатываем специальным хлорсодержащим раствором, не влияющим на здоровье людей и животных. Специалисты работают в специальных защитных костюмах. Обрабатываем каждый день перила, почтовые ящики, лифты. Кроме того, мы получаем списки о заболевших коронавирусом от администрации города», - сообщил руководитель УК.
С введением поэтапного снятия ограничений в Приморье продолжает открываться все больше общественных пространств, магазинов, спортзалов. К ним также предъявляются все вышеперечисленные требования безопасности. Регулярная дезинфекция, мытье, обеззараживание согласно рекомендациям Роспотребнадзора - обязательное условие для функционирования всех этих объектов.
ВНИМАНИЕ!
Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО:
- Обстановка по коронавирусу требует нашего пристального внимания. Важно сделать все, чтобы экономика края, те отрасли, которые сегодня не работают, были запущены, люди могли получать услуги качественно, с соблюдением всех санитарных норм и правил. Это обязательное требование для всех.
На фото: В крае более 62 тысяч подъездов, и во всех них должна регулярно проводиться санитарная обработка.
Фото автора
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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