В море и на берегу

Условия для развития предприятий по добыче и переработке рыбы созданы в Приморье

В минувшее воскресенье Приморский край отметил один из своих главных праздников – День рыбака. Не будет преувеличением сказать, что рыбная отрасль всегда была для Приморья «регионообразующей», а профессия рыбака – больше, чем профессией.

О текущем состоянии дел и о перспективах отрасли в интервью деловой газете «Золотой Рог» рассказал руководитель Агентства по рыболовству Приморского края Валерий КОРКО.

- Валерий Эдуардович, каков вклад предприятий рыбодобычи и рыбопереработки в бюджет Приморья? Сколько приморцев сегодня занято в отрасли?

- В рыбохозяйственном комплексе Приморья занято порядка 15 тысяч человек, в том числе 10,6 тысяч – в рыболовстве и рыбоводстве. По оперативным данным УФНС России по Приморскому краю, объем налогов и сборов, поступивших за 2019 год в консолидированный бюджет Российской Федерации по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство», составил 3,26 млрд рублей, или 108,4% к уровню 2018 года. В консолидированный бюджет Приморского края за минувший год от рыбаков поступило почти 4,9 млрд рублей – это в 1,4 раза больше, чем в 2018 году.

- В прошлом году была утверждена государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» на 2020-2027 годы. Каковые ее основные задачи и направления?

- Государственная программа сохраняет курс на развитие аквакультуры, береговой рыбопереработки в крае, активизацию инвестиционной деятельности, сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания. Задачи программы – это создание новых, техническое перевооружение и модернизация существующих основных производственных фондов, стимулирование предпринимательской активности и формирование положительного имиджа рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае; стимулирование развития аквакультуры; создание новой товарной массы продукции рыбохозяйственного комплекса, в том числе – продукции с высокой добавленной стоимостью, путем технического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий; обеспечение эффективного государственного управления.

За счет средств краевого бюджета реализуются такие программные мероприятия, как субсидирование части затрат предприятий на уплату процентов по кредитам и платежей по лизинговым договорам, на приобретение оборудования за счет собственных средств, на приобретение и расселение молоди гидробионтов, разработку биотехнологий перспективных объектов аквакультуры.

- Оказывают ли влияние на рыбохозяйственную отрасль Приморья ограничения, связанные с пандемией COVID-19?

- Организации рыбохозяйственного комплекса Приморского края продолжали работать на протяжении всего периода ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Вместе с тем, сложившаяся в мире неблагополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка повлияла и на деятельность отрасли. Меняется конъюнктура рынка: снижается спрос на продукцию, поставляемую на экспорт и на внутренний рынок, что неблагоприятно сказывается на уровне цен производителей.

Снижение спроса, а также ужесточение таможенных мер властями КНР – крупнейшего импортера водных биоресурсов в Приморье, автомобильные заторы в пунктах пропуска, – все это приводит к уменьшению объемов экспорта как в натуральном выражении, так и по стоимости. По данным Дальневосточного таможенного управления, экспорт рыбы и морепродуктов, добытых рыбопромысловыми судами края и экспортированных в зарубежные государства, в январе-апреле 2020 года составил 316,8 тысяч тонн – уменьшение к аналогичному периоду 2019 года на 3%. В стоимостном выражении экспорт составил 529,6 млн долларов США, снизившись к январю-апрелю 2019 года на 1,5%. Снижение произошло, в основном, за счет рыбы мороженой, поставки которой сократились на 8,8%. При этом отмечается рост стоимости по экспортируемой рыбе сушеной, соленой, копченой и рыбной муке, моллюскам.

- Какие меры поддержки для предприятий отрасли предусмотрены на региональном уровне?

- В рамках государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020-2027 годы» предусмотрено субсидирование части затрат организаций, осуществляющих рыбохозяйственную деятельность и развивающих аквакультуру в Приморье, на уплату процентов по кредитным договорам и платежей по договорам лизинга, направленным на развитие рыбохозяйственного комплекса, а также части затрат на приобретение и расселение жизнестойкой молоди гидробионтов, на разработку биотехнологий перспективных объектов аквакультуры (рыбоводства), на приобретение новой техники и оборудования за счет собственных средств. На выплату данных субсидий в краевом бюджете на 2020 год предусмотрено 37,7 млн рублей.

Кроме того, в целях создания стимулов к размещению заказов на строительство рыбопромыслового флота в Приморье еще в 2015 году были предусмотрены льготные ставки по налогу на имущество. Для судов, построенных на территории Приморского края не ранее 1 января 2016 года, ставка данного налога составит 0% в первые пять налоговых периодов, а в следующие пять – всего 0,5%.

- Более полутора лет в регионе реализуется социальная программа «Приморская рыба». Как Вы оцениваете ее результаты?

- Программа «Приморская рыба» доказала свою эффективность и востребованность среди жителей края благодаря доступным ценам и возможности круглогодично приобретать свежую продукцию от местных рыбодобывающих компаний – зачастую практически с борта судна. Утвержденные программой цены, действующие в супермаркетах крупных торговых сетей «Фреш 25», «РеМи», «СамБери», «Парус», «ОК», «Мой Март», «Рыбный островок», а также в магазинах шаговой доступности на территории всего края, позволили сделать рыбную продукцию доступной для жителей всех муниципалитетов Приморья.

Для расширения географии программы «Приморская рыба» в 2019 году КГУП «Госпродагентство Приморского края», выполняющему функции оптово-распределительного центра, была предоставлена субсидия из краевого бюджета на приобретение рефконтейнеров и необходимого оборудования, а также на закупку рыбопродукции. Благодаря этим мерам с декабря 2019 года начался отпуск рыбопродукции на базе распределительного склада Госпродагентства в Дальнереченске, что позволило увеличить число торговых предприятий, реализующих свежую рыбопродукцию по доступным ценам на территории Лесозаводского и Дальнереченского городских округов, Кировского, Красноармейского, Пожарского муниципальных районов.

С начала действия программы «Приморская рыба» рыбодобывающие предприятия Дальнего Востока поставили в торговые сети и КГУП «Госпродагентство Приморского края» 3,4 тысяч тонн рыбы, рыбной продукции и морепродуктов, в том числе 505,9 тысяч банок рыбных консервов. Кроме того, реализация программы дала мощный импульс развитию в крае электронных биржевых торгов. В настоящее время в них вовлечена 51 компания из Приморского и Камчатского краев, а также Сахалинской области, в том числе 32 компании – в рамках программы «Приморская рыба». Положено начало применению форвардных сделок: первый подобный договор на поставку 100 тонн горбуши был заключен именно в рамках программы.

- Будет ли расширен перечень видов рыбопродукции, которые реализуются в рамках данной программы?

- Перечень рыбы и морепродуктов, реализуемых в рамках Программы является достаточно широким. В него включены горбуша, навага, сельдь, минтай, камбала, кальмар и рыбные консервы из скумбрии дальневосточной и сардины иваси.

- К 2024 году экспорт рыбы и морепродуктов из Приморского края должен достичь 2 млрд долларов. Какие меры поддержки предусмотрены для экспортеров рыбопродукции? Как решаются проблемные вопросы, связанные с экспортом?

- В соответствии с постановлением правительства РФ от 26 апреля 2019 года №512, производителям, осуществляющим экспорт рыбы и морепродуктов, предоставляются льготные кредиты, в том числе – инвестиционные. Государством предоставляются субсидии по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, ориентированным на экспорт своей продукции. В мае текущего года перечень целей кредитования по льготной ставке дополнен проектами в сфере рыболовства и рыбоводства (аквакультуры), а также переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков, что позволяет рыбохозяйственным предприятиям воспользоваться указанной мерой поддержки.

Один из проблемных аспектов в сфере экспорта морепродуктов – это работа пограничных пунктов пропуска. Проведенная правительством Приморья совместная работа с главами муниципальных образований и ГИБДД позволила стабилизировать проезд большегрузного транспорта через пункты пропуска «Пограничный» и «Крас-кино». Тем не менее, требуется принятие системных мер на федеральном уровне по увеличению их пропускной способности. Соответствующие предложения уже направлены правительством Приморья в адрес главы Минтранса РФ Евгения ДИТРИХА.

- В канун Дня рыбака нельзя не поговорить об обеспечении отрасли кадрами. Достаточно ли сегодня в Приморье собственных трудовых ресурсов для работы в море и на берегу? Какие высшие и средние специальные учебные заведения сегодня готовят специалистов для рыбной отрасли?

- На базе ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» создан и успешно реализуется профессионально-образовательный кластер, позволяющий получить профильное образование по всем уровням. Дальрыбвтуз, вне всякого сомнения, является одним из ведущих отраслевых высших учебных заведений ДФО, сохраняя и продолжая традиции морского и рыбохозяйственного образования на Дальнем Востоке.

Обучение в университете ведется, начиная с начального общего образования и заканчивая подготовкой кадров высшей квалификации. В состав университета входят лицей, а также филиалы университета в Приморском крае (Владивосток, Находка, Славянка), на Сахалине (Невельск) и в Тюменской области (Тобольск). В вузе отслеживают тенденции на рынке рабочей силы по специальностям рыбохозяйственного комплекса, своевременно корректируя образовательные программы в целях подготовки высококвалифицированных кадров.

Общий контингент обучающихся в Дальрыбвтузе составляет более 8 тысяч человек; ежегодно вуз выпускает более 2 тысяч специалистов со средним профессиональным и высшим образованием. Более 60% выпускников трудоустраиваются на предприятиях отрасли, 10% выпускников продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре. Университетом заключаются договоры с отраслевыми предприятиями, организациями, учреждениями на прохождение всех видов практик студентами. Таким образом, Дальрыбвтуз обеспечивает специалистами для рыбной отрасли не только Приморский край, но и все регионы Дальнего Востока.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Какие стимулы предусмотрены в Приморье для создания новых предприятий по переработке рыбы? Есть ли успехи в данном направлении?

- Федеральным законом «О рыболовстве» предпринимателям предоставлена возможность получения права на добычу водных биоресурсов, в отношении которых выделена квота, в рамках реализации инвестиционных проектов по строительству рыбоперерабатывающих комплексов. Благодаря данному механизму в Приморье завершено строительство завода по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности в Большом Камне (АО «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир»). На территории опережающего развития «Надеждинская» строится еще один рыбоперерабатывающий завод (ООО «Русский минтай»), 12 июля должна состояться торжественная церемония его пусконаладки.

На фото: Валерий Корко:«В рыбохозяйственном комплексе Приморья занято порядка 15 тысяч человек, в том числе 10,6 тысяч – в рыболовстве и рыбоводстве».

Фото автора