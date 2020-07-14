Этой ярмарки маски...

Сельскохозяйственные ярмарки возобновили свою работу в Приморском крае

Работа сельскохозяйственных ярмарок в муниципалитетах Приморья будет возобновлена. Однако аграриям придется соблюдать в местах продажи своей продукции меры безопасности, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Аналогичное требование будет предъявляться к посетителям.

Об этом заявил Губернатор края Олег КОЖЯМЯКО на заседании регионального штаба 6 июля.

Общественность услышана

Олег Кожемяко подчеркнул, что жители региона неоднократно обращались к властям с просьбами возобновить проведение ярмарок. Это необходимо как местным фермерам, которые реализуют свои товары, так и приморцам, которые привыкли приобретать в таких организованных местах свежую продукцию местного производства. Например, в крестьянско-фермерском хозяйстве «Приморская ягода» в селе Григорьевка Михайловского района поспел урожай сочной экологически чистой ягоды - американской клубники. Как отметили в региональном министерстве сельского хозяйства, супруги Елена и Николай АНИСИМОВЫ садовой земляникой (клубникой) начали заниматься в 2007 году. В 2012-м зарегистрировали крестьянско-фермерское хозяйство. Все это время они постоянно экспериментировали с сортами. В итоге остановились на американском сорте «Хоней», который наиболее адаптирован под приморский климат. Любители этой сладкой ягоды также, надеемся, смогут найти ее на прилавках возобновленных ярмарок в Приморье.

«Главам муниципальных образований необходимо определить удобные места, где будут проходить ярмарки. Эти территории нужно обеспечить всеми средствами санитарной гигиены, в местных администрациях должны быть назначены ответственные люди за создание таких рынков, обеспечение соответствующего контроля. Необходимо, чтобы продавцы и покупатели обязательно находились в масках, перчатках, на объектах имелись в наличии средства дезинфекции, проводилась регулярная уборка», - отметил он.

На работу в этом направлении Губернатор Приморья дал главам несколько дней. «Со среды уже начнем мониторинг по открытию таких мест - сколько в каждом муниципалитете, как оборудованы, оснащены ли всем необходимым, чтобы горожане могли купить продукцию, а жители и дачники ее реализовать», - добавил он.

«А мы любим мед»

Также в Приморье принято решение о проведении краевой ярмарки «Праздник первого меда», она пройдет на территории городского рынка в Уссурийске. Приморцы смогут приобрести свежий липовый мед. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Приморья, данная ярмарка проводится в этом году впервые и может стать ежегодной. Свою продукцию представят 16 пчеловодческих хозяйств со всего края.

«Ярмарка развернется на городском рынке Уссурийска с 24 по 26 июля и будет работать с утра до вечера. Жители края смогут приобрести здесь свежий липовый мед сезона-2020 высокого качества», – отметили специалисты.

Также в этом году запланирован традиционный фестиваль «Анучино – медовое раздолье». Он состоится в День пчеловода, в последнюю субботу августа.

Добавим, правительство Приморского края делает все, чтобы вернуть региону звание «медовой житницы России»: расширена зона покоя липы, ведется работа по созданию лабораторий, центров сертификации меда. Это поможет пчеловодам быстрее выводить приморский мед на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Однако всем участникам – и продавцам, и покупателям - важно помнить: несмотря на снятие некоторых ограничений, продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» минимум 1,5 метра при посещении магазинов, ярмарок, парков и других общественных мест.

На фото: Приморские производители заждались покупателей.

Фото автора

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



