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Летние каникулы под "Родительским контролем" "Ростелекома"

14 Июля 2020, 09:42 | Приморье
В период летних каникул актуальность детской безопасности возрастает. Сервис «Родительский контроль» от «Ростелекома» поможет оградить ребёнка от неподходящего контента в интернете, определить местоположение его телефона и ограничить время, которое он проводит в Сети.
 
Услуга «Родительский контроль» работает на базе подписок, разработанных «Ростелекомом» совместно с известными российскими и международными компаниями: «Лабораторией Касперского» и ESET.
 
Kaspersky Safe Kids доступен на любых устройствах под управлением Windows, iOS или Android. ESET NOD32 Parental Control — на гаджетах с операционной системой Android. Количество защищаемых устройств не ограничено.
 
С помощью обоих сервисов родители могут контролировать доступ детей к сайтам, видеть график использования установленных приложений по дням и часам и определять местонахождение ребенка. Кроме того, в ESET NOD32 Parental Control можно установить максимальное время на игры, ограничение доступа на ночь или во время занятий. А Kaspersky Safe Kids дополнительно включает в себя уведомления о выходе ребёнка за пределы безопасного периметра и статистику о звонках и SMS.
 
«Во время школьных каникул у детей появляется много свободного времени на то, чтобы сидеть в интернете, смотреть фильмы и видеоролики. «Родительский контроль» оградит детей от сайтов сомнительного содержания и позволит оторвать от мобильных игр благодаря возможности установки временных ограничений», — говорит Евгения Попова, директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком».
 
До 31 июля «Ростелеком» предлагает приморским клиентам услуги «Домашний интернет» принять участие в акции «Защита в подарок». Пользователи могут подключить «Родительский контроль» на специальных условиях. Первые 30 календарных дней услуга предоставляется бесплатно, далее ежемесячная плата начисляется по базовым тарифам.
 
Оформить подписку на «Родительский контроль» можно в едином личном кабинете абонента. Дополнительную информацию об оплате, подключении услуг, тарифах и действующих акциях компании «Ростелеком» можно получить по бесплатному номеру 8 800 100 08 00, а также на сайте https://primorye.rt.ru/parental_control.
 

 

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Теги: связь  Ростелеком 



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