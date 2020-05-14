"Сухой закон" подмочит ситуацию

Врачи выступают против тотального запрета на продажу алкоголя в период самоизоляции

Приморский психиатр-нарколог рассказал, как справиться со стрессом от продолжающейся самоизоляции, кому алкоголь теперь категорически противопоказан, и почему вредные привычки сейчас особенно губительны.

Пандемия Covid-19, помимо панической скупки предметов первой необходимости, вызвала еще одну нездоровую тенденцию: почти во всех странах мира, где нет сухого закона, выросли продажи алкоголя.

В России в последнюю неделю марта продажи виски, водки и пива выросли на 47%, 31% и 25% соответственно. И в апреле тенденция не изменилась. Кроме того, в нескольких регионах России в апреле 2020 ограничена продажа алкоголя. Также известно о том, что все крепкие спиртные напитки, так называемые "чекушки", объемом 250 и 375 мл, пропадут с полок магазинов, так как с 1 июня 2020 года появятся новые стандарты розлива.

Повышенный спрос вызван самоизоляцией, стрессом, опасениями, что в магазинах кончится алкоголь, а также бытующим среди людей мнением, что спиртное может помочь не заразиться коронавирусной инфекцией. Однако врачи призывают сейчас отказаться от спиртного, поскольку Covid-19 влияет на весь организм. Печень берет на себя особую нагрузку, ведь больной принимает большое количество лекарств, а если к этому добавить еще алкоголь, то печень просто не справится. Риск очень велик, но, к большому сожалению, не все люди понимают серьезность ситуации.

Психиатр-нарколог Медицинского центра ДВФУ, врач высшей категории, к.м.н. Игорь КОВАЛЕВ ответил на вопросы, вставшие перед приморцами в период вынужденной самоизоляции.

- Доктор, на ваш взгляд, не приведет ли нынешняя самоизоляция к алкоголизму у населения?

- Увеличение продаж алкогольной продукции связано и с дефицитом антисептиков. Теперь люди протирают руки и предметы спиртовой продукцией.

К сожалению, пандемия продолжается, и ограничения усилились. Снижение социального функционирования приводит к тому, что психика начинает обрабатывать очаги возбуждения в мозге, чаще всего это сопровождается тревогами, страхами, агрессией и депрессией. Алкоголь может и будет оказывать легкий антидепрессивный эффект на лиц, не имеющих проблем с его употреблением, это около 80% взрослого населения. При умеренном применении в небольших количествах и не ежедневно, он может снимать психическое напряжение.

Определенной проблемой может быть увеличение частоты алкогольных опьянений, ведущих к конфликтам, агрессии и неблагоприятным последствиям, но лишь у небольшой части населения.

Сформировать алкогольную болезнь за месяц невозможно, это заболевание формируется годами. Однако профилактическую пропаганду по вопросам употребления алкоголя необходимо усилить, особенно в интернете, где сейчас проводит время большая часть населения. Возможно, необходимо ограничить время работы алкогольных магазинов и количество отпускаемой продукции, но вводить полный запрет и сухой закон нельзя, в 1990-х годах это привело к увеличению смертности от употребления суррогатов и росту наркомании. К этому может прибавиться и увеличение нагрузки на врачей из-за отравлений и проблем со здоровьем, возникших при употреблении суррогатных напитков. Также не стоит забывать, что если люди уже страдают зависимостью, то ни режим самоизоляции, ни закрытие магазинов их не остановят. Они уйдут из дома на поиски алкоголя, а это может повлечь ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

- Насколько верна информация о том, что алкоголь обеззараживает и предохраняет от вируса?

- Алкоголь относится к обеззараживающим средствам, его можно применять для обработки поверхностей тела и предметов. Однако употребление алкоголя увеличивает активность сердечной и дыхательной систем, это приводит к тому, что контакт с окружающим воздухом увеличивается, как и вероятность подхватить вирус. Так что употребление алкоголя не уменьшает, а увеличивает возможность заболеть COVID - 19.

- Китайские врачи считают, что у курящих пациентов, страдающих от вируса, шансы на ухудшение состояния были в 14 раз выше. С чем это связано?

- Курильщикам придется хуже. Вирус может воспользоваться частичками табачного дыма как такси, чтобы добраться в организм курильщика. Организм курильщика – это более болезненный организм, с признаками заболеваний сердечно-сосудистой системы и лишним весом, а именно сопутствующие патологии приводят к смертности от коронавируса.

Самоизоляция – прекрасный повод бросить курить, ведь одна из причин курения -это социальная коммуникация, когда все идут на "перекур", обсудить новости. Сейчас все порознь, поэтому можно взять себя в руки и обезопасить себя и своих близких.

- Многие курильщики признаются, что курят от скуки. Им необходим этот ритуал, чтобы "убить время". У некоторых дома есть кальяны, хотя они не курят сигареты. Не стоит забывать и об электронных устройствах, которые стали так популярны. Может ли обостриться никотиновая зависимость в период пандемии?

- Основная проблема самоизоляции - самозанятость. Тот, кто не привык к самостоятельности, ответственности, духовным размышлениям о себе и природе существования, сталкивается только с инстинктом потребителя. Потребление ограничилось, и человек оказывается в тупике, поэтому может развлекать себя курением. Многоразовые инструменты для курения, такие как вейпы и кальяны – прекрасная среда для накопления патогенных агентов. Я рекомендую всем курящим рассмотреть возможность либо полного отказа от курения, либо применения одноразовых предметов для курения. Нельзя забывать, что мир изменился, а отказ от вредных привычек позволит улучшить защитные функции организма.

На фото: Психиатр-нарколог Медицинского центра ДВФУ, врач высшей категории, к.м.н. Игорь Ковалев: "Алкоголь может и будет оказывать легкий антидепрессивный эффект на лиц, не имеющих проблем с его употреблением, это около 80% взрослого населения".

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Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.