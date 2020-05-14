Приморье будет перерабатывать шины в крошку

Группа "Колтек" рассматривает Приморье как одну из возможных площадок для строительства на Дальнем Востоке завода по переработке использованных шин, производству дорожных модификаторов и покрытий. Проект на данном этапе оценивается в 500 млн рублей.



В настоящее время ведутся переговоры с горнодобывающими предприятиями ДФО по формированию сырьевой базы.



Инвестор планирует перерабатывать использованные автомобильные покрышки в резиновую крошку с последующим производством дорожного модификатора. Дополнительным применением резиновой крошки может стать производство дорожных плит для строительства дорог в специальных условиях.



На сайте группы говорится, что в настоящее время "Колтек" реализует проект по производству химических реагентов и присадок. Производственная база расположена в городе Сафоново Смоленской области. "Колтек" также является единственным в России независимым дистрибьютором международного химического концерна AkzoNobel. Владельцем компании является гендиректор и учредитель ООО "Группа компаний Колтек" Владимир КОЛЕРОВ.



Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.