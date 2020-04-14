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Ситуация с COVID-19 в Приморье: еще 4 заболевших
14 Апреля 2020, 19:01 | Приморье
По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 16.00 14 апреля в Приморском крае официально зарегистрированы 32 случая заболевания данной инфекцией. Так, официально подтверждены результаты еще четырех человек, которые до сегодняшнего вечера находились в статусе «сомнительные» и требовали повторного тестирования.
«В настоящее время в инфекционном госпитале с COVID находится 27 человек, из которых двое детей. Все пациенты получают необходимую терапию», – обозначили в штабе.
Напомним, что в Приморье зарегистрировано два летальных исхода, три человека благополучно победили болезнь и выписаны домой.
Фото – Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края
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Теги: пандемия коронавирус
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