Ситуация с COVID-19 в Приморье: еще 4 заболевших

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 16.00 14 апреля в Приморском крае официально зарегистрированы 32 случая заболевания данной инфекцией. Так, официально подтверждены результаты еще четырех человек, которые до сегодняшнего вечера находились в статусе «сомнительные» и требовали повторного тестирования.

«В настоящее время в инфекционном госпитале с COVID находится 27 человек, из которых двое детей. Все пациенты получают необходимую терапию», – обозначили в штабе.

Напомним, что в Приморье зарегистрировано два летальных исхода, три человека благополучно победили болезнь и выписаны домой.

Фото – Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края