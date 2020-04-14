Разумное сосуществование с соседями по океану

Вопрос использования обширных ресурсов морских млекопитающих в последние годы стал предметом горячего общественного обсуждения. Как должен распорядиться человек дарами природы, чтобы обеспечить достойное существование себе, своим потомкам, но при этом дать возможность пользоваться ими еще многим поколениям?

Чтобы понять это, необходим большой объем знаний о природе и происходящих в ней процессах. Требуется их непрерывное, всестороннее изучение. По-другому это просто уже не получится, поскольку на планете живет 6 миллиардов людей, которые постоянно взаимодействуют с окружающей средой, даже если они этого не осознают. Получить необходимые для разумного сосуществования знания, взмахнув волшебной палочкой нельзя. Поэтому такую сложную задачу государство поручает ученым. И с этой задачей научное сообщество справляется на протяжении многих лет.

Эта вневременная цель остается неизменной и не зависит от политической конъюнктуры на любом этапе развития общества, в том числе и от так называемой политбиологии. Существует ли промысел или нет, востребован объект или нет, среди всех экономических, политических и этических соображений науку интересует в первую очередь научная сторона.

Покуда в прошлом году кипели страсти вокруг морских животных в бухте Средней, политики, общественники-активисты и блогеры светились на экранах, ученые занимались своей работой. Собранный консилиум специалистов проделал очень большую работу, чтобы ДАТЬ ОТВЕТЫ на вопросы о состоянии животных, о том, как сделать их пребывание в текущих условиях лучше, что сделать для их безопасного выпуска в дальнейшеми дать научно обоснованные заключения и рекомендации, что и было сделано. Мнений и пожеланий было много, много было желающих понаблюдать, «пофотать» и «подирижировать», а вот организовать все по пунктикам, продумать до последней мелочи перевозку на автотранспорте или на судне, взять на себя ответственность за здоровье транспортируемого животного, исполнить это физически – поднять/принять и удерживать животное, отстоять вахту в холодной воде в ванне с ним – нет.

По итогу же выпуск прошел успешно, все животные в добром здравии были возвращены в места, где на момент выпуска для них были оптимальные условия. Ученые получили и бесценный опыт по работе с такими большими группами животных, новые сведения о биологии и их поведении в полувольных и естественных условиях, последнее – благодаря установленным спутниковым меткам. Накоплен хороший материал, который стал основной для научных отчетов и статей, в том числе и по питанию косаток.

Новейшие данные, полученные методом спутникового мечения, четко указывают на сезонность пищевой специализации у косаток. В качестве примера можно привести результаты наблюдений за двумя помеченными особями. Так с августа по октябрь обе особи находились в мелководном Аяно-Шантарском районе. В этот период здесь наблюдаются скопления красной рыбы, сельди и морских млекопитающих, которыми они, скорее всего, питались. С наступлением похолодания и началом льдообразования, косатки направились в глубоководную центральную часть Охотского моря. Здесь они находились в районах интенсивного рыбного промысла с октября до декабря. Установлено, что одна из них, занималась "нахлебничеством" в районах ярусного лова российскими судами. Другая особь, покинув в ноябре Охотское море, зашла в тихоокеанские воды и долго оставалась в хорошо изученных районах нагула молоди кеты и горбуши. Позже первая выдвигается в глубокие тихоокеанские воды – в места нагула различных стад лососей.

Получается, что в летний период все эти животные вели себя по типу "плотоядных" (научный вульгаризм, признанный даже его авторами неудачным), а в холодное время года – по типу "рыбоядных". Это ставит под сомнение теорию о дальневосточных «плотоядных» и «рыбоядных» косатках, указывая на сезонность специализации в питании этих животных.

Что касается нескрещивания (репродуктивной изолированности) якобы «плотоядных» с «рыбоядными», то пока это только научная гипотеза. Собранных сведений по генетике, проб и анализов конечно недостаточно для окончательных выводов. Пока объем собранных материалов показывает только генетические различия между семьями, кланами (что абсолютно естественно для внутривидового разнообразия) и отличия от косаток восточнотихоокеанского побережья Северной Америки. Там, на другом берегу Тихого океана, в уникальных географических условиях и ограниченной пищевой базой, сформировались описанные американским учёными большие группы косаток (экотипы) с ясно различимой пищевой специализацией. Для чего понадобилось копировать научные наблюдения западных коллег, игнорировать отсутствие схожих условий, внятных предпосылок к внутривидовому делению и десятки опровергающих фактов – остается известным только авторам гипотезы.

Мировое же научное сообщество признает существование только одного вида косаток – Orcinus orca (Linnaeus, 1758). Решение о внесении «плотоядной» популяции косаток в Красную Книгу РФ этого факта не меняет и не означает конец научной дискуссии. Напротив, это должно послужить толчком к более глубокому изучению косаток, их поведения, в том числе и дистанционными методами – с помощью установки радиомаячков. Понимая это, в следующем году и планируются такие совместные работы ученых ВНИРО и ИПЭЭ им. Северцева РАН в Охотском море. Именно Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Се́верцова является основной научной организацией, готовящей материалы обоснования внесения изменений в Красную Книгу РФ.

Однако любая научная работа, связанная с установкой спутниковых радиомаяков для слежения, взятия различных проб для анализов и т.п., сопровождаемая временным, хоть бы даже получасовым удержанием животного любым орудием лова, по закону требует получения обязательного разрешения на вылов. Такое разрешение выдается только на основании существующей квоты в рамках утвержденного приказом Минсельхозом объема общего допустимого улова (ОДУ). Это правило касается только промысловых объектов, на краснокнижных животных оно не распространяется.

Но при этом изучать виды, находящиеся в Красной Книге, необходимо. Они остаются важной частью экосистемного сообщества и оказывают существенное влияние на экономическую деятельность людей в ареале своего обитания. Более того, изучать их необходимо, хотя бы для того, чтобы проработать меры по снижению возможных угроз их существованию, а также для гармоничного существования с ними человека. Поэтому наука выполняет и будет продолжить эти исследования, чтобы дать ответы на все вопросы. Порядок работы с ними в научных целях определен действующим законодательством.

Важным направлением совместной деятельности фундаментальной и прикладной науки также является изучение акустической активности морских животных. Эта работа ведется в рамках многостороннего соглашения между НЦМБ ДВО РАН (Приморским Океанариумом), ВНИРО, ДВФУ и другими организациями.

Одним из важнейших прикладных аспектов этой работы является создание природоподобных технологий, имитирующих акустические сигналы морских животных, которыми они пользуются во время охоты на рыбу или ластоногих, а также сообщают о занятости территории. Не секрет, что группа косаток, ведущая охоту на определенной акватории, не пускает туда другие семьи косаток. Ученые рассчитывают использовать такую технологию, чтобы решить давнюю серьезную проблему «нахлебничества» косаток на ярусном промысле, который несет очень серьезные убытки от перехода животных на такой способ добычи пищи. Уже несколько лет рыбаки несут большие убытки (косатки объедают до 90% улова), а в последние годы, вопреки пространственным заявлениям общественников, косатки стали беспокоить уже и траловый промысел – разрывать тралы, не брезгуя ни минтаем, ни треской. Но это проблема не только коммерческая –утрата охотничьих навыков у китоообразных в пользу легкой добычи - это и экологическая проблема тоже. Если несколько поколений будут обучать потомство только объеданию рыбы с крючков и распознавать простые уловки рыбаки (типа вхолостую работающей лебедки), то оно будет просто не способно добывать пищу, когда рыбаки уйдут с этого района. Поэтому в отваживании косаток от рыбацких судов должны быть заинтересованы специалисты широкого экологического профиля.

Изучение акустической активности крупных китообразных позволит также решить проблему нахлебничества ластоногих на промысле в период лососевой путины. Проведенные эксперименты показывали, что например, нерпы, заслышав сигналы своих злейших врагов – косаток, спешили покинуть акваторию.

Отпугивание морских млекопитающих от орудий лова позволит им сохранить свои традиционные охотничьи инстинкты, не повергаясь риску травматизма от сетей, что, безусловно, является одним из наиболее приемлемых способов обеспечения гармоничного сосуществования человечества и дикого морского животного мира.

В ближайшее время совместные исследования будут проходить в рамках соглашений между Росрыболовством и Российской академией наук, а также утвержденному Министерством сельского хозяйства плану научно-исследовательских работ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.