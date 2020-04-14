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Владивосток моют и дезинфицируют
Во всех районах Владивостока продолжается весенняя уборка городских территорий. В рамках стартовавшего 30 марта ежегодного санитарного двухмесячника работники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» очищают дороги, тротуары и прочие общественные пространства.
В уборке города задействовано более 100 единиц различной спецтехники. С помощью пылесосов убирают пыль и грязь с прибордюрной полосы, а с помощью парогенераторов моют тротуары, леера, подземные переходы и остановки общественного транспорта.
«Также восстанавливаем дорожное ограждение, приводим в порядок знаки, очищая их от несанкционированной рекламы и устанавливая новые взамен пришедших в негодность», - сообщил руководитель муниципального предприятия «Содержание городских территорий» Константин ЦЫБУЛИН.
На минувшей неделе работу коммунальных служб проинспектировал глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК в ходе рабочей поездки по городу.
«Важно, что наведение чистоты идет в круглосуточном режиме. Сейчас, во время всеобщей самоизоляции, часть работ дорожные службы могут проводить в дневное время, так как поток автотранспорта существенно ниже. Считаю, что целесообразно использовать это время для проведения масштабной городской уборки», - подчеркнул градоначальник, акцентировав внимание на ремонте дорог.
К слову, приступить к восстановительному ремонту дорог дорожные службы смогут ориентировочно уже на этой неделе, когда, как ожидается, начнут работу асфальтовые заводы.
Помимо традиционных весенних работ по санитарной очистке городских территорий, с конца марта во Владивостоке в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции проводится масштабная дезинфекция общественных пространств. Бригады рабочих муниципального предприятия «Содержание городских территорий» обрабатывают дезинфицирующими средствами дороги, тротуары, остановки общественного транспорта, подземные переходы. Работы ведутся как в дневное, так и в ночное время.
Компаниям-перевозчикам дано указание ежедневно проводить дезинфекцию общественного транспорта, а управляющим компаниям – усилить контроль над содержанием жилого фонда в период всеобщей самоизоляции – проводить влажную уборку подъездов с применением дезинфицирующих средств.
На фото: Около 80 тонн воды ежедневно расходуют городские службы на влажную уборку Владивостока.
Фото Vlc.Ru.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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