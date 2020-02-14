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Жители Приморья предпочитают хранить деньги на банковских депозитах

14 Февраля 2020, 15:02 | Приморье

Вклады приморцев и депозиты предприятий края составили 524,1 млрд рублей

По итогам 2019 года, несмотря на снижение депозитных ставок, вклады приморцев и депозиты предприятий края составили 524,1 млрд рублей, увеличившись на 26,2 млрд рублей с начала года, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.

В июне-июле наблюдалось некоторое их снижение, которое было связано, в том числе, с укреплением рубля и переоценкой валютных вкладов в банковской статистике. Общий годовой прирост вкладов населения и депозитов предприятий края за 2019 год составил 5,2%.

В общем объёме средств, привлеченных банками от жителей и компаний Приморского края, средства населения занимают 72%. С начала года данный показатель вырос почти на 8% или 28 млрд рублей.

Объём кредитов, оформленных жителями региона в 2019 году, составил 186,4 млрд рублей. Задолженность населения края перед банками на 01.01.2020 достигла 225,2 млрд рублей, увеличившись за год на 38,5 млрд рублей или 20,6%. Доля просроченной задолженности за год снизилась с 5 до 4%.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

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Теги: банки  депозиты 



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