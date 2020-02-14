Строительный форум во Владивостоке соберет более 150 руководителей отраслевых предприятий

27 февраля по инициативе Ассоциации «Международный Бизнес-Клуб «Диалоги» и при поддержке Партнёров проекта стартует «Третий Дальневосточный строительный форум. ДСФ «ДИАЛОГИ» 2020».

Уникальность ДСФ «ДИАЛОГИ» 2020 – это выставка и презентации проектов строительной индустрии, участие иностранных компаний, установление прямых деловых контактов и бизнес-коммуникаций между владельцами и руководителями строительных и подрядных организаций.

Третий год подряд на площадках Форума встретятся представители компаний застройщиков, проектных, финансовых, контролирующих организаций, подрядчики, представители власти, науки и образования. В крупнейшем отраслевом событии региона примут участие более 150 руководителей предприятий.





Дальневосточный Строительный Форум является эффективной деловой площадкой, которая предоставляет возможность познакомиться с ведущими технологиями производителей и поставщиков строительного комплекса, расширить рынки сбыта, обсудить с коллегами актуальные вопросы развития строительной отрасли, наладить и укрепить бизнес-партнерство.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.