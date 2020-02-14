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Больше 200 кубометров мусора вывезли со стихийных свалок во Владивостоке

14 Февраля 2020, 10:37 | Приморье

Администрация Владивостока просит горожан, которые стали свидетелями сброса мусора в неположенном месте, сообщать об этом

В числе последних адресов, где городские службы наводили порядок и вывозили стихийные свалки, – улицы Сочинская, Светланская, мыс Калузина и проспект Красного Знамени. С этих адресов вывезли более 200 кубических метров мусора.

Специалисты городского управления дорог и благоустройства сообщили, что с этого года вывозом стихийных свалок помимо рабочих муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) занимается и региональный оператор по обращению с ТКО.

«В случае, когда вывоз свалок осуществляется региональным оператором, счёт за работу выставляется организатору свалки, если такой установлен, или владельцу земельного участка, если определить нарушителя не удалось», - пояснили специалисты.

Рабочие СГТ рассказывают, что чаще всего горы мусора приходится убирать с прибрежных территорий, частного сектора, лесополосы, пустырей и придорожной полосы. Порой мусор вывозят вновь с одних и тех же адресов. Недобросовестные граждане, а порой и коммерческие предприятия, не желающие платить за вывоз и утилизацию отходов, просто выбрасывают его в не установленных для этих целей местах.

Администрация Владивостока просит горожан, которые стали свидетелями сброса мусора в неположенном месте, сообщать об этом. Чтобы привлечь к административной ответственности нарушителей и оштрафовать их, необходимо зафиксировать факт правонарушения на фото или видео и направить его в мэрию. Направить обращение можно через интернет-приёмную или любым другим удобным способом – почтой России или с помощью мобильного ящика корреспонденции мэрии, размещенного на фасаде здания по Океанскому проспекту, 15/3. Обращение будет рассмотрено, а нарушитель - оштрафован. Главное, как отмечают специалисты, чтобы был четко различим, например, регистрационный номер автомобиля, с которого сбрасывают мусор.

Фото из архива

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: экология  мусор  свалки  жкх 



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