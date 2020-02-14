От 5 до 20%: УФАС проверило цены на овощи в торговых сетях Приморья

Специалисты министерства промышленности и торговли Приморского края и управления Федеральной антимонопольной службы проверили цены и ассортимент овощей в крупных торговых сетях во Владивостоке в четверг, 13 февраля. На сегодняшний день торговые наценки на них не изменились и составляют от 5 до 20%.



В ходе рейда специалисты проверяли всю цепочку ценообразования, товаросопроводительные документы, торговую надбавку. Так, в супермаркете «Самбери» на Крыгина, 23, китайские и местные огурцы можно приобрести от 200 рублей за килограмм, помидоры – от 190 рублей. Сегодня у торговой сети три оптово-распределительных центра – два в Хабаровске и один в Артеме, овощи поступают в магазины регулярно, поэтому дефицита в них нет.



В Супермаркете «Реми» на Шилкинской, 10а, полки также заполнены различными овощами. Килограмм огурцов стоит от 240 рублей, помидоры – от 230 рублей, помидоры на ветке – 212 рублей.



«Продукция в данных магазинах представлена китайскими и местными производителями. Есть и более дорогая – из Израиля, Республики Корея, Таджикистана, Узбекистана. Торговые надбавки на овощи не изменились и составляют от 5 до 20%», – отметила начальник отдела организации торговли минпромторга Приморья Наталья Золина.



В субботу, 22 февраля, по ее словам, на центральной площади Владивостока развернется большая сельскохозяйственная ярмарка, где можно будет приобрести фермерские овощи.



Представитель краевого УФАС Юрий Кисенко не увидел в данных торговых сетях нарушения антимонопольного законодательства.



«Должна быть здоровая конкуренция между торговыми сетями, здесь на одни и те же продукты – разные цены. Издержки у каждой торговой сети свои, поэтому одинаковые цены – повод для более детального разбирательства. При этом закон не позволяет нам регулировать торговую наценку», – сказал он.



Напомним, работает «горячая линия» Минпромторга Приморья, в случае необоснованного завышения цен на овощи следует звонить по телефонам: 8 (914) 703-14-90, 273-14-90.

Фото – Роман Павловский

Газета «Золотой Рог», Владивосток.