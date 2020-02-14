www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.6 р. 100 JPY: 57.95 р.
EUR: 69.18 р. 10 CNY: 91.12 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

От 5 до 20%: УФАС проверило цены на овощи в торговых сетях Приморья

14 Февраля 2020, 08:40 | Приморье

Специалисты министерства промышленности и торговли Приморского края и управления Федеральной антимонопольной службы проверили цены и ассортимент овощей в крупных торговых сетях во Владивостоке в четверг, 13 февраля. На сегодняшний день торговые наценки на них не изменились и составляют от 5 до 20%.

В ходе рейда специалисты проверяли всю цепочку ценообразования, товаросопроводительные документы, торговую надбавку. Так, в супермаркете «Самбери» на Крыгина, 23, китайские и местные огурцы можно приобрести от 200 рублей за килограмм, помидоры – от 190 рублей. Сегодня у торговой сети три оптово-распределительных центра – два в Хабаровске и один в Артеме, овощи поступают в магазины регулярно, поэтому дефицита в них нет.

В Супермаркете «Реми» на Шилкинской, 10а, полки также заполнены различными овощами. Килограмм огурцов стоит от 240 рублей, помидоры – от 230 рублей, помидоры на ветке – 212 рублей.

«Продукция в данных магазинах представлена китайскими и местными производителями. Есть и более дорогая – из Израиля, Республики Корея, Таджикистана, Узбекистана. Торговые надбавки на овощи не изменились и составляют от 5 до 20%», – отметила начальник отдела организации торговли минпромторга Приморья Наталья Золина.

В субботу, 22 февраля, по ее словам, на центральной площади Владивостока развернется большая сельскохозяйственная ярмарка, где можно будет приобрести фермерские овощи.

Представитель краевого УФАС Юрий Кисенко не увидел в данных торговых сетях нарушения антимонопольного законодательства.

«Должна быть здоровая конкуренция между торговыми сетями, здесь на одни и те же продукты – разные цены. Издержки у каждой торговой сети свои, поэтому одинаковые цены – повод для более детального разбирательства. При этом закон не позволяет нам регулировать торговую наценку», – сказал он.

Напомним, работает «горячая линия» Минпромторга Приморья, в случае необоснованного завышения цен на овощи следует звонить по телефонам: 8 (914) 703-14-90, 273-14-90.

Фото – Роман Павловский

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: китай  цены  овощи  коронавирус 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]