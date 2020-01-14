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Мэрия начала прием заявок на ремонт дворов
14 Января 2020, 16:06 | Приморье
В 2019 году в рамках реализации программы «1000 дворов» за счет краевого бюджета во Владивостоке были отремонтированы 317 придомовых территорий.
Продолжит она свое действие и в 2020 году. Заявку на участие в программе «1000 дворов» следует подать в администрацию Владивостока до конца января.
Заявки могут подать как ТСЖ, ЖСК, управляющие компании, так и сами жильцы домов. Примеры повесток для голосования в ближайшие дни будут размещены на сайте мэрии vlc.ru.
По словам специалистов городского управления содержания жилого фонда, для участия в программе «1000 дворов» собственникам необходимо провести общедомовые собрания, на которых 50% жильцов должна проголосовать за участие. Также кворумом необходимо выбрать вид работ, который будет проведен во дворе. Он может быть только один: установка спортивной или детской площадки или асфальтирование придомовой территории.
В случае асфальтирования приоритет при формировании программы будет отдан тем домам, жители которых готовы к софинансированию в размере 5% от стоимости работ. В случае установки детской или спортивной площадки преимущество будут иметь те объекты, которыми смогут пользоваться жители сразу нескольких домов.
«По желанию жители могут приложить дизайн-проект благоустройства дворовой территории – детской или спортивной площадки с ударопоглощающим покрытием», – сообщили в мэрии.
Справки по телефонам: 2-614-417 и 2-614-294 и по адресу: ул. Ильичева, 15, каб. 56 (в рабочие дни с 10.00 до 12.00).
Светлана СМИРНОВА.
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