Опальный олигарх вцепился в причал

Находящийся под арестом владелец группы «Сумма» не хочет уходить из «Владивостокского морского торгового порта»

Основатель группы «Сумма» Зиявудин МАГОМЕДОВ, который обвиняется в рамках ряда уголовных дел и в настоящее время находится в СИЗО, заявил, что не намерен продавать свою долю в Транспортной группе FESCO (базовая компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП), которой принадлежит ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток). Ранее президент группы «Дело» Сергей ШИШКАРЕВ заявил, что группу интересует покупка FESCO. Другим претендентом на покупку доли в FESCO является арабский портовый оператор DP World.

На данный момент FESCO вкупе с портом остаются единственным крупным активом из рассыпавшейся бизнес-империи братьев Магомедовых. Ранее Зиявудин Магомедов лишился контроля над ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК), которое является основным газодобывающим предприятием Якутии, владеет лицензиями на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу на Толонском участке, на геологическое изучение в пределах Тымтайдахского участка. Весь газ от ЯТЭК получает республиканское АО «Сахатранснефтегаз».

«В связи с многочисленными спекуляциями, слухами и домыслами вокруг возможной смены акционеров в транспортной группе FESCO, совладелец компании Зиявудин Магомедов заявляет, что категорически не намерен продавать свою долю в ней. Он заинтересован в развитии актива, росте его рыночной стоимости, реализации цифровой стратегии и внедрении 5 PL (Fifth Party Logistics, «виртуальная» логистика – Прим. автора), чтобы вывести FESCO на уровень флагмана российской и международной логистики», - говорится в сообщении FESCO.

«Такая корова нужна самому…»

ДВМП отчиталось по итогам работы за 9 месяцев 2019 года о получении чистой прибыли по РСБУ в размере 927 млн рублей, тогда как годом ранее был получен чистый убыток в размере 196 млн рублей. Выручка пароходства за 9 месяцев выросла на 35% - до 1,423 млрд рублей. Объем выручки от перевозки грузов (основная производственная деятельность пароходства) составил 1,53 млрд рублей, в том числе выручка от перевозки грузов в каботаже составила 950,26 млн рублей, от перевозки грузов в загранплавании - 579,39 млн рублей.

ДВМП в декабре победило в аукционе по продаже 25% + 1 акция АО «Русская тройка», принадлежащих ОАО «РЖД». Предложение ДВМП составило 622 млн рублей. Вторым претендентом на долю выступало ПАО «Трансконтейнер». «Русская тройка» была создана на паритетных условиях группами РЖД и FESCO в 2004 году для перевозок контейнеров по железной дороге. В 2018 году FESCO выкупила у НПФ «Благосостояние» (учреждено при участии РЖД) 25% минус

1 акция совместного предприятия, увеличив свою долю в нем до 75% минус 1 акция.

По данным «Интерфакса», президент FESCO Александр ИСУРИН подтверждал планы по консолидации 100% акций «Русской тройки», «чтобы что-то с ней сделать». «Пока думаем над проектами. Одна из идей, которая у нас была - транзитный сервис, который мы развиваем из Китая, Кореи и Японии. Бренд очень хороший», - говорил он. При этом, по словам топ-менеджера, ранее FESCO обсуждала с China Ocean Shipping Company (COSCO) идею создания на базе «Русской тройки» совместного предприятия, но китайская компания в итоге отказалась от нее.

Одним из перспективных проектов FESCO является организация перевалки угля в порту Зарубино.

«Сейчас нам нужно с монгольскими партнерами идею облечь в принципы совместного предприятия... Там есть стадии, доли участия, кого мы еще готовы привлекать и на каких условиях, финансирование и так далее. И мы рассчитываем... в первом квартале этого года сформировать основные принципы и их подписать в виде соглашения о сотрудничестве, которое будет включать в себя создание СП, соответственно, будет акционерное соглашение. И так далее... Предварительно мы поговорили с причастными. Это и госорганы... и возможные участники этого проекта, помимо «Эрдэнэс-Таван Толгоя» и Fesco», - отмечал Исурин в декабре.

По словам г-на Исурина, FESCO также рассматривает возможность строительства специализированного флота для работы по проектам. «Дискуссия есть, мы встречались с ОСК, обсуждали возможности постройки флота химовозов и многоцелевых судов. У них есть интересный проект небольшого контейнеровоза на Каспии», - сказал президент FESCO.

Виновными себя не признают

Тверской суд Москвы в марте прошлого года арестовал братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых и Артура МАКСИДОВА. Им вменяется организация преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и хищение более 11 млрд рублей по 9 эпизодам. Судом наложен обеспечительный арест на банковские счета, изъятые у фигурантов в ходе обысков денежные средства, машины, квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц. Защита и бизнесмены просили о домашнем аресте, причем один из адвокатов Магомеда Магомедова (старший брат – Прим. автора) предложил внести из своих личных средств залог за бизнесмена в размере 10 млн рублей. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил всех троих обвиняемых под арестом до 30 декабря. В конце декабря Мосгорсуд продлил арест Зиявудина Магомедова до 30 марта 2020 года.

Всего по делу проходят шесть человек, включая бывшего гендиректора АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергея ПОЛЯКОВА, бывшего начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа ГРИБАНОВА и гендиректора предприятия «Энергия-М» Юрия ПЕТРОВА, который отказался от ознакомления с материалами. Потерпевшими по делу признаны ОЗК, АО «Сибмост», Федеральное агентство воздушного транспорта и другие компании. Обвиняемым инкриминируется совершение миллиардных хищений организованной группой при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, реконструкции калининградского аэропорта Храброво, поставке электротехнического оборудования подстанции «Василеостровская» в Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС, при подготовке земельного участка для строительства стадиона «Балтика» в Калининграде и другие эпизоды. Вину никто не признает. Расследование дела завершено, фигуранты знакомятся с собранными следствием порядка 1 тыс. томов материалов. По оценке защиты обвиняемых, на ознакомление с ними потребуется около года.

Расклад интересов

Одним из главных активов FESCO является ПАО «Владивостокский морской торговый порт», гендиректор которого Заирбек ЮСУПОВ, по данным источников Деловой газеты «Золотой Рог», является «человеком Магомедова».

Напомним, что в марте прошлого года один из акционеров ДВМП обратился с предложением к членам совета директоров FESCO вернуть головной офис компании во Владивосток и произвести ее перерегистрацию. Идею поддержали действующие работники и ветераны ДВМП и ВМТП.

«Мы работаем на Дальнем Востоке, передвигаемся по дорогам здесь. Наши дети ходят в школы и детские сады во Владивостоке, но почему тогда налоги от нашего труда оседают в другом городе? Переезд руководства во Владивосток - самая логичная мера. Группа FESCO создавалась на базе ДВМП. В 2020 году у нас юбилейная дата, и пусть свое 140-летие Дальневосточное пароходство встретит на Дальнем Востоке», - звучало на митинге во Владивостокском морском торговом порту.

Совет директоров FESCO данную идею не поддержал, но вскоре после этого подтвердил намерение не продавать ВМТП в ближайшей перспективе. На этом фоне было принято решение о смене руководителя филиала ДВМП во Владивостоке – с июня новым главой стал Игорь ШАРКОВ, отработавший в ДВМП почти 40 лет.

В конце прошлого года стало известно, что покупкой FESCO интересуется группа «Дело», в ноябре на аукционе выкупившая контрольный пакет ПАО «Трансконтейнер». «В наш нынешний набор активов FESCO ложится идеально. Другое дело, что встает уже вопрос антимонопольного регулирования.

Наверное, не так просто будет получить разрешение. Но, может быть, мы с кем-то скооперируемся, например с одним из международных транспортных агентов», - заявлял президент и совладелец «Дела» Сергей Шишкарев в интервью «Коммерсанту». По словам Шишкарева, в партнерстве с «Росатомом» он намерен выработать схему и формулу, которая позволит сделать предложение.

Еще одним претендентом на покупку доли в FESCO является арабский портовый оператор DP World. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ продлила срок рассмотрения ходатайства DP World. «Правительственная комиссия рассматривала эту сделку и отложила ее рассмотрение на полгода или год. Этот вопрос дополнительно прорабатывается. То есть, отказа не было, но и не было положительного решения. Было решение отложить и дорабатывать эту сделку», - отмечал глава ФАС Игорь АРТЕМЬЕВ в интервью «Интерфаксу» в середине октября прошлого года.