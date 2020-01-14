Владивостокцев прокатили

Новые автобусы, новые тарифы и оптимизация маршрутов: прошлый год дал Владивостоку много тем, касающихся пассажирских перевозок в городе

Подобного во Владивостоке не было давно: одной из самых обсуждаемых в прошедшем году и, надо заметить, весьма взрывоопасной темой стала отнюдь не пенсионная реформа, а работа городского общественного транспорта. Это и рост платы за проезд – неожиданный, потому как не после новогодних гуляний, а золотой приморской осенью. И не на привычные рубль или два, а сразу на пять.

Ну и, конечно, озвученная мэрией грядущая оптимизация автобусных маршрутов, разгневавшая горожан. Но справедливости ради надо сказать, что было в ушедшем году и хорошее… Вот с хорошего и начнем.

В автопарках пополнение

155 автобусов было закуплено во Владивостоке в минувшем году. 102 из них, включая 2 электробуса, приобрели городские власти для муниципального автотранспортного предприятия «ВПОПАТ-1» и ОАО «Электрический транспорт». Средства на приобретение новой техники – девятьсот с лишним миллионов рублей – выделены из краевого бюджета. Частные перевозчики тоже обновили свои автопарки, закупив в общей сложности 53 автобуса. Часть из них уже работает на маршрутах, другие готовятся выйти на дороги.

Новые автобусы оснащены видеокамерами, кондиционерами, системами ГЛОНАСС, терминалами безналичной оплаты проезда и адаптированы для маломобильных граждан.

Троллейбус без «рогов»

В отличие от автобуса, электробус - новинка для Владивостока. По большому счету – это троллейбус, но работающий автономно, независимо от контактной сети, и способный преодолевать препятствия на дороге (например, ДТП), а при необходимости - сменить маршрут.

Электробусы экологичны, бесшумны. Есть у них и экономические преимущества (по крайней мере, так утверждает производитель) – расходы по эксплуатации электробусов ниже, чем автобусов. Так, при сопоставимом пробеге стоимость электроэнергии значительно ниже, чем цена топлива. В электробусе не требуется замена масел, фильтров, ремней, тормозных колодок. По техническим параметрам коэффициент полезного действия у дизельных или бензиновых двигателей составляет от 22 до 42%, тогда как КПД электродвигателей - 90-95%. Но из-за новизны технологии электробусы выходят существенно дороже как автобусов, так и троллейбусов. Каждый их двух приобретенных электробусов обошелся владивостокской мэрии (точнее – краевому бюджету) в 31,4 млн рублей. Плюс 15 миллионов - зарядная станция, которая уже установлена в районе улицы Новоивановской, 19.

В среднем, для полной зарядки батареи - через пантограф на крыше электробуса - потребуется всего 24 минуты. Курсировать они будут от Луговой до железнодорожного вокзала.

Контракт на поставку во Владивосток двух электробусов ЛиАЗ-6274 был заключен 29 июля. И, в соответствии с контрактом, поставщик - компания «Лига Авто» - должен был еще до 15 ноября доставить в краевой центр обе машины и смонтировать зарядную станцию. Но электробусы прибыли во Владивосток лишь в середине декабря, так что пробный пробег одна из машин совершила только под занавес года – от троллейбусного депо до Луговой, где подзарядилась и вернулась обратно. После подготовки водителей электробусы поставят на маршрут.

ЛиАЗ-6274 – первый низкопольный электробус отечественного производства. Разработан на базе модели автобуса ЛиАЗ-5292, серийно выпускаемого с 2004 года. По состоянию на декабрь 2019 года заводом выпущено 103 экземпляра, 100 из которых эксплуатируется в Москве, один в Тюмени, еще два готовятся к работе на дорогах Владивостока.

Пассажировместимость ЛиАЗ-6274 – 85 человек, сидячих мест – 30. Машина адаптирована к перевозке людей с ограниченными физическими возможностями, оснащена системами видеонаблюдения, отопления, вентиляции и кондиционирования салона, терминалами безналичной оплаты проезда, оборудованием для граждан с ограничениями по зрению и слуху, зоной Wi-Fi для доступа в интернет, USB-портом для подзарядки мобильных телефонов, датчиками контроля давления в шинах и системой подсчета пассажиров.

Сейчас в мире работают сотни тысяч электробусов. Чемпионом по адаптации новых технологий является Китай. По данным Bloomberg New Energy Finance, на Китай приходится 99% парка электробусов в мире. По оценкам экспертов, к 2025 году 47% автобусов в мире будут электрическими. Остается надеяться, что и Владивосток со временем заменит свои пыхтящие и чадящие «дизели» на автобусы на электрической тяге.

С дешевым билетом далеко не уедешь

Увеличение с 30 сентября стоимости проезда в общественном транспорте Владивостока стало неожиданностью для горожан. Прежде, если плата за проезд и росла, то после предварительного обсуждения в СМИ, после того как население отгуляло новогодние праздники, но уж никак не в сентябре. А тут народ взяли и поставили перед фактом: с понедельника, мол, будете платить по-новому – 28 рублей за проезд в автобусах и по 20 рублей - в трамваях, троллейбусах и на фуникулере.

В итоге стоимость проезда в зависимости от вида транспорта выросла от 4 до 6 рублей. Городские власти, как водится, объяснили это ростом цен на топливо, запчасти и прочие хозяйственные нужды. Да и 155 новых автотранспортных единиц тоже надо как-то окупать... И, мол, это еще по-божески. Чтобы пассажирские перевозки вывести хотя бы на безубыточный уровень, стоимость проезда должна быть не ниже 38 рублей. А иначе либо субсидировать их из городского бюджета, либо за одну «ходку» перевозить больше пассажиров. Что для этого нужно? Сократить количество автобусов и число маршрутов. Вот так возникла идея оптимизации маршрутной сети.

Пришлось сбавить обороты

В основу проекта оптимизации маршрутной сети Владивостока были положены результаты исследования пассажиропотока, которые по заказу мэрии провела петербургская компания ООО «Сити Транспорт Групп - Сибирь». Как показал мониторинг пассажиропотока, загруженность общественного транспорта в дневное время (то есть вне часов пик) составляет 30-40%, тогда как для эффективной работы должна быть 70%.

Следуя рекомендациям компании из Санкт-Петербурга, был разработан проект новой маршрутной сети Владивостока, представленный в ноябре на официальном сайте администрации города. Горожанам предлагалось с ним ознакомиться и внести свои предложения по модернизации автобусной сети​. Горожане ознакомились, и всего за несколько дней забросали мэрию тысячей обращений. Об их характере можно судить по огромному количеству откликов в Сети – на 100% негативных, а также двух петициях на change.org с требованиями отменить реформу. Потому как в представленном проекте горожане не обнаружили не только многих привычных маршрутов, но и не досчитались сотни с лишним автобусов.

Видимо, авторы модернизации всерьез полагали, что если убрать с дорог десяток-другой маловместительных «газелей», заменив их одним большим автобусом, то пассажиры этого и не заметят. Но пассажиры рассудили иначе: чем меньше автобусов, тем больше интервал их движения. А это значит, что стоять на остановке – на ветру и под дождем – в ожидании транспорта придется значительно дольше. Да и ехать в большом вместительном автобусе, скорее всего, придется стоя.

Под натиском недовольства горожан мэрия начала вносить в свой проект коррективы. В итоге, решено не ликвидировать маршруты, связывающие полуостров Эгершельд с Варягом, Окатовой, Фабрикой «Заря». По нынешней, а не укороченной, как предлагалось, схеме, будут ходить автобусы на Емар, Фанзавод, остров Русский…

Но работа по оптимизации маршрутной сети продолжается, завершить ее планируется в I квартале этого года. Так что посмотрим, какой будет окончательный вариант.

Как новая карта ляжет

В минувшем году во Владивостоке была предпринята очередная попытка внедрить безналичную форму оплаты проезда в общественном транспорте.

Безналичная форма оплаты, по мнению городских властей, экономит время водителей при расчетах с пассажирами на остановках и избавляет последних от необходимости накапливать мелочь. Но самое главное – это контроль выручки каждого транспортного средства и возможность получить объективную картину о загруженности того или иного маршрута.

Попытка приучить пассажира к оплате проезда безналом предпринималась и ранее – в 2012 году. Пионером стал банк «Приморье», выпустивший транспортную карту «Мой дельфин» стоимостью 100 рублей. Но, просуществовав 4,5 года, она почила в бозе, став невыгодной пассажиру. Поначалу условия были приемлемыми: 70 рублей банк списывал с карты при ее активации, а 30 рублей – «дарил» пассажиру на оплату проезда. Еще одним «пряником» от банка «Приморье» была 10%-ная скидка при расчетах за проезд. Минус полтора рубля при действовавшем на тот момент тарифе в 15 рублей стимулировало горожан приобретать транспортную карту.

Однако когда банк начал менять «правила игры», отменив скидку, интерес к картам начал угасать. В середине 2015 года скидку вернули, но в значительно меньшем размере - 2,5% вместо 10%, что составляло всего 50 копеек с поездки. Затем даже и эту мизерную скидку отменили, оставив стоимость карты прежней, но уже при нулевом балансе на счету. Это окончательно подорвало доверие к «дельфину» и утопило благую программу безналичной системы оплаты проезда.

В прошлом году на смену «дельфину» пришла единая транспортная карта от ПАО «Сбербанк». Условия суровые – отдай за карту 100 рублей, и никаких тебе скидок и бонусов. Правда, в этом году к единой транспортной карте обещано «привязать» так называемый пересадочный тариф. Пока он введен на автобусных маршрутах №15 (Приморский океанариум - ТЦ «Изумруд») и №29к (Воевода - Мини-ТЭЦ – Центральная). Пересадочный тариф дает возможность совершить две поездки с разницей в полтора часа за полторы стоимости проезда, то есть за 42 рубля вместо 56 рублей. Но только для владельцев «единки», транспортного брелока или браслета.

КСТАТИ

Трамваи будем донашивать после москвичей

До конца года во Владивостоке ожидали прибытия автоплатформ с десятью трамваями, которые безвозмездно передало краевому центру правительство Москвы. От городских властей требовалось лишь выделить средства на доставку вагонов.

Однако трамваи, прибытие которых ожидалось еще в декабре прошлого года тоже подзадержались в пути и прибыли во Владивосток лишь 10 января. Поэтому встанут на рельсы, скорее всего, не раньше февраля - после оформления всех необходимых документов.

Трамваи, заметим, не новые - 2005-2007 годов выпуска. Но прошли капитальный ремонт, так что лет пятнадцать еще побегают. Еще одного подарка от московского градоначальника Сергея СОБЯНИНА - восемь троллейбусов – ждут Владивостока в этом году.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, фото автора.