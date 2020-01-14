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Лесу на Патрокле топор пока не грозит

14 Января 2020, 10:41 | Приморье

Предновогодняя распродажа земель на Патрокле не вызвала ажиотажа у потенциальных покупателей

 
На аукционы, назначенные госкорпорацией ДОМ.РФ на последнюю декаду декабря, не было подано ни одной заявки. Это значит, что нетронутыми пока остаются наиболее крупные земельные участки в микрорайоне.
 
20 декабря с молотка планировалось пустить два участка общей площадью 8,55 га, предназначенные для многоэтажной жилой застройки. Начальная цена лота – 205,3 млн рублей. Заявок на участие не поступило, что, вероятно, связано с дороговизной земли и необходимостью вырубать лес на сопке, которая находится в западной части строящегося микрорайона. На этот же день были запланированы торги по соседнему участку с функцией размещения объектов розничной торговли – 4,87 га с начальной ценой 180,6 млн рублей. Заявки на данный аукцион также не поступили.
 
27 декабря на продажу выставлялись 1,87 га земли для многоэтажной застройки между улицами Можайской и Архангельской. Стартовая цена лота составляла 118,4 млн рублей, однако интереса у потенциальных застройщиков эти участки не вызвали. В этот же день ДОМ.РФ планировал за 96,5 млн рублей продать право аренды на 13 земельных участков под многоэтажную застройку и размещение объектов инфраструктуры и торговли (общей площадью 10,63 га), но и здесь никто не пожелал побороться за землю. Добавим, что 17 января ДОМ.РФ выставит на торги еще три участка, где возможно размещение жилых домов. Их стартовая цена составит 51,8 млн рублей.
 
Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ряд крупных участков в микрорайоне все же нашел новых покупателей. Например, подконтрольная экс-губернатору Сергею ДАРЬКИНУ строительная компания СЗ «Патрокл» стала единственным участником торгов по продаже трех земельных участков для строительства 17-этажных домов, а также приобрела два небольших участка под парковки и один – под объекты инженерной инфраструктуры. В декабре генеральный директор компании Эдуард РАССОЛОВ в интервью РИА PrimaMedia сообщил, что строительство домов на участке по адресу Басаргина, 3 будет вестись по проекту, аналогичному уже реализованному – построят два 25-этажных дома площадью 22 тысячи кв.м, хотя действующая редакции Плана планировки территории микрорайона предусматривает только три таких дома, которые уже построены СЗ «Патрокл».  
 
Группа участков под жилую застройку и объекты инфраструктуры площадью 6,33 га за 210,4 млн рублей уйдет АО «Ренессанс Актив», связанному с бизнес-структурами семьи экс-мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА. Кроме того, лот из более чем 10 участков общей площадью 4,89 га выкупит ООО «СЗ «Талан-Регион-31», подконтрольное известному в России девелоперу Константину МАКАРОВУ. Согласно проекту планировки территории, на пяти участках возможно размещение девятиэтажных одно- и двухсекционных домов, на остальных – объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Помимо участков на Патрокле, нашел покупателя и участок в 15 га в районе Академгородка, однако он имеет ряд ограничений для использования.  
 
Жилищное строительство на реализуемых в декабре 2019 участках ведется в соответствии с проектом планировки и межевания территории в районе Патрокла. Первая редакция документа, утвержденная в 2014 году, предусматривала возможность строительства домов до 17 этажей, а основу застройки должны были составить 9-этажные дома. Однако СЗ «Патрокл» построил три 25-этажных жилых дома на улице Феодосийской, которые отражены в новой редакции ППТ, утвержденной в мае 2019 года. Несмотря на пересмотр параметров жилой застройки в сторону увеличения, количество планируемых к строительству согласно ППТ социальных объектов осталось прежним.
 
На фото: Район бухты Патрокл понемногу прирастает домами. И скандалами…
 
Фото с сайта Patrokl.Info
 
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Теги: земля  Патрокл  строительство 



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