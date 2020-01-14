Тепло, свет и вода подорожают в июле

Индексация тарифов на услуги ЖКХ в Приморье в 2020 году не превысит 5%. В отличие от прошлого года, когда тарифы на основные услуги ЖКХ были проиндексированы дважды (первая индексация произошла 1 января в связи с ростом ставки НДС), в 2020 году запланировано только одно повышение тарифов - с 1 июля.

Наиболее затратной статьей расходов на ЖКХ, как и прежде, продолжит оставаться отопление и горячее водоснабжение. Потребители приморского филиала АО «Дальневосточная генерирующая компания» с 1 июля 2020 года получат тепло по тарифу 2427,78 рубля за 1 гигакалорию вместо нынешних 2332,16 рубля за гигакалорию (с учетом НДС), а горячую воду – по 172,98 рубля вместо 166,04 рубля за кубометр. Для приморцев, получающих тепло от КГУП «Примтеплоэнерго», в январе-июне 2020 года продолжит действовать льготный тариф в 2342,41 рубля (с учетом НДС) за 1 гигакалорию. После 1 июля стоимость гигакалории от КГУП для населения составит 2438,45 рублей (с учетом НДС).

Проживающие во Владивостоке абоненты КГУП «Приморский водоканал» до 1 июля 2020 года будут платить за подачу 1 кубометра воды 31,57 рубля, а за водоотведение рассчитываться по ставке 16,38 рубля за куб. В июле-декабре тариф составит 32,99 рубля/кубометр за водоснабжение и 17,84 рубля/кубометр за водоотведение.

Чуть менее чем на 5% станет дороже электроэнергия. Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, стоимость киловатт-часа электроэнергии в январе-июне сохранится на уровне 3,04 рубля, а после 1 июля увеличится до 3,18 рубля. Жители сельских населенных пунктов во втором полугодии будут платить за киловатт-час 2,78 рубля вместо нынешних 2,66 рубля.

Индексация коснулась и взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Минимальный размер такого взноса в 2020-2022 годах составит 8,1 рубля за 1 кв. м жилого помещения в месяц. Кроме того, с января изменяется порядок уплаты взносов – теперь квитанцию, выставленную региональным оператором, необходимо оплачивать не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. Раньше оттянуть уплаты взносов разрешалось до 20 числа.

Напомним, что предельный уровень индексации тарифов ежегодно рассчитывается исходя из официального показателя инфляции в стране. Уровень инфляции в РФ в 2019 году, по прогнозам Минэкономразвития РФ, оценивался в 3,8%.