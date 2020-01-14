С новым смрадом!

Новогодний «подарок» владивостокцам в виде огромных куч невывезенного мусора можно было бы списать на накладки мусорной реформы, если бы не одно «но»…

Экс-мэр Владивостока станет бенефициаром мусорной реформы

Бывший глава Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ, опосредованно контролирующий крупные «управляйки» краевого центра, выгодно встроился в стартовавшую 1 января мусорную реформу. Компании, связанные с родственниками и коллегами экс-мэра компании, теперь занимаются вывозом коммунальных отходов в четырех из пяти районов Владивостока. Правда, убирать за ними мусорные кучи и извиняться пред жителями города приходится краевым властям.

Напомним, что с 1 января 2020 года Приморский край перешел на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предполагающую создание единого регионального оператора (им стал КГУП «Приморский экологический оператор» - прим. автора) по обращению с ТКО и более четкую регламентацию процесса вывоза и утилизации отходов. Несмотря на то, что в Приморье старт «мусорной реформы» был отсрочен на год, полностью избежать негативных последствий перемен не удалось.

Специально отобранные…

Слабым звеном в новой схеме обращения с ТКО стали компании, занимающиеся вывозом мусора с придомовых территорий. Данные организации были отобраны на конкурсной основе еще в конце 2019 года, в то время как многие компании, ранее занимавшиеся транспортировкой ТКО, были вынуждены уйти с рынка – законодательство разрешает сдавать мусор только специально отобранным перевозчикам.

Интересно, что ряд компаний, ставших перевозчиками ТКО во Владивостоке после старта «мусорной реформы», связан с бывшим мэром краевого центра Владимиром Николаевым. Например, учредителем ООО «Даль-ЭКО», вывозящей мусор в Первомайском и Ленинском районах, числится Раиса НИКОЛАЕВА – мать экс-главы Владивостока. ООО «Чистый город» и ООО «Экологическое предприятие «Город Н», занимающиеся вывозом ТКО в Первореченском и Советском районах Владивостока соответственно, также имеют общего учредителя – это Алан Аланович БУДАЕВ, сын вице-мэра в администрации Владимира Николаева. Единственным конкурентом «мусорной монополии» станет зарегистрированное в Новосибирске ООО «Чистый Сервис НСК», которое занимается вывозом ТКО во Фрунзенском районе Владивостока и в Уссурийском городском округе.

В первые дни 2020 года наиболее явные проблемы с вывозом ТКО возникли как раз в Ленинском и Первомайском районе Владивостока – пакет ы с праздничным мусором быстро переполнили контейнерные площадки возле многоквартирных домов, однако забирать его новые перевозчики не торопились.

Ликвидировать разрастающиеся свалки в жилых зонах пришлось силами регионального оператора.

- Уборка мусора ведется круглосуточно, создан штаб, который координирует работу по вывозу отходов, сотрудники регионального министерства ЖКХ объезжают микрорайоны, фиксируют нарушения в работе транспортных компаний. На особом контроле – Первомайский и Ленинский районы Владивостока. От лица правительства Приморья хочу принести извинения всем жителям края, которые столкнулись с несвоевременной уборкой мусора – в ближайшее время эта проблема будет устранена, – прокомментировала ситуацию зампред правительства Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО.

Сначала вывоз, потом - плата

В новой схеме обращения с ТКО поменялась не только логистика перемещения мусора, но и направления финансовых потоков. Теперь юридические и физические лица будут платить за услуги по вывозу и утилизации отходов напрямую региональному оператору, который, в свою очередь, будет рассчитываться с компаниями-перевозчиками мусора и операторами полигонов для утилизации ТКО. Кстати, компаниям, не справляющимся с вывозом мусора, пригрозили расторжением контрактов и штрафными санкциями. По словам Елены Пархоменко, все факты невывоза мусора были зафиксированы представителями КГУП «Приморский экологический оператор» и управляющими компаниями и сейчас оформляются юридические претензии на действия перевозчиков. Добавим, что обо всех фактах недобросовестного вывоза мусора приморцы могут сообщить по телефону «горячей линии»: 8-800-200-53-66, которая работает ежедневно с 10.00 до 20.00.

Новая квитанция, выставляемая региональным оператором по обращению с ТКО, начнет приходить жителям Приморья с февраля 2020 года. Для жилого фонда тариф составит 65 рублей в месяц на каждого прописанного в квартире человека. Жители частного сектора будут платить за вывоз ТКО, исходя из фактического объема или веса отходов, а юридические лица – по факту, либо (при отсутствии собственных контейнерных площадок) по нормативу. Отметим, что «мусорный» тариф для населения в Приморье оказался ниже, чем в других регионах Дальнего Востока, где реформа в сфере обращения с ТКО уже стартовала.