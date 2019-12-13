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Иностранный застройщик решился опустить ипотеку до "нуля"
Во Владивостоке компания ООО «РКСК» собралась погашать покупателям жилья 2% «дальневосточной ипотеки»
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