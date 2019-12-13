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Иностранный застройщик решился опустить ипотеку до "нуля"

13 Декабря 2019, 14:45 | Приморье

Во Владивостоке компания ООО «РКСК» собралась погашать покупателям жилья 2% «дальневосточной ипотеки»

 
Застройщик ЖК «Зеленый бульвар» - компания ООО «РКСК», за которой стоит капитал из Гонконга и Южного Китая, в борьбе за покупателей на рынке нового жилья во Владивостоке, в преддверии Нового года и в связи с выходом на рынок нового ипотечного продукта – ипотеки под 2% годовых для молодых семей и граждан получивших «дальневосточный гектар», заявила о проведении акции по продаже 100 квартир в строящемся ею ЖК «Зеленый бульвар» с погашением покупателям 2% ипотечного кредита.
 
Однако это благо покупатель получит только до сдачи объекта в эксплуатацию. Таким образом, кредитуемый будет избавлен от того, чтобы платить проценты за кредит, пока дом только еще строится. В дальнейшем ему придется продолжать выплачивать своему банку ипотечный кредит в полном объеме.
 
Директор по строительству ЖК «Зеленый бульвар» Ян ХЭЙБО заявил, что таким образом для участников «Дальневосточной ипотеки» кредит окажется «нулевым», а заемщикам по другим ипотечным кредитам при покупке квартиры в этом жилом комплексе, ставка ипотечного кредита от любого банка будет тоже снижена на два процентных пункта. Погашать эти 2% кредиторам застройщик собирается из своих средств.
 
Данную акцию компания предполагает провести в срок до наступления Нового года по Восточному календарю. Что интересно, воспользоваться счастливым случаем могут все покупатели вне зависимости от имеющихся у них перед государством заслуг и льгот.
 
В настоящее время компания ООО «РКСК» ведет во Владивостоке строительство комплекса их трех 25-этажных жилых зданий в районе Зеленого угла. На сайте ЖК «Зеленый бульвар» предложение недели – это студия 28,1 кв. метров за 2 538 000 рублей или по 90 320,3 рублей за один «квадрат».
 
В сообщении о ходе строительства застройщик отмечает, что на первом доме уже завершается остекление коробки,закончена кладка перегородок и прокладка внутренних сетей. На втором доме завершена кладка наружных стен, кладка внутренних перегородок до 15 этажа, выполнены внешние сети и ведутся работы по внутренним инженерным сетям, начато остекление. А на третьем доме завершена заливка бетона в монолитный каркас на 21 этаже, ведется кладка наружных стен и выполнены наружные сети.
 
Судя по степени готовности, весь этот жилой комплекс в следующем году может быть введен в эксплуатацию.
 
Фото с сайта застройщика: Строится ЖК «Зеленый бульвар».
 
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Теги: недвижимость  строительство  ипотека  РКСК 



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