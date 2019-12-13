Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Продукты к новогоднему столу – по социальным ценам в магазинах Приморья
13 Декабря 2019, 12:39 | Приморье
Жители Приморского края могут приобрести продукты к новогоднему столу по социальным ценам в крупных торговых сетях.
Специалисты краевого департамента лицензирования и торговли провели мониторинг цен на социальные продукты в трех популярных супермаркетах Владивостока. Так, во «Фреш 25» самые низкие цены на муку, молоко и курицу.
«Килограмм муки здесь стоит 30 рублей, курицы – 110 рублей, литр молока – 54 рубля», – отметили специалисты.
В «Реми» выгоднее всего покупать яблоки и яйца – по 90 рублей за килограмм и 65 рублей за десяток. Бутылка растительного масла в «Михайловском» стоит 66 рублей, килограмм сахара – 34 рубля.
Кроме того, торговые сети Владивостока проводят праздничные социальные акции. Жители и гости города могут приобрести продукты к новогоднему столу по сниженным ценам и поучаствовать в розыгрыше призов.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
Автор:
Новости партнеров
Новости тематики
- Продукты к новогоднему столу – по социальным ценам в магазинах Приморья
- На Дальнем Востоке есть не только тигры, но и львы
- Ctrip предложит жителям Китая туры в Приморье в 2020 году
- Панельное домостроение в Хабаровском крае приказало "долго жить"
- Кризис застолью не помеха
- Кадастру сбивают оценку
- Роботы приставов чуть не парализовали Росреестр
- В Приморье думали, что бы такое продать
- В Приморье центр "Мой бизнес" помог 27 предприятиям
- Судостроительное предприятие из Приморья стало лауреатом Нацпремии в области импортозамещения
Новости раздела
- МТС построит модульный ЦОД в Приморье
- Продукты к новогоднему столу – по социальным ценам в магазинах Приморья
- На Дальнем Востоке есть не только тигры, но и львы
- Ctrip предложит жителям Китая туры в Приморье в 2020 году
- Панельное домостроение в Хабаровском крае приказало "долго жить"
- Сельское хозяйство в Приморье продолжает разваливаться
- Предпринимателей ДФО приглашают на Новогодний Бал
- Кризис застолью не помеха
- Кадастру сбивают оценку
- Стоп перевалке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московский соучредитель "Торэкса" предлагает спасти "Амурсталь" за свой счет
- Редчайшие видеокадры диких амурских тигров получены в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье
- В бюджете Хабаровского края на 2020 год не запланировали развитие экономики
- Сельское хозяйство в Приморье продолжает разваливаться
- Кадастру сбивают оценку
- "Цель одна: выдернуть из интервью отдельные фразы, вставить их в свою передачу"
- Во Владивостоке на месте автостоянки построят самую лучшую школу
- Власти Сахалина предложили Японии участие в перспективных проектах
- Дальневосточный морской заповедник продолжает проект "От Даурии до Камчатки"
- Предпринимателей ДФО приглашают на Новогодний Бал
Loading...