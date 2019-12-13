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Продукты к новогоднему столу – по социальным ценам в магазинах Приморья

13 Декабря 2019, 12:39 | Приморье
Жители Приморского края могут приобрести продукты к новогоднему столу по социальным ценам в крупных торговых сетях.
 
Специалисты краевого департамента лицензирования и торговли провели мониторинг цен на социальные продукты в трех популярных супермаркетах Владивостока. Так, во «Фреш 25» самые низкие цены на муку, молоко и курицу.
 
«Килограмм муки здесь стоит 30 рублей, курицы – 110 рублей, литр молока – 54 рубля», – отметили специалисты.  
 
В «Реми» выгоднее всего покупать яблоки и яйца – по 90 рублей за килограмм и 65 рублей за десяток. Бутылка растительного масла в «Михайловском» стоит 66 рублей, килограмм сахара – 34 рубля.
 
Кроме того, торговые сети Владивостока проводят праздничные социальные акции. Жители и гости города могут приобрести продукты к новогоднему столу по сниженным ценам и поучаствовать в розыгрыше призов.
 
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
 

 

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Теги: торговля  цены 



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