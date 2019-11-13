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Новые инвесторы проявляют интерес к игорной зоне "Приморье"

13 Ноября 2019, 10:50 | Приморье
В бухте Муравьиная идет активная работа по строительству интегрированного развлекательного курорта «Приморье». В 2020 году будут действовать три новых объекта из 11 запланированных. Почти все земельные участки уже заняты инвесторами: свободными остаются две инвестиционные площадки.  
 

 
Врио вице-губернатора Приморья Константин Шестаков посетил игорную зону «Приморье», где провел встречу с девелопером и инвесторами. В рамках выездного совещания замглавы рассказал о перспективах развития туристического проекта в бухте Муравьиная. 
 
«Мы вышли на финишную прямую по строительству двух новых развлекательных комплексов с казино на территории игорной зоны. Инвестор из Королевства Камбоджа достраивает 11-этажный отель с казино и концертным залом, а российский инвестор ЗАО “Шамбала” запустит в работу казино ориентировочно в марте 2020 года. Рабочие уже ведут внутреннюю отделку здания. С нашими инвесторами мы постоянно в контакте и оказываем поддержку по любым вопросам», – подчеркнул он. 
 
По словам замглавы региона, в целом проект очень масштабный: к 2023 году планируется построить еще не менее восьми отелей с казино. Всего по проекту их должно быть не менее 11. Общая сумма по заключенным соглашениям сегодня составляет 78,5 миллиарда рублей. Участниками проекта являются семь компаний из Гонконга, Китая, Королевства Камбоджа, России и Южной Кореи.
 
«Сегодня это один из самых интересных проектов в Приморье, к которому большой интерес проявляют представители иностранного бизнеса. Для региона проект также очень важен: как минимум, это будет новое шикарное место для отдыха, созданное профессионалами мирового уровня», – отметил Константин Шестаков. 
 
Только после сдачи двух новых объектов будет создано около 2000 рабочих мест (в Tigre de Cristal работает почти 1000 человек), а также значительно увеличится доход в бюджет Приморского края от налоговых отчислений за ведение игорной деятельности. Напомним, в месяц инвесторы выплачивают фиксированную сумму за одну единицу игорного оборудования: игровой автомат и игровой стол. 
 
Девелопер проекта АО «Корпорация развития Приморского края» контролирует работу подрядчика по строительству объектов транспортно-инженерной инфраструктуры, а также ведет работу с инвесторами. 
 
«Такой активности на стройплощадке не было давно, территория приобретает новый вид. Подрядчики работают параллельно с инвесторами. Ведется строительство автомобильных дорог – асфальт будем класть уже с наступлением тепла, как раз к моменту сдачи в эксплуатацию объектов инвесторов. Также строятся канализационные системы и системы водоотведения, прокладываются электросети», – сообщил исполнительный директор АО «КРПК» Игорь Трофимов.
 
По его словам, в корпорацию все чаще поступают запросы от иностранных и российских компаний по вопросам строительства казино в ИРК «Приморье». 
 
«Варианты участия в проекте курорта есть. Два участка на данный момент свободны под строительство гостиничного комплекса с казино, и есть компании, которые проявляют интерес. Мы также ведем переговоры по созданию развлекательных объектов. Уже подана заявка на строительство гольф-поля, налаживаем контакты с операторами крупных проектов из мировой индустрии развлечений», – рассказал Игорь Трофимов.  
 
Напомним, что первый объект в игорной зоне и первый на Дальнем Востоке России гостинично-развлекательный комплекс с казино Tigre de Cristal заработал в 2015 году и этой осенью отпраздновал четвертую годовщину своего открытия. Ежегодно отель с казино приносит в государственный бюджет почти полмиллиарда рублей. Больше половины от этой суммы – в бюджет Приморья, а это 9% от всей суммы налогов краевого бюджета. С момента открытия комплекс уже посетили 1,5 миллиона человек.
 
Фото  –  АО «Корпорация развития Приморского края»
 
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Теги: приморье  игорная зона  казино 



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