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Новые инвесторы проявляют интерес к игорной зоне "Приморье"
13 Ноября 2019, 10:50 | Приморье
В бухте Муравьиная идет активная работа по строительству интегрированного развлекательного курорта «Приморье». В 2020 году будут действовать три новых объекта из 11 запланированных. Почти все земельные участки уже заняты инвесторами: свободными остаются две инвестиционные площадки.
Врио вице-губернатора Приморья Константин Шестаков посетил игорную зону «Приморье», где провел встречу с девелопером и инвесторами. В рамках выездного совещания замглавы рассказал о перспективах развития туристического проекта в бухте Муравьиная.
«Мы вышли на финишную прямую по строительству двух новых развлекательных комплексов с казино на территории игорной зоны. Инвестор из Королевства Камбоджа достраивает 11-этажный отель с казино и концертным залом, а российский инвестор ЗАО “Шамбала” запустит в работу казино ориентировочно в марте 2020 года. Рабочие уже ведут внутреннюю отделку здания. С нашими инвесторами мы постоянно в контакте и оказываем поддержку по любым вопросам», – подчеркнул он.
По словам замглавы региона, в целом проект очень масштабный: к 2023 году планируется построить еще не менее восьми отелей с казино. Всего по проекту их должно быть не менее 11. Общая сумма по заключенным соглашениям сегодня составляет 78,5 миллиарда рублей. Участниками проекта являются семь компаний из Гонконга, Китая, Королевства Камбоджа, России и Южной Кореи.
«Сегодня это один из самых интересных проектов в Приморье, к которому большой интерес проявляют представители иностранного бизнеса. Для региона проект также очень важен: как минимум, это будет новое шикарное место для отдыха, созданное профессионалами мирового уровня», – отметил Константин Шестаков.
Только после сдачи двух новых объектов будет создано около 2000 рабочих мест (в Tigre de Cristal работает почти 1000 человек), а также значительно увеличится доход в бюджет Приморского края от налоговых отчислений за ведение игорной деятельности. Напомним, в месяц инвесторы выплачивают фиксированную сумму за одну единицу игорного оборудования: игровой автомат и игровой стол.
Девелопер проекта АО «Корпорация развития Приморского края» контролирует работу подрядчика по строительству объектов транспортно-инженерной инфраструктуры, а также ведет работу с инвесторами.
«Такой активности на стройплощадке не было давно, территория приобретает новый вид. Подрядчики работают параллельно с инвесторами. Ведется строительство автомобильных дорог – асфальт будем класть уже с наступлением тепла, как раз к моменту сдачи в эксплуатацию объектов инвесторов. Также строятся канализационные системы и системы водоотведения, прокладываются электросети», – сообщил исполнительный директор АО «КРПК» Игорь Трофимов.
По его словам, в корпорацию все чаще поступают запросы от иностранных и российских компаний по вопросам строительства казино в ИРК «Приморье».
«Варианты участия в проекте курорта есть. Два участка на данный момент свободны под строительство гостиничного комплекса с казино, и есть компании, которые проявляют интерес. Мы также ведем переговоры по созданию развлекательных объектов. Уже подана заявка на строительство гольф-поля, налаживаем контакты с операторами крупных проектов из мировой индустрии развлечений», – рассказал Игорь Трофимов.
Напомним, что первый объект в игорной зоне и первый на Дальнем Востоке России гостинично-развлекательный комплекс с казино Tigre de Cristal заработал в 2015 году и этой осенью отпраздновал четвертую годовщину своего открытия. Ежегодно отель с казино приносит в государственный бюджет почти полмиллиарда рублей. Больше половины от этой суммы – в бюджет Приморья, а это 9% от всей суммы налогов краевого бюджета. С момента открытия комплекс уже посетили 1,5 миллиона человек.
Фото – АО «Корпорация развития Приморского края»
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Теги: приморье игорная зона казино
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